Древние храмы, музеи и уличные скульптуры: что посмотреть по ускоренному маршруту Золотого кольца

Что посмотреть по ускоренному маршруту «Золотое кольцо» — вариант построения поездки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Маршрут по Золотому кольцу является одним из самых крупных туристических в России. Нередко путешественники со всей страны выбирают это направление для знакомства с исторической и культурной жизнью древнейших городов.

Поездке по Золотому кольцу можно посвятить свои выходные или отпуск. Мы посмотрели, что можно посетить нон-стоп, чтобы всё успеть. Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» составили для 76.RU ускоренный маршрут из Москвы по древнейшим городам.

В 2027 году маршруту «Золотое кольцо» исполняется 60 лет. Его придумал московский журналист Юрий Бычков. В 1965 году во время поездки в Суздаль он проложил кольцевой маршрут, который объединял бы старинные русские города. А в 1967 году проехал по намеченному маршруту: Москва — Загорск (сейчас — Сергиев Посад) — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — Москва. По итогам этого путешествия он опубликовал цикл очерков о городах в газете «Советская культура» под общим названием «Золотое кольцо». В начале 2026-го стало известно, что бренд расширят до 49 населенных пунктов.

Сергиев Посад

Троице-Сергиева лавра входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В 1,5 часа от Москвы располагается городок Сергиев Посад. Его визитной карточкой является Троице-Сергиева лавра — архитектурный ансамбль, входящий в список ЮНЕСКО. В лавре с недавних пор хранится «Троица» Андрея Рублева. За стенами монастыря оживает история разных эпох, в комплексе более 50 построек и сооружений, в том числе Троицкий и Успенский соборы. Увидеть величие ансамбля можно, поднявшись на одну из городских смотровых площадок.

Сергиев Посад славится не только своей исторической архитектурой, но и народными промыслами. Здесь как минимум с XVIII века велось изготовление деревянных игрушек. Позднее город стал одним из главных центров производства. Познакомиться с местной декоративно-прикладной традицией можно в Музее игрушки имени Н. Д. Бартрама по адресу проспект Красной Армии, дом 123.

Николай Бартрам (1873–1931 гг.) — искусствовед, художник, музейный деятель и коллекционер. Он был одним из основоположников изучения и сохранения русского народного прикладного искусства, в частности игрушки.

Переславль-Залесский

В Переславском музее-заповеднике открывается вид на Плещеево озеро Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Далее направляемся в сторону Ярославской области. От Сергиева Посада ближайшим городом Золотого кольца является Переславль-Залесский. Они находятся друг от друга в 1,5 часа езды на машине.

Переславль-Залесский славится своей древнерусской архитектурой и очень красочной природой. Один из главных памятников — Спасо-Преображенский собор XII века. Древнейший храм принадлежит к числу первых каменных сооружений, возведенных после длительного перерыва в строительстве, связанного со смертью Владимира Мономаха.

Переславль-Залесский также связан с Александром Невским. Великий полководец родился в городе в XIII веке. Крещение будущего князя как раз таки проходило в Спасо-Преображенском соборе.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1152 году князем Юрием Долгоруким Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ощутить красоты переславской природы можно в национальном парке «Плещеево озеро». Для туристов там предлагают несколько экологических троп, прогулка по которым познакомит приезжих с местной живностью. Также в парке расположен Синий камень.

Ростов Великий

В Ростовском кремле проводят много экскурсий Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

После Переславля-Залесского специалисты «Яндекс Путешествий» рекомендуют посетить Ростов Великий. Древнейший город был основан в 862 году. Здесь главной достопримечательностью является Ростовский кремль — архитектурный ансамбль XVII века. Белые стены, башни и купола лучше всего разглядывать со стороны озера Неро.

Именно в Ростовском кремле снимали культовый советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (6+).

Кроме того, город славится финифтью. Посмотреть на местный художественный промысел можно в Музее финифти на Борисоглебском шоссе, 3.

Ярославль

Ярославль является столицей Золотого кольца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль — столицу Золотого кольца — специалисты сервиса советуют выделить минимум два дня. Исторический центр города входит в буферную зону ЮНЕСКО. Гулять лучше от территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря, где сегодня располагается Ярославский музей-заповедник, по направлению к церкви Ильи Пророка, Волжской набережной и Стрелке.

В городе можно встретить много изображений, фигурок и скульптур медведей. Дело в том, что образ косолапого связан с легендой об основании города: до 1010 года здесь проживало языческое племя меря, которое напустило зверя на Ярослава Мудрого во время его визита. Киевский князь поразил медведя и заложил на этом месте город. Спустя века медведь поселился на гербе области.

Медведей используют для обозначения туристической навигации Источник: Александр Куренной / 76.RU

Гуляя по улицам Ярославля, можно найти туристический маршрут «Медвежья тропа» в виде лап косолапого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоит выехать и за пределы города — в старинное купеческое село Вятское. Оно стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень и городков России. В Вятском сохранилась историческая застройка, а также работает множество музеев.

Кострома

На Сусанинской площади много скульптур Источник: Алена Троицкая / 76.RU

После Ярославля следуем в Кострому. Свое путешествие в городе можно начать с Ипатьевского монастыря, который расположен в месте слияния реки Костромы и Волги. Рядом находится музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода».

После музея следует направляться в центр Костромы, к торговым рядам, построенным в конце XVIII — начале XIX века. Обратите внимание на Сусанинскую площадь, в народе известную как Сковородка.

Бобка был помощником сотрудников пожарной части и нередко выезжал с ними спасать людей из огня Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Иваново

Следующая точка в нашем маршруте — город невест, или текстильная столица России, Иваново.

Знакомство с городом можно начать с Музея ивановского ситца, коллекция которого насчитывает около полумиллиона предметов. В экспозиции — старинные ткани, образцы набоек и примеры агитационного текстиля XX века. Значимая часть музея посвящена модельеру Вячеславу Зайцеву, который родился в Иванове.

Вознесенская церковь в Иваново, украшающая привокзальную площадь, была построена в 2018 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Суздаль

Суздаль находится во Владимирской области Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Далее по маршруту — Суздаль. Дорога до него от Иваново составит около часа. Путешествие здесь можно начать с Суздальского кремля с Рождественским собором и Архиерейскими палатами. Через реку от него находится Музей деревянного зодчества, куда из сёл Владимирской области перевезли деревянные церкви, жилые дома, мельницы и другие постройки.

Владимир

Во Владимирской области находятся памятники всемирного наследия ЮНЕСКО Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Завершающей точкой маршрута специалисты «Яндекс Путешествий» предлагают сделать Владимир. Там основную прогулку можно начать с Большой Московской улицы, на которой находятся Успенский и Дмитриевский соборы, а также смотровые площадки с видом на реку Клязьму — крупнейший левый приток Оки.

А если останутся силы и время, можно отправиться в Кольчугино. Там работает краеведческий музей «Летопись родного края». История самого города Владимирской области связана с металлургическим производством.