Какой показатель в анализе крови предскажет проблемы с сердцем задолго до первых симптомов — и это не холестерин

Иногда здорового образа жизни недостаточно — генетика тоже на многое влияет Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Стройность, спорт и правильное питание не гарантируют идеального состояния сосудов, рассказал профессор-кардиохирург Роман Рисберг. По его словам, люди нередко забывают или даже не подозревают о факторе, который создает опасность для их здоровья, несмотря на хорошие показатели. Что это за фактор? UFA1.RU публикует колонку врача, в которой есть все ответы.

Кардиохирург рассказал, как генетика влияет на здоровье ваших сосудов Источник: Роман Рисберг

Рисберг Роман Юрьевич — сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог. Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ. Руководитель Центра сердца и сосудов.



Автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий. Специализируется на лечении ишемической болезни сердца, выполнении коронарных вмешательств и разборе клинически сложных случаев.



Эксперт в области второго мнения в кардиологии — оценки ранее принятых лечебных решений, выбора оптимальной тактики (медикаментозная терапия, стентирование, хирургия) и повышения точности клинических решений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Холестерин нормальный, а значит, сосуды в порядке? Не факт»

Иногда передо мной оказывается пациент, который регулярно сдавал липидограмму, следил за питанием и не имел выраженного повышения холестерина, но всё равно столкнулся с атеросклерозом или инфарктом относительно рано. Одна из возможных причин скрывается в показателе, которого обычно вообще нет в стандартной липидограмме. Он называется липопротеин(а), или Lp(a).

Современные рекомендации предлагают определить его хотя бы один раз в жизни каждому взрослому. Lp(a) можно представить как особую частицу, которая переносит холестерин в крови и по строению напоминает ЛПНП — тот самый «плохой холестерин». Но у нее есть дополнительный белок, который придает частице особые свойства.

При высоком уровне Lp(a) возрастает вероятность развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и заболеваний периферических артерий. Повышенный Lp(a) рассматривается как самостоятельный фактор сердечно-сосудистого риска. Самое интересное начинается дальше.

Уровень Lp(a) в основном определяется генетически. То есть человек может быть стройным, правильно питаться, заниматься спортом, не курить, но всё равно иметь высокий Lp(a). По данным крупных исследований, повышенный уровень встречается примерно у каждого пятого человека. Большинство об этом даже не подозревает.

Почему обычный анализ на холестерин его не показывает?

Стандартная липидограмма обычно включает общий холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП и триглицериды. Lp(a) в нее автоматически не входит, его нужно определять отдельно. Поэтому фраза «я сдавал холестерин, там всё нормально» еще не отвечает на вопрос, какой у человека уровень Lp(a).

Здесь может скрываться дополнительный риск, который раньше просто никто не искал. Особенно важна семейная история. Представьте мужчину 42 лет. Он не считает себя больным. Давление практически нормальное, сахар хороший, общий холестерин без впечатляющих отклонений.

Но у его отца инфаркт произошел в 49 лет, а у старшего брата в 46 нашли выраженный атеросклероз коронарных артерий. В такой ситуации просто сказать «анализы хорошие» недостаточно. Ранние инфаркты и инсульты у близких родственников всегда заставляют искать наследственные факторы риска.

Lp(a) — один из первых показателей, о котором стоит вспомнить. Важно определить его людям с семейными случаями ранних сердечно-сосудистых заболеваний, семейной гиперхолестеринемией или уже выявленным атеросклерозом в относительно молодом возрасте.

Какой уровень считается высоким?

Чем выше Lp(a), тем значимее его влияние. В современных рекомендациях уровень выше 50 мг/дл рассматривается как фактор, усиливающий сердечно-сосудистый риск. При этом лаборатории могут выдавать результат в разных единицах, но самому переводить один показатель в другой и ставить себе диагноз по таблице из интернета не стоит.

Гораздо важнее оценивать Lp(a) вместе с возрастом, холестерином ЛПНП, давлением, курением, сахаром, наследственностью и уже существующим атеросклерозом. Здесь часто возникает логичный вопрос: «Если показатель наследственный, что я вообще могу изменить?»

Сам Lp(a) действительно гораздо слабее реагирует на питание, снижение веса и физическую активность, чем холестерин ЛПНП. Но это вовсе не означает, что ничего сделать нельзя. Если у человека высокий Lp(a), особенно важно максимально хорошо контролировать остальные факторы риска:

холестерин ЛПНП;

артериальное давление;

сахар крови;

курение;

массу тела;

физическую активность.

Современные рекомендации прямо рассматривают повышенный Lp(a) как повод точнее оценивать общий риск и, когда это необходимо, интенсивнее снижать холестерин ЛПНП. То есть высокий Lp(a) — это не приговор, а информация, которая позволяет раньше понять, кому обычного подхода «холестерин вроде нормальный» может быть недостаточно.

Нужно ли сдавать его каждый год?

В большинстве случаев — нет. Поскольку уровень Lp(a) преимущественно определяется наследственностью и относительно стабилен, для первичной оценки обычно достаточно определить его один раз во взрослом возрасте. Пожалуй, в этом главная ценность анализа.

Один забор крови может дать информацию о факторе риска, который человек носил с собой всю жизнь и о котором раньше просто не знал. «Значит, всем нужно срочно искать болезнь?» Нет. Высокий Lp(a) сам по себе не означает, что у человека обязательно есть критические бляшки или что ему угрожает инфаркт завтра.

Но он меняет контекст. Если одновременно есть высокий холестерин ЛПНП, гипертония, курение, диабет, ранние инфаркты в семье или другие факторы, имеет смысл уже не смотреть на каждый показатель отдельно, а оценить сердечно-сосудистый риск целиком и после этого решать, достаточно ли анализов и контроля давления или нужны дополнительные исследования.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний сегодня постепенно уходит от принципа «сдать общий холестерин и успокоиться». Намного правильнее другой вопрос: «Каков мой индивидуальный риск и нет ли факторов, которые мы раньше просто не проверяли?» Lp(a) — один из таких факторов.