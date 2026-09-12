«Этот учебник не понравится никому». Историк ответил недовольному отцу, который разнес новое издание

На днях журналист «Фонтанки» Денис Лебедев разгромил новый учебник истории. Колонку многодетного отца о сомнительных формулировках, которые встречаются уже во вступительной главе нового издания, прочитали десятки тысяч раз и оставили под ней сотни комментариев. И такое впечатление, что каждое поколение в нашей стране учит свою историю страны. Так она меняется.
В защиту учебного пособия выступил Алексей Гончаров — историк, преподаватель УрФУ, учитель высшей категории. Он — рецензент нового единого учебника по истории под редакцией Мединского. Того самого, который вызвал так много эмоций и споров. Алексей ответил нашему коллеге. Его колонку от первого лица публикует E1.RU.
Статья Дениса Лебедева написана талантливо. Журналист хлестко, ярко, образно проехался по учебнику, но оценки крайне, я бы сказал, безапелляционные.
Мне кажется, что это не очень правильный подход. Но, во-первых, хочу поправить уважаемого журналиста: у него не могло быть учебника четвертого издания. Может быть, он, конечно, заглянул в будущее и оттуда ознакомился с ним, но пока выпущено только три издания учебника по всеобщей истории для одиннадцатого класса. Самое свежее — это третье издание для учеников десятых-одиннадцатых классов. Оно как раз было подготовлено в этом году.
В целом то, что появляются подобные материалы, — это очень хорошо. В свое время я сам написал в соцсетях довольно критический материал по поводу одного из изданий этой линейки учебников.
Публикацию заметили участники авторского коллектива и ответственный секретарь этой линейки учебников Владислав Александрович Кононов. Мне предложили вычитать ту версию и найти ошибки, неточности, сомнительные моменты. После этого меня и других коллег привлекли к редактированию последующих изданий учебников.
Что творилось в «странах народной демократии»
Давайте разберем ключевые моменты, которые критикует автор.
Первый — утверждение, что Советский Союз сразу же после Победы планировал создать коммунистические, просоветские правительства на территории стран Восточной Европы. Если оперировать информацией из массового сознания, то кажется, что авторы учебника действительно что-то напутали.
Если же мы начнем разбираться, то увидим другое. Советские правительства в странах Восточной Европы — в Венгрии, Чехословакии, Польше — появляются не в 1945 году, когда закончилась война.
Они формируются в 1947–1948 годах, когда в разгаре холодная война и уже совершенно однозначно прозвучали высказывания Черчилля в Фултонской речи, стали известны доктрина Трумэна и «Длинная телеграмма» Кеннана.
46-минутная речь, произнесенная 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже города Фултона, была связана с разделением Европы на сферы влияния СССР и Запада. В Фултонской речи использовалась метафора «железный занавес».
Доктрина Трумэна — внешнеполитическая программа, объявленная президентом США Гарри Трумэном 12 марта 1947 года в послании к Конгрессу. Была направлена на ограничение роста влияния СССР, стала ключевым элементом политики США в период холодной войны.
«Длинная телеграмма» — устоявшееся название телеграммы на восемь тысяч слов от посольства США в Москве, отправленной американским дипломатом Джорджем Кеннаном в Вашингтон в 1946 году, в которой он обрисовал невозможность сотрудничества с СССР.
Другое дело, что в течение долгого времени на этот нюанс не обращали внимания. После 1991 года было принято считать, что Советский Союз с 1945 года устанавливал в этих странах подконтрольные режимы.
Нет, это был длительный процесс. Существовал специальный термин «страны народной демократии». И в составе правительств (например, Венгрии) на определенном этапе у коммунистов была в лучшем случае треть.
Потом, когда холодная война стала разворачиваться, советское руководство поменяло политику, поэтому в таком суждении я искажения исторической реальности не вижу. Действительно, на момент окончания войны Советский Союз специально никоим образом не устанавливал прокоммунистические режимы на этих территориях.
Можно посмотреть на даты образования ФРГ — 23 мая 1949 года, и ГДР — 7 октября 1949 года. Можно посмотреть, например, на требования плана Маршалла к составу правительств Италии или Франции, в которых вполне конкретно говорится: «Мы вам дадим деньги только в том случае, если вы выгоните из своих правительств коммунистов».
Речь госсекретаря США Джорджа Маршалла прозвучала в 1947 году в Гарвардском университете, он изложил программу помощи в восстановлении Европы после войны.
Так получилось, что коммунисты там тоже оказались достаточно влиятельной политической силой, потому что именно они составляли ударную силу антифашистского Сопротивления во Франции и в партизанских отрядах Италии.
По плану Маршалла, американцы обещали дать денег в том случае, если этих коммунистов из правительства уберут. Их оттуда убрали. И Франция, и Италия, и другие страны Западной Европы получили деньги.
Таким образом, момент, который можно трактовать по-разному, журналист пытается показать как однозначную и безусловную историческую фальсификацию.
Говорил ли это Клинтон?
Теперь что касается экс-президента США Билла Клинтона и его цитаты.
Спорная цитата Клинтона: «Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство».
Честно скажу, в свое время на эту цитату я не обратил внимания, потому что ранее встречал ее много раз не только в публицистике, но и в научных статьях. Когда работал с учебником, не было сомнений, что эта фраза вполне могла быть произнесена.
Сейчас попытался покопаться и обнаружил, что на цитату ссылаются какие-то маргинальные сайты, причем в качестве исходника указывается номер журнала «Наш современник» за 1999 год. В сети этого номера нет. Может быть, конечно, у самого журналиста есть тот номер, и он ознакомился со статьей.
Эта цитата подается как неофициальное заявление президента США во время беседы с представителями собственных спецслужб, поэтому оно не могло публиковаться открыто. Я хочу сказать спасибо журналисту, который обратил на это внимание, потому что позиция авторского коллектива такая: учебник должен совершенствоваться.
Моменты, которые могут показаться спорными, анализируются. Другое дело, что их не всегда видно авторам и редакторам, а взгляд со стороны дает новую информацию. Поэтому я думаю, что при подготовке четвертого издания учебника вопрос, насколько эта цитата соответствует реальности, будет рассматриваться глубже.
Возможно, кто-то покопает и достоверно определит, фейк это или не фейк. Сегодня я не готов однозначно утверждать это. В принципе, цитата по духу соответствует той политике, которой придерживались Соединенные Штаты по отношению к России.
Может быть, она неточна по форме. Возможно, претензия насчет фразы «сырьевой придаток» справедливая, что ее нет в английском языке, хотя я ее нашел в некоторых текстах. Но это предмет для работы, а не для того, чтобы ставить клеймо.
Где жилось лучше: в ФРГ или в ГДР?
Ну и третья претензия — цитата из первого параграфа, где сказано, что в западной зоне Германии народ смотрел на восточную зону и завидовал, потому что там начиналось индустриальное развитие.
Уважаемый журналист предлагает вспомнить про поезда с германским оборудованием, которые вывозились в Советский Союз в качестве репараций, и утверждает: на фоне этих репараций «говорить о какой-то индустриализации Восточной Германии в это время не просто неуместно», а нечестно.
Тут я могу только посоветовать ознакомиться с работами историка Михаила Симиряги, который подробно изучал вопрос на основании статистических выкладок. У него много любопытных материалов в Сети.
На основании этих работ понятно, что это сильное упрощение, будто Советский Союз вывез всю промышленность Восточной Германии и установил ее на своих заводах и фабриках. Имеет смысл ознакомиться с материалами по репарациям, которые выплачивались Западной зоной оккупации в пользу США, Франции и Великобритании. Цифры сходные.
А знает ли журналист, что в американской зоне оккупации, например, было запрещено принимать продовольственные посылки из других стран? Чтобы рассуждать на эту тему, нужно брать экономические данные по западной зоне оккупации (по французской, британской, американской) и сравнивать с нашей.
Без этого сравнения самонадеянно заявлять, что фраза, которую он цитирует, — исключительно вранье. Да, можно задаваться этими вопросами, сомневаться. Но спорить, насколько это обоснованно, можно лишь на основе конкретных исторических фактов.
Как найти компромисс?
Основная претензия автора к учебнику — снизить пафос. По моим ощущениям, этот учебник гораздо менее пафосный, чем многочисленные его предшественники. Хотя бы потому, что над ним работал большой коллектив авторов, которые придерживаются разных взглядов: и откровенно левых, и правых, и создание этого учебника — результат определенного компромисса. Как раз то, что было нужно.
Этот учебник не понравится никому: ни правым, ни левым, ни коммунистам, ни монархистам, потому что он не попадает в их картину мира. Учебник пытается рассмотреть очень сложные процессы, которые происходили у нас в стране, с максимально спокойной точки зрения.
Позиция авторов учебника в данном случае: мы не должны никого клеймить. Мы излагаем факты, и они могут трактоваться по-разному. Как будете трактовать их вы — это уже вопрос, который адресуется читателям этого учебника.
Понятно, что разделы, которые посвящены современной политике, в большей степени спорные. Даже сам Мединский на днях про это открыто сказал в своей статье. Он написал, что надо было бы остановиться, как говорят, на предыдущем царствовании и не рассматривать современные события. Но мы не можем себе этого позволить: школьная традиция требует доведения программы до последних дней.
Но, повторю, излишнего пафоса в учебнике, на мой взгляд, нет. Так же как нет однозначной позиции, что Российская Империя — зло, а Советский Союз — это небесный рай. Так же как нет позиции, что Советский Союз — это одна черная дыра нашей истории, и там, кроме репрессий, ничего не было. И это очень хорошо.
Я могу не разделять каких-то взглядов, например, Владимира Ростиславовича Мединского или некоторых коллег, которые участвовали в создании этого учебника. Но если мы можем на основании исторических фактов договариваться и сотрудничать — на мой взгляд, это правильнее, чем занимать позицию: «Вы сделали очередную ерунду, немедленно переделывайте».
Когда учебники по истории были честнее?
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