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Город Что с бензином 127 рублей за литр: автомобилист показал цены на заправке в Ярославле

127 рублей за литр: автомобилист показал цены на заправке в Ярославле

Ранее топливо там стоило еще дороже

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В Ярославле начали продавать 95-й бензин по 127 рублей за литр | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали продавать 95-й бензин по 127 рублей за литр | Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали продавать 95-й бензин по 127 рублей за литр

Источник:

читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

На одной из частных заправок в Ярославле заметили бензин по цене выше 120 рублей за литр. Читатель 76.RU показал расценки на топливо на АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте, 84А в Дзержинском районе.

Автомобилист рассказал, что такой прайс был актуален 11 сентября. 95-й бензин продавали по 127 рублей за литр, 92-й — по 122 рубля. Дизельное топливо можно было приобрести по 75 рублей 90 копеек за литр.

В конце июня 2026 года топливо на этой заправке стоило еще дороже. Тогда 95-й бензин продавали по 129 рублей за литр, 92-й — по 124 рубля, а литр дизеля оценивали в 125 рублей.

Тогда сотрудница заправки объясняла цены дорогой закупкой.

«По какой цене нам ее отпускают, по такой и продаем. Свыше ста рублей за литр [покупаем]. У нас не сетевая АЗС, которым поставляют по более низкой цене, у нас если и поставляют что, то вот так. Раньше возили с „Яноса“, сейчас кто откуда может поставить», — рассказывала сотрудница станции корреспонденту 76.RU 23 июня.

На сетевых заправках бензин можно купить практически вдвое дешевле. Летом некоторые автомобилисты объясняли, что готовы переплатить за топливо на частных заправках, чтобы не стоять в очередях.

10 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, что дизельное топливо можно найти практически везде, 92-й бензин есть на большинстве крупных заправок, а вот с 95-м возникают проблемы. По его словам, были проведены переговоры об увеличении объемов поставок топлива в Ярославскую область.

«Провел переговоры с федеральным правительством по вопросу увеличения поставок топлива в регион. Особое внимание уделено крупным городам, где ситуация наиболее напряженная. Количество бензина увеличим по линии всех сетевых компаний», — написал глава региона 10 сентября в своем Max-канале.

Ранее Михаил Евраев говорил, что в большинстве муниципальных округов проблем с бензином нет. В основном ситуация сложная в Ярославле и Рыбинске.

О ситуации с бензином в Ярославской области мы рассказываем в отдельном сюжете.

А вы готовы покупать бензин дороже 100 рублей за литр?

Да, но только если других вариантов не будет
Да, чтобы не стоять в очередях
Нет, обойдусь без топлива
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Бензин Топливо Заправка Цена
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