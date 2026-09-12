НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,26
EUR 97,87
Сбили 18-летнего
12 человек погибли в ДТП на М-8
Ярославль из Лего
Работа школ в дни выборов
Где провести роскошный корпоратив
Возвращение хоккеиста
Вернули троллейбусы
Снос бараков ради застройки
Когда дом признают аварийным
Осень Когда закончится бабье лето, подскажет погода 12 сентября: народные приметы

Когда закончится бабье лето, подскажет погода 12 сентября: народные приметы

В день Александра Сытника накрывали щедрый стол, пекли хлеб из нового зерна и готовили «сытную» кашу

93
После уборки урожая земледельцы уже думали о следующем сезоне и связывали с полем особые обычаи | Источник: GPTПосле уборки урожая земледельцы уже думали о следующем сезоне и связывали с полем особые обычаи | Источник: GPT

После уборки урожая земледельцы уже думали о следующем сезоне и связывали с полем особые обычаи

Источник:

GPT

12 сентября в народном календаре называли Александром Сытником, Александровым днем или просто Сытником. Название связано с традицией устраивать после постного дня щедрое застолье и подавать сытную еду из зерна нового урожая.

На столе появлялись свежий хлеб, ячменная каша на молоке и мед. В гости звали родственников и соседей, а на полях завершали сезонные работы. В некоторых местах оставшиеся стебли ячменя, овса и льна переплетали между собой — этот старинный аграрный обычай связывали с надеждой на хороший урожай в следующем году.

Православная церковь 12 сентября вспоминает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В XVIII веке по распоряжению Петра I святыню перевезли из Владимира в Санкт-Петербург. В этот же день чтят преподобного Александра Свирского.

Что нельзя делать 12 сентября

С Александром Сытником связывали несколько бытовых запретов. По народным представлениям, неосторожные поступки в этот день могли отразиться на достатке, удаче или домашнем спокойствии:

  • пересчитывать мелкие деньги до полудня — считалось, что после этого в доме будет сложнее удержать достаток;

  • играть в карты — существовало поверье, что вместе с проигрышем можно надолго лишиться удачи;

  • сушить перины, стирать или менять постель — такие хлопоты связывали с беспокойным сном и ночными кошмарами;

  • стричь или красить волосы — в старину опасались, что резкая смена прически может принести недомогание;

  • ставить новый забор — по приметам, после этого в хозяйстве могли появиться незваные гости или воры;

  • лениться и проводить большую часть дня без дела — праздность связывали с будущими денежными трудностями;

  • давать соль взаймы — считалось, что вместе с ней из дома можно отдать семейное благополучие.

На Александра Сытника главным символом домашнего достатка становился хлеб из зерна нового урожая | Источник: GPTНа Александра Сытника главным символом домашнего достатка становился хлеб из зерна нового урожая | Источник: GPT

На Александра Сытника главным символом домашнего достатка становился хлеб из зерна нового урожая

Источник:

GPT

Что можно делать 12 сентября

Этот день считался подходящим для хозяйственных дел, встреч с близкими и подготовки запасов к холодному сезону. Особенно ценились занятия, связанные с урожаем и общим семейным столом:

  • приглашать родственников и соседей в гости и устраивать совместное застолье;

  • готовить ячменную кашу на молоке, добавляя к ней мед;

  • печь хлеб из муки нового урожая и подавать его к общему столу;

  • отправляться за клюквой и пополнять осенние запасы ягод;

  • заниматься хозяйственными делами и завершать сезонные работы;

  • молиться о семье и детях — с такими просьбами в этот день традиционно обращались в том числе к Александру Свирскому.

Особое значение на Александра Сытника придавали общей трапезе. Ячменную кашу варили на молоке, добавляли мед и старались угостить ею всех домашних и гостей. По народному поверью, такое угощение должно было помочь сохранить в доме достаток и сделать следующий год сытным.

Народные приметы о погоде 12 сентября

К середине сентября становилось особенно важно понять, насколько быстро осень вступит в свои права. Поэтому крестьяне наблюдали за вечерним небом, перелетными птицами, пчелами и деревьями:

  • теплый вечер и ясная звездная ночь — к долгому периоду осеннего тепла;

  • журавли и другие перелетные птицы не торопятся на юг — осень ожидали сухой и теплой;

  • птицы держатся высоко в небе — холода, по приметам, придут нескоро;

  • пчелы уже начинают тщательно закрывать улей — к ранней и морозной зиме;

  • много летящей паутины — к продолжительному бабьему лету;

  • обильная рябина — к сырой и дождливой осени;

  • береза желтеет с верхушки — весну ждали ранней, а если листья сначала меняют цвет внизу — поздней;

  • красное солнце на закате — к ветру и ненастью;

  • густой утренний туман быстро расходится после восхода — впереди еще будут ясные и теплые дни;

  • звездная ночь — к хорошему урожаю.

12 сентября в доме старались собирать близких и делить с ними щедрое угощение | Источник: GPT12 сентября в доме старались собирать близких и делить с ними щедрое угощение | Источник: GPT

12 сентября в доме старались собирать близких и делить с ними щедрое угощение

Источник:

GPT

Особое внимание уделяли теплу, поведению птиц и состоянию растений. Именно они в народном календаре подсказывали, ждать ли долгого бабьего лета или готовиться к скорому приходу зимы.

Примерно с этой поры начинался сезон долгих осенне-зимних посиделок. Молодежь собиралась по вечерам за рукоделием, песнями и разговорами, а среди историй звучали небылицы и всевозможные загадочные рассказы — своеобразное развлечение для всё более длинных сентябрьских вечеров.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
Какие бабы депутатши такое и лето.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений…» Кондитер сбежала из города в деревню, родила ребенка и завела блог — история
Виктория Пустынная
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Наивное кино про «извинительную водолазку». Как Сергей Безруков сыграл Дмитрия Нагиева и стоит ли на это смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем