«Промчала на красный»: под Ярославлем иномарка снесла 18-летнего парня на «зебре» — видео

Под Ярославлем иномарка сбила пешехода на «зебре» Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Утром 11 сентября под Ярославлем произошло ДТП с пешеходом. Около 10 часов на Юго-Западной окружной дороге в районе деревни Ивняки «Шкода» сбила 18-летнего парня, который переходил дорогу по «зебре».

«Сбили парня на пешеходном переходе, иномарка промчала на красный сигнал светофора. На видео видно, что парень даже подлетел в воздух от столкновения. Девушка‑водитель не вышла из машины. Парня увезли на скорой помощи», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по записи видеорегистратора одного из автомобилей, авария произошла на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта. От удара парня откинуло на асфальт. Но ему удалось подняться на ноги и, прихрамывая, он пошел в сторону остановки.

Момент аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Тем не менее, пострадавшему потребовалась помощь медиков.