Спорт В Ярославле заметили Романа Ротенберга. Что он здесь делает

В Ярославле заметили Романа Ротенберга. Что он здесь делает

Главный тренер сборной России по хоккею поделился фотографиями из поездки

285
Юные хоккеисты сегодня встретятся с ярославской командой | Источник: Роман РотенбергЮные хоккеисты сегодня встретятся с ярославской командой | Источник: Роман Ротенберг

Юные хоккеисты сегодня встретятся с ярославской командой

Источник:

Роман Ротенберг

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг приехал в столицу Золотого кольца 26 декабря. Накануне вечером он прогулялся до Стрелки и Успенского собора на Волжской набережной.

«Всегда рады быть в Ярославле, где весь город искренне любит хоккей», — написал главный тренер сборной в своем Tg-канале.

Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Одной из его задач является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.

В беседе с 76.RU тренер поделился, что приехал в город на игру его команды «Красная Машина Юниор» против «Локомотива 2014». Матч пройдет на арене «Торпедо» (6+), начало — в 13:00.

Гости города не оставили без внимания Успенский собор в Ярославле | Источник: Роман РотенбергГости города не оставили без внимания Успенский собор в Ярославле | Источник: Роман Ротенберг
Хоккеисты прогулялись по заснеженному городу | Источник: Роман РотенбергХоккеисты прогулялись по заснеженному городу | Источник: Роман Ротенберг

Ранее Роман Ротенберг также опубликовал видео с командой на фоне въездной стелы Ярославля.

Роман Ротенберг записал с командой видео у ярославской стелы

Источник:

Roman Rotenberg / Telegram

Поскольку Роман Ротенберг является основателем школы, иногда он отправляется вместе с юными хоккеистами на выезды.

«26 декабря была экскурсия по городу. Мы привезли детей сюда. Детско-юношеская хоккейная школа „Красная Машина Юниор“ играет против спортсменов „Локомотива“ 2014 года рождения на кубок чемпионата Москвы», — рассказал 76.RU Роман Ротенберг.

Спортсмены прогулялись по городу с гидом

Источник:

Роман Ротенберг

После матча команда во главе с Романом отправится обратно в Москву. По пути хоккеисты планируют ненадолго остановиться в Переславле-Залесском.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
Гость
27 минут
Как смотреть на мутные лица? Уж лучьше на публикуйте совсем.
Гость
15 минут
кто нибудь рад его приезду? 😡
Гость
