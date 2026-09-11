НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, дождь

ощущается как +12

3 м/c,

зап.

 749мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Вернули троллейбусы
Снос бараков ради застройки
Ярославль из Лего
О ночных налетах по России
Где провести роскошный корпоратив
Новый офисный центр
Где есть бензин
Когда дом признают аварийным
Переехали в США
Происшествия «Промчала на красный»: под Ярославлем иномарка снесла 18-летнего парня на «зебре» — видео

«Промчала на красный»: под Ярославлем иномарка снесла 18-летнего парня на «зебре» — видео

В полиции рассказали подробности аварии

698
Под Ярославлем иномарка сбила пешехода на «зебре» | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПод Ярославлем иномарка сбила пешехода на «зебре» | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Под Ярославлем иномарка сбила пешехода на «зебре»

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 11 сентября под Ярославлем произошло ДТП с пешеходом. Около 10 часов на Юго-Западной окружной дороге в районе деревни Ивняки «Шкода» сбила 18-летнего парня, который переходил дорогу по «зебре».

«Сбили парня на пешеходном переходе, иномарка промчала на красный сигнал светофора. На видео видно, что парень даже подлетел в воздух от столкновения. Девушка‑водитель не вышла из машины. Парня увезли на скорой помощи», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Судя по записи видеорегистратора одного из автомобилей, авария произошла на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта. От удара парня откинуло на асфальт. Но ему удалось подняться на ноги и, прихрамывая, он пошел в сторону остановки.

Момент аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Тем не менее, пострадавшему потребовалась помощь медиков.

«Молодой человек доставлен в больницу на месте работают сотрудники ГАИ», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пешеход Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
25 минут
посмотрел видео 3 раза. Ей красный. Но даже ели нарушаешь на 5 т.р. - перед ней свободная полоса по которой перед ней проехал фургон и которую пешеход уже перешел. Но при этом идет какая то прицельная охота на пешехода - ?
Гость
35 минут
Бардак на дорогах
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Ночной дожор: врач назвал 10 лучших перекусов для стабильного сахара и крепкого сна
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем