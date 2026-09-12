«Этот учебник не понравится никому». Историк ответил недовольному отцу, который разнес новое издание

В этом году старшеклассники будут изучать историю по новому единому учебнику Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На днях журналист «Фонтанки» Денис Лебедев разгромил новый учебник истории. Колонку многодетного отца о сомнительных формулировках, которые встречаются уже во вступительной главе нового издания, прочитали десятки тысяч раз и оставили под ней сотни комментариев. И такое впечатление, что каждое поколение в нашей стране учит свою историю страны. Так она меняется.

В защиту учебного пособия выступил Алексей Гончаров — историк, преподаватель УрФУ, учитель высшей категории. Он — рецензент нового единого учебника по истории под редакцией Мединского. Того самого, который вызвал так много эмоций и споров. Алексей ответил нашему коллеге. Его колонку от первого лица публикует E1.RU.

Алексей Гончаров Историк, преподаватель УрФУ, учитель высшей категории, рецензент нового единого учебника по истории под редакцией Мединского

Статья Дениса Лебедева написана талантливо. Журналист хлестко, ярко, образно проехался по учебнику, но оценки крайне, я бы сказал, безапелляционные.

Мне кажется, что это не очень правильный подход. Но, во-первых, хочу поправить уважаемого журналиста: у него не могло быть учебника четвертого издания. Может быть, он, конечно, заглянул в будущее и оттуда ознакомился с ним, но пока выпущено только три издания учебника по всеобщей истории для одиннадцатого класса. Самое свежее — это третье издание для учеников десятых-одиннадцатых классов. Оно как раз было подготовлено в этом году.

В целом то, что появляются подобные материалы, — это очень хорошо. В свое время я сам написал в соцсетях довольно критический материал по поводу одного из изданий этой линейки учебников.

Публикацию заметили участники авторского коллектива и ответственный секретарь этой линейки учебников Владислав Александрович Кононов. Мне предложили вычитать ту версию и найти ошибки, неточности, сомнительные моменты. После этого меня и других коллег привлекли к редактированию последующих изданий учебников.

Что творилось в «странах народной демократии»

Давайте разберем ключевые моменты, которые критикует автор.

Первый — утверждение, что Советский Союз сразу же после Победы планировал создать коммунистические, просоветские правительства на территории стран Восточной Европы. Если оперировать информацией из массового сознания, то кажется, что авторы учебника действительно что-то напутали.

Если же мы начнем разбираться, то увидим другое. Советские правительства в странах Восточной Европы — в Венгрии, Чехословакии, Польше — появляются не в 1945 году, когда закончилась война.

Они формируются в 1947–1948 годах, когда в разгаре холодная война и уже совершенно однозначно прозвучали высказывания Черчилля в Фултонской речи, стали известны доктрина Трумэна и «Длинная телеграмма» Кеннана.

46-минутная речь, произнесенная 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже города Фултона, была связана с разделением Европы на сферы влияния СССР и Запада. В Фултонской речи использовалась метафора «железный занавес». Доктрина Трумэна — внешнеполитическая программа, объявленная президентом США Гарри Трумэном 12 марта 1947 года в послании к Конгрессу. Была направлена на ограничение роста влияния СССР, стала ключевым элементом политики США в период холодной войны. «Длинная телеграмма» — устоявшееся название телеграммы на восемь тысяч слов от посольства США в Москве, отправленной американским дипломатом Джорджем Кеннаном в Вашингтон в 1946 году, в которой он обрисовал невозможность сотрудничества с СССР.

Кадр с выставки работ военного фотографа Евгения Халдея «Суд народов», посвященной Нюрнбергскому процессу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Другое дело, что в течение долгого времени на этот нюанс не обращали внимания. После 1991 года было принято считать, что Советский Союз с 1945 года устанавливал в этих странах подконтрольные режимы.

Нет, это был длительный процесс. Существовал специальный термин «страны народной демократии». И в составе правительств (например, Венгрии) на определенном этапе у коммунистов была в лучшем случае треть.

Потом, когда холодная война стала разворачиваться, советское руководство поменяло политику, поэтому в таком суждении я искажения исторической реальности не вижу. Действительно, на момент окончания войны Советский Союз специально никоим образом не устанавливал прокоммунистические режимы на этих территориях.

Можно посмотреть на даты образования ФРГ — 23 мая 1949 года, и ГДР — 7 октября 1949 года. Можно посмотреть, например, на требования плана Маршалла к составу правительств Италии или Франции, в которых вполне конкретно говорится: «Мы вам дадим деньги только в том случае, если вы выгоните из своих правительств коммунистов».

Речь госсекретаря США Джорджа Маршалла прозвучала в 1947 году в Гарвардском университете, он изложил программу помощи в восстановлении Европы после войны.

Так получилось, что коммунисты там тоже оказались достаточно влиятельной политической силой, потому что именно они составляли ударную силу антифашистского Сопротивления во Франции и в партизанских отрядах Италии.

По плану Маршалла, американцы обещали дать денег в том случае, если этих коммунистов из правительства уберут. Их оттуда убрали. И Франция, и Италия, и другие страны Западной Европы получили деньги.

Таким образом, момент, который можно трактовать по-разному, журналист пытается показать как однозначную и безусловную историческую фальсификацию.

Говорил ли это Клинтон?

Теперь что касается экс-президента США Билла Клинтона и его цитаты.

