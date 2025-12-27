В Ярославле заметили Романа Ротенберга. Что он здесь делает

Юные хоккеисты сегодня встретятся с ярославской командой Источник: Роман Ротенберг

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг приехал в столицу Золотого кольца 26 декабря. Накануне вечером он прогулялся до Стрелки и Успенского собора на Волжской набережной.

«Всегда рады быть в Ярославле, где весь город искренне любит хоккей», — написал главный тренер сборной в своем Tg-канале.

Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Одной из его задач является развитие детско-юношеского и молодежного хоккея в клубе.

В беседе с 76.RU тренер поделился, что приехал в город на игру его команды «Красная Машина Юниор» против «Локомотива 2014». Матч пройдет на арене «Торпедо» (6+), начало — в 13:00.

Ранее Роман Ротенберг также опубликовал видео с командой на фоне въездной стелы Ярославля.

Роман Ротенберг записал с командой видео у ярославской стелы Источник: Roman Rotenberg / Telegram

Поскольку Роман Ротенберг является основателем школы, иногда он отправляется вместе с юными хоккеистами на выезды.

«26 декабря была экскурсия по городу. Мы привезли детей сюда. Детско-юношеская хоккейная школа „Красная Машина Юниор“ играет против спортсменов „Локомотива“ 2014 года рождения на кубок чемпионата Москвы», — рассказал 76.RU Роман Ротенберг.

Спортсмены прогулялись по городу с гидом Источник: Роман Ротенберг