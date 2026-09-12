Блогер-миллионник, актеры и обладатель «Оскара»: кто из знаменитостей учился в Ярославле

Кто из знаменитостей учился в Ярославле — обзор Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ярославль может похвастаться не только своим историческим и культурным наследием, но и образовательными учреждениями, куда съезжаются учиться люди со всей страны. В столице Золотого кольца провели студенческие годы звезды российского кино и не только.

В этой подборке мы собрали знаменитостей, которые получили образование в Ярославле. Проверьте, знали ли вы, что ваш кумир учился в городе!

Александр Робак

Знаменитый актер учился в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Известный по многим ролям в отечественном кино актер Александр Робак в 1994 году окончил Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина, тогда еще его называли театральным училищем.

Учился будущий актер на курсе известного в городе режиссера и художественного руководителя Владимира Воронцова. Актерскую карьеру Робак начал со сцены ярославского Театра имени Федора Волкова. В Ярославль Александр не раз возвращался на съемки. Был другом продюсера Юрия Ваксмана.

Сам артист родом из города Златоуста Челябинской области.

Александр Робак — российский актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. С 1994 до 1998 года работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В кино Робак начал сниматься в конце 1990-х. Сейчас за его плечами участие в более чем 190 проектах, среди которых «Географ глобус пропил» (18+), «Горько! 2» (16+), «Домашний арест» (18+), «Эпидемия» (18+), «Мистер Ноготь» (16+) и другие.

Роман Курцын

Роман Курцын после учебы в Ярославле остался здесь жить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Любимчик многих зрителей — актер Роман Курцын приехал в Ярославль из Костромы. В 2002 году будущий артист поступил в тот же театральный институт под руководством театрального режиссера Алексея Кузина.

Окончил университет Курцын в 2007-м. Там же встретил свою будущую жену — актрису Анну Назарову. С тех пор вместе с ней актер не уезжал из столицы «Золотого кольца». В Ярославле Курцын открыл частную школу и фитнес-зал, а также основал школу каскадерства.

Популярность Роману Курцыну принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. Сейчас в фильмографии актера более 100 проектов. Многим зрителям он известен по ролям в сериале «Корабль» (18+), фильмах «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).

Елена Блиновская

Королева марафонов училась в Ярославле Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Королева марафонов» Елена Блиновская в детстве вместе с родителями переехала в Ярославль из Кировской области. В городе она сначала училась в школах № 59 и 96, а после окончила экономический факультет Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.

В 2013–2015 годах Блиновская начала интересоваться темами личностного роста и психологии. Так, Елена начала развивать свои курсы, которые сначала проводила среди подруг, продавала за небольшую плату, а потом построила на них целую бизнес-империю в России. Ее имя в 2021-м было синонимом роскошной жизни. Спустя три года, в 2023-м, ее задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. А позже осудили и отправили на 4,5 года в колонию.

Николай Шрайбер

Николай Шрайбер родом из Тульской области, но учился в Ярославле Источник: Кинопоиск / kinopoisk.ru

Еще одним учеником ЯГТИ имени Фирса Шишигина является популярный актер Николай Шрайбер. Он переехал в Ярославль из Тулы. Университет окончил под руководством Валерия Кириллова (ныне художественного руководителя Волковского театра. — Прим. ред.) в 2005 году.

Еще во время обучения Николай обратил на себя внимание руководства Волковского театра, будущую звезду стали звать для участия в спектаклях. На постоянную работу в театр Шрайбер перешел в 2002 году, в 2017 году артист посвятил себя съемкам в кино.

Николай Шрайбер — российский актер театра и кино. Артист известен по ролям в популярных современных фильмах и сериалах, среди которых «Аритмия» (18+), «Вампиры средней полосы» (18+), «Хрустальный» (18+) и другие.

Виктория Маслова

Актриса Виктория Маслова училась в ярославском театральном институте Источник: кадр из сериала «Триггер» (18+), реж. Дарья Мороз, Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов

Выпускницей Ярославского театрального института имени Фирса Шишигина также является известная актриса Виктория Маслова. Девушка училась в мастерской народного артиста России Александра Кузина.

После окончания университета в 2006-м Маслова не задержалась в городе. Актриса уехала работать сначала в город Шахты (Ростовская область), а после рванула развивать карьеру в Москву.

Виктория Маслова стала популярна из-за участия в разных телевизионных проектах. Знаковыми в ее карьере стали сериалы: «Ивановы-Ивановы» (18+), «Триггер» (18+), «Невский» (18+), «Пищеблок» (18+), «Исчезнувшая» (16+) и другие.

Александр Петров

Знаменитый на весь мир мультипликатор учился в Ярославле Источник: телеканал «Первый Ярославский» (ЯПервый)

Оскароносный мультипликатор Александр Петров родился в Ярославской области. Здесь же, в Ярославле, он провел свои школьные и студенческие годы: сначала в школе № 15, потом в Ярославском художественном училище.

Александр Петров в 2000 году прославился на весь мир своей анимационной работой «Старик и море» (12+) по повести Эрнеста Хемингуэя. Художник стал первым и единственным российским режиссером-аниматором, получившим премию «Оскар».

Через год после оскароносного успеха мультипликатор создал свою художественную студию в Ярославле. Сейчас ему 68 лет, Александр Петров живет и работает в родном городе.