Спорная цитата Клинтона: «Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство».

Честно скажу, в свое время на эту цитату я не обратил внимания, потому что ранее встречал ее много раз не только в публицистике, но и в научных статьях. Когда работал с учебником, не было сомнений, что эта фраза вполне могла быть произнесена.

Сейчас попытался покопаться и обнаружил, что на цитату ссылаются какие-то маргинальные сайты, причем в качестве исходника указывается номер журнала «Наш современник» за 1999 год. В сети этого номера нет. Может быть, конечно, у самого журналиста есть тот номер, и он ознакомился со статьей.

Во время Великой Отечественной войны СССР и США были союзниками, но потом многое изменилось Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Эта цитата подается как неофициальное заявление президента США во время беседы с представителями собственных спецслужб, поэтому оно не могло публиковаться открыто. Я хочу сказать спасибо журналисту, который обратил на это внимание, потому что позиция авторского коллектива такая: учебник должен совершенствоваться.

Моменты, которые могут показаться спорными, анализируются. Другое дело, что их не всегда видно авторам и редакторам, а взгляд со стороны дает новую информацию. Поэтому я думаю, что при подготовке четвертого издания учебника вопрос, насколько эта цитата соответствует реальности, будет рассматриваться глубже.

Возможно, кто-то покопает и достоверно определит, фейк это или не фейк. Сегодня я не готов однозначно утверждать это. В принципе, цитата по духу соответствует той политике, которой придерживались Соединенные Штаты по отношению к России.

Может быть, она неточна по форме. Возможно, претензия насчет фразы «сырьевой придаток» справедливая, что ее нет в английском языке, хотя я ее нашел в некоторых текстах. Но это предмет для работы, а не для того, чтобы ставить клеймо.

Где жилось лучше: в ФРГ или в ГДР?

Ну и третья претензия — цитата из первого параграфа, где сказано, что в западной зоне Германии народ смотрел на восточную зону и завидовал, потому что там начиналось индустриальное развитие.

Уважаемый журналист предлагает вспомнить про поезда с германским оборудованием, которые вывозились в Советский Союз в качестве репараций, и утверждает: на фоне этих репараций «говорить о какой-то индустриализации Восточной Германии в это время не просто неуместно», а нечестно.

Тут я могу только посоветовать ознакомиться с работами историка Михаила Симиряги, который подробно изучал вопрос на основании статистических выкладок. У него много любопытных материалов в Сети.

Музей в память о жертвах Второй мировой войны в Ганновере (Германия) Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

На основании этих работ понятно, что это сильное упрощение, будто Советский Союз вывез всю промышленность Восточной Германии и установил ее на своих заводах и фабриках. Имеет смысл ознакомиться с материалами по репарациям, которые выплачивались Западной зоной оккупации в пользу США, Франции и Великобритании. Цифры сходные.

А знает ли журналист, что в американской зоне оккупации, например, было запрещено принимать продовольственные посылки из других стран? Чтобы рассуждать на эту тему, нужно брать экономические данные по западной зоне оккупации (по французской, британской, американской) и сравнивать с нашей.

Без этого сравнения самонадеянно заявлять, что фраза, которую он цитирует, — исключительно вранье. Да, можно задаваться этими вопросами, сомневаться. Но спорить, насколько это обоснованно, можно лишь на основе конкретных исторических фактов.

Как найти компромисс?

Основная претензия автора к учебнику — снизить пафос. По моим ощущениям, этот учебник гораздо менее пафосный, чем многочисленные его предшественники. Хотя бы потому, что над ним работал большой коллектив авторов, которые придерживаются разных взглядов: и откровенно левых, и правых, и создание этого учебника — результат определенного компромисса. Как раз то, что было нужно.

Этот учебник не понравится никому: ни правым, ни левым, ни коммунистам, ни монархистам, потому что он не попадает в их картину мира. Учебник пытается рассмотреть очень сложные процессы, которые происходили у нас в стране, с максимально спокойной точки зрения.

В учебнике нет однозначной оценки истории России в XX веке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Позиция авторов учебника в данном случае: мы не должны никого клеймить. Мы излагаем факты, и они могут трактоваться по-разному. Как будете трактовать их вы — это уже вопрос, который адресуется читателям этого учебника.

Понятно, что разделы, которые посвящены современной политике, в большей степени спорные. Даже сам Мединский на днях про это открыто сказал в своей статье. Он написал, что надо было бы остановиться, как говорят, на предыдущем царствовании и не рассматривать современные события. Но мы не можем себе этого позволить: школьная традиция требует доведения программы до последних дней.

Но, повторю, излишнего пафоса в учебнике, на мой взгляд, нет. Так же как нет однозначной позиции, что Российская Империя — зло, а Советский Союз — это небесный рай. Так же как нет позиции, что Советский Союз — это одна черная дыра нашей истории, и там, кроме репрессий, ничего не было. И это очень хорошо.

Я могу не разделять каких-то взглядов, например, Владимира Ростиславовича Мединского или некоторых коллег, которые участвовали в создании этого учебника. Но если мы можем на основании исторических фактов договариваться и сотрудничать — на мой взгляд, это правильнее, чем занимать позицию: «Вы сделали очередную ерунду, немедленно переделывайте».

Когда учебники по истории были честнее? В СССР В 1990-е В 2000-е В 2010-е В наше время Я не верю учебникам истории

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