Как вести бюджет в паре и не ссориться: советы бухгалтера и психолога

Стратегия больше зарабатывать, чтобы меньше ссориться, на деле не работает Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Деньги — одна из частых причин для ссор в семье. Кажется, что проблемы решатся, если доход увеличится, но на деле чем больше зарабатываешь, тем сложнее договориться в паре. Вместе с бухгалтером Екатериной Дроздовой и психологом Алиной Задыбаевой мы разобрались, как вести бюджет вдвоем, где кроются главные ловушки и какие системы действительно работают.

Откуда берутся ссоры

Многие конфликты случаются не в момент каких-то трат, а задолго до них. Проблемы копятся днями и месяцами, пока не возникает какая-то причина. Например, один из партнеров копит на машину, а другой тратит общие деньги на сумку мечты. Или оба делают вид, что согласны откладывать на отпуск, хотя на деле один хочет вложиться в бизнес.

— Когда в семье финансово благополучно, ссор почти не бывает, — говорит Екатерина Дроздова. — Всем всего хватает. Но как только ресурс истощается, всплывают все нерешенные вопросы. Тогда все вспоминают, как тупо были потрачены деньги, как глупо не получили образование, кто кому что не так сказал. Конфликт происходит, когда изначально не договорились или промолчали об истинных целях.

Психолог Алина Задыбаева добавляет, что за внешними разногласиями по поводу бюджета часто стоят более глубокие вещи.

— Под ссорами о деньгах может быть скрыто очень многое. Например, один партнер может чувствовать себя ущемленным, что его потребности менее важны. Тогда скандал из-за денег на самом деле оказывается конфликтом о равноправии и уважении, — объясняет Алина.

Психолог отмечает: прежде чем менять систему совместного бюджета, стоит разобраться в обидах друг на друга. Избежать ссор из-за денег поможет только честный и откровенный разговор.

Чаще всего деньги не главная причина ссор Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Деньги вместе или врозь: лучшая система ведения бюджета

Чаще всего пары задумываются над тем, какой подход лучше: вести совместный общий бюджет или делить. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.

При совместном бюджете все движения денег прозрачны: каждый видит, сколько вложил и сколько и на что потратил. Это дает чувство команды и упрощает планирование крупных покупок. Но если один из партнеров больше вкладывает, а другой тратит, может возникнуть обида. Особенно если доходы пары сильно различаются. Также сложно разделить общие сбережения в случае разрыва: непонятно, кому и сколько принадлежит.

При раздельном бюджете у каждого свои зарплата, счета и траты. На общие нужды вроде коммуналки, продуктов или отпуска партнеры складываются по договоренности. Такой подход дает финансовую независимость каждому и снижает риск конфликтов из-за мелких трат. Но необходимо четко проговаривать, кто, сколько и когда платит, и соблюдать договоренности.

— С точки зрения финансовой безопасности и независимости лучше вести бюджет из двух изолированных друг от друга источников с договоренностью на совместные траты на общие цели. Хорошо, если оба партнера совпадают в целом по способу и характеру финансового поведения, например одинаково относятся к затратам на повседневные продукты (покупать вино в супермаркете или в винотеке, кофе по выходным или каждый день), согласны копить на что-то общее (машину, дачу) или оба не против импульсивных покупок (потратить ползарплаты на туфли и PlayStation), — говорит Екатерина.

Многие пары останавливаются на смешанном подходе, когда часть денег идет в общий фонд на обязательные траты и накопления, а остальное — в свою кубышку.

Инструменты, которые работают

Чтобы бюджет не стал полем боя, нужна стабильная и регулярная система. По словам Екатерины Дроздовой, для каждой семьи крайне важно иметь подушку безопасности для непредвиденных расходов. Ранее мы, кстати, рассказывали, как сформировать резерв даже при маленькой зарплате.

— В любой организации есть резервы. Если летом сотрудники уходят в отпуск, компания заранее создает резерв на отпускные, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Так же и в семье: сломался холодильник, заболел ребенок, понадобился срочный ремонт — если есть подушка, это не становится катастрофой. Посчитайте, сколько вам нужно на год: отпуск, ремонт, крупные покупки. Разделите на 12 и откладывайте ежемесячно. Даже если не хватит, вы будете готовы к большей части неожиданностей, — отмечает Екатерина.

Многие пары боятся вести бюджет, потому что не знают, как это делать. Эксперт отмечает, что способов много и все они работают. Самое главное, чтобы процесс не отнимал много сил.

Вести учет расходов и доходов можно в Google Таблице или Excel. Это бесплатно и доступно на любом устройстве. Заполнять документ можно вместе, если настроить совместный доступ.

Второй способ — специальные мобильные приложения. Они автоматически категоризируют траты, строят диаграммы и присылают напоминания. Многие из них интегрируются с банковскими картами.

Еще один вариант — бот в мессенджере, куда просто отправляешь сообщения «300 — хлеб», «200 — проезд», и он сам всё записывает и показывает аналитику.

— У меня был опыт и в Excel, и в приложениях, и просто в уме, — делится Екатерина. — Главное — регулярность. Если заполняете раз в месяц, смысла нет. Лучше каждый вечер — по минуте, но системно. И неважно, кто заполняет: можно одному, можно обоим. Главное, чтобы это не стало дополнительным поводом для ссоры.

У каждой системы ведения совместного бюджета есть плюсы и минусы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Но даже самая идеальная система не сработает, если партнеры не умеют говорить о деньгах и договариваться. Не стоит ждать, что конфликты из-за бюджета, если они появились, сами «рассосутся», лучше сесть и прописать: какие траты общие, сколько каждый вкладывает в совместный бюджет, кто и за какие платежи отвечает, какой минимальный размер подушки должен быть и куда ее складывать и что делать с крупными покупками.

— Начните с дневника. Записывайте все траты неделю. Посмотрите, куда уходят деньги. Иногда не замечаешь, как половина бюджета уходит на ерунду. Потом составьте план: сколько нужно на обязательные платежи, сколько можно откладывать. И обязательно закладывайте 10% на черный день. Если доход один, это сложно, но возможно. Главное — начать. Даже если откладываете по 500 рублей, это уже шаг, — предлагает Екатерина.