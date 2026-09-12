Когда закончится бабье лето, подскажет погода 12 сентября: народные приметы

После уборки урожая земледельцы уже думали о следующем сезоне и связывали с полем особые обычаи Источник: GPT

12 сентября в народном календаре называли Александром Сытником, Александровым днем или просто Сытником. Название связано с традицией устраивать после постного дня щедрое застолье и подавать сытную еду из зерна нового урожая.

На столе появлялись свежий хлеб, ячменная каша на молоке и мед. В гости звали родственников и соседей, а на полях завершали сезонные работы. В некоторых местах оставшиеся стебли ячменя, овса и льна переплетали между собой — этот старинный аграрный обычай связывали с надеждой на хороший урожай в следующем году.

Православная церковь 12 сентября вспоминает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В XVIII веке по распоряжению Петра I святыню перевезли из Владимира в Санкт-Петербург. В этот же день чтят преподобного Александра Свирского.

Что нельзя делать 12 сентября

С Александром Сытником связывали несколько бытовых запретов. По народным представлениям, неосторожные поступки в этот день могли отразиться на достатке, удаче или домашнем спокойствии:

пересчитывать мелкие деньги до полудня — считалось, что после этого в доме будет сложнее удержать достаток;

играть в карты — существовало поверье, что вместе с проигрышем можно надолго лишиться удачи;

сушить перины, стирать или менять постель — такие хлопоты связывали с беспокойным сном и ночными кошмарами;

стричь или красить волосы — в старину опасались, что резкая смена прически может принести недомогание;

ставить новый забор — по приметам, после этого в хозяйстве могли появиться незваные гости или воры;

лениться и проводить большую часть дня без дела — праздность связывали с будущими денежными трудностями;

давать соль взаймы — считалось, что вместе с ней из дома можно отдать семейное благополучие.

На Александра Сытника главным символом домашнего достатка становился хлеб из зерна нового урожая Источник: GPT

Что можно делать 12 сентября

Этот день считался подходящим для хозяйственных дел, встреч с близкими и подготовки запасов к холодному сезону. Особенно ценились занятия, связанные с урожаем и общим семейным столом:

приглашать родственников и соседей в гости и устраивать совместное застолье;

готовить ячменную кашу на молоке, добавляя к ней мед;

печь хлеб из муки нового урожая и подавать его к общему столу;

отправляться за клюквой и пополнять осенние запасы ягод;

заниматься хозяйственными делами и завершать сезонные работы;

молиться о семье и детях — с такими просьбами в этот день традиционно обращались в том числе к Александру Свирскому.

Особое значение на Александра Сытника придавали общей трапезе. Ячменную кашу варили на молоке, добавляли мед и старались угостить ею всех домашних и гостей. По народному поверью, такое угощение должно было помочь сохранить в доме достаток и сделать следующий год сытным.

Народные приметы о погоде 12 сентября

К середине сентября становилось особенно важно понять, насколько быстро осень вступит в свои права. Поэтому крестьяне наблюдали за вечерним небом, перелетными птицами, пчелами и деревьями:

теплый вечер и ясная звездная ночь — к долгому периоду осеннего тепла;

журавли и другие перелетные птицы не торопятся на юг — осень ожидали сухой и теплой;

птицы держатся высоко в небе — холода, по приметам, придут нескоро;

пчелы уже начинают тщательно закрывать улей — к ранней и морозной зиме;

много летящей паутины — к продолжительному бабьему лету;

обильная рябина — к сырой и дождливой осени;

береза желтеет с верхушки — весну ждали ранней, а если листья сначала меняют цвет внизу — поздней;

красное солнце на закате — к ветру и ненастью;

густой утренний туман быстро расходится после восхода — впереди еще будут ясные и теплые дни;

звездная ночь — к хорошему урожаю.

12 сентября в доме старались собирать близких и делить с ними щедрое угощение Источник: GPT

Особое внимание уделяли теплу, поведению птиц и состоянию растений. Именно они в народном календаре подсказывали, ждать ли долгого бабьего лета или готовиться к скорому приходу зимы.