Когда закончится бабье лето, подскажет погода 12 сентября: народные приметы

12 сентября в народном календаре называли Александром Сытником, Александровым днем или просто Сытником. Название связано с традицией устраивать после постного дня щедрое застолье и подавать сытную еду из зерна нового урожая.
На столе появлялись свежий хлеб, ячменная каша на молоке и мед. В гости звали родственников и соседей, а на полях завершали сезонные работы. В некоторых местах оставшиеся стебли ячменя, овса и льна переплетали между собой — этот старинный аграрный обычай связывали с надеждой на хороший урожай в следующем году.
Православная церковь 12 сентября вспоминает перенесение мощей благоверного князя Александра Невского. В XVIII веке по распоряжению Петра I святыню перевезли из Владимира в Санкт-Петербург. В этот же день чтят преподобного Александра Свирского.
Что нельзя делать 12 сентября
С Александром Сытником связывали несколько бытовых запретов. По народным представлениям, неосторожные поступки в этот день могли отразиться на достатке, удаче или домашнем спокойствии:
пересчитывать мелкие деньги до полудня — считалось, что после этого в доме будет сложнее удержать достаток;
играть в карты — существовало поверье, что вместе с проигрышем можно надолго лишиться удачи;
сушить перины, стирать или менять постель — такие хлопоты связывали с беспокойным сном и ночными кошмарами;
стричь или красить волосы — в старину опасались, что резкая смена прически может принести недомогание;
ставить новый забор — по приметам, после этого в хозяйстве могли появиться незваные гости или воры;
лениться и проводить большую часть дня без дела — праздность связывали с будущими денежными трудностями;
давать соль взаймы — считалось, что вместе с ней из дома можно отдать семейное благополучие.
Что можно делать 12 сентября
Этот день считался подходящим для хозяйственных дел, встреч с близкими и подготовки запасов к холодному сезону. Особенно ценились занятия, связанные с урожаем и общим семейным столом:
приглашать родственников и соседей в гости и устраивать совместное застолье;
готовить ячменную кашу на молоке, добавляя к ней мед;
печь хлеб из муки нового урожая и подавать его к общему столу;
отправляться за клюквой и пополнять осенние запасы ягод;
заниматься хозяйственными делами и завершать сезонные работы;
молиться о семье и детях — с такими просьбами в этот день традиционно обращались в том числе к Александру Свирскому.
Особое значение на Александра Сытника придавали общей трапезе. Ячменную кашу варили на молоке, добавляли мед и старались угостить ею всех домашних и гостей. По народному поверью, такое угощение должно было помочь сохранить в доме достаток и сделать следующий год сытным.
Народные приметы о погоде 12 сентября
К середине сентября становилось особенно важно понять, насколько быстро осень вступит в свои права. Поэтому крестьяне наблюдали за вечерним небом, перелетными птицами, пчелами и деревьями:
теплый вечер и ясная звездная ночь — к долгому периоду осеннего тепла;
журавли и другие перелетные птицы не торопятся на юг — осень ожидали сухой и теплой;
птицы держатся высоко в небе — холода, по приметам, придут нескоро;
пчелы уже начинают тщательно закрывать улей — к ранней и морозной зиме;
много летящей паутины — к продолжительному бабьему лету;
обильная рябина — к сырой и дождливой осени;
береза желтеет с верхушки — весну ждали ранней, а если листья сначала меняют цвет внизу — поздней;
красное солнце на закате — к ветру и ненастью;
густой утренний туман быстро расходится после восхода — впереди еще будут ясные и теплые дни;
звездная ночь — к хорошему урожаю.
Особое внимание уделяли теплу, поведению птиц и состоянию растений. Именно они в народном календаре подсказывали, ждать ли долгого бабьего лета или готовиться к скорому приходу зимы.
Примерно с этой поры начинался сезон долгих осенне-зимних посиделок. Молодежь собиралась по вечерам за рукоделием, песнями и разговорами, а среди историй звучали небылицы и всевозможные загадочные рассказы — своеобразное развлечение для всё более длинных сентябрьских вечеров.