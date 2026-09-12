19 тысяч за кило. Почему красная икра резко подорожала и что будет с ценами на нее к Новому году

Икры полно, но по нерадостной цене Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Производство красной икры в 2026 году падает и будет сокращаться и дальше, но дефицита точно не будет. Об этом на Восточном экономическом форуме заявили отраслевые эксперты. Однако почему-то даже без признаков дефицита цены на красную икру бьют рекорды: с осени 2025 года она подорожала уже примерно вдвое. Почему дефицита нет, а цены растут, разбиралась «Фонтанка».

«По естественным причинам»

Объем производства красной икры в России полностью исключает «даже гипотетическую возможность» ее дефицита. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Он отметил, что в текущей «не очень хорошей» ситуации с выловом лосося объем икры примерно в 5–6 раз выше, чем тот, что производился в худшие лососевые путины 1970–1980-х годов. Ранее в рамках всё того же ВЭФ Герман Зверев уже обрисовал основные проблемы отрасли. По его словам, производство красной икры нового улова в России к середине августа упало почти вдвое по сравнению с «печальным» августом 2024 года и в 3,5 раза в сравнении с августом 2025 года.

Отраслевые эксперты в свою очереди пояснили, что снижение улова связано с естественными причинами, на которые повлиять никак нельзя. Так, глава Росрыболовства Илья Шестаков недавно говорил о том, что объем улова лососевых зависит от естественной цикличности подходов рыбы. То есть от того, что численность рыбы, которая возвращается на нерест, может заметно меняться от года к году.

«При этом в долгосрочной перспективе на горизонте порядка 7–10 лет мы видим тенденцию к снижению», — отметил Илья Шестаков. И добавил: «Наблюдалось такое и в Советском Союзе, когда снижались объемы вылова и до 100 тысяч тонн, были годы, когда и того меньше. Поэтому, безусловно, цикличность существует».

Причем уловы сейчас падают не только в России, но и в других «лососевых» странах, в первую очередь в США и Японии, отмечают эксперты Рыбного союза.

В России промысел лососей ведется на Дальнем Востоке. Он начинается в мае в Приморье и завершается в конце ноября на Сахалине. Основной лов приходится на июль — август. На 31 августа, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, вылов лососевых видов рыбы составил 89,6 тыс. тонн против 223,6 тыс. тонн на последний день августа прошлого года. Прогноз на 2026 год составляет 229 тыс. тонн. В прошлом же году было выловлено 335 тыс. тонн лососей.

Что касается красной икры, то, по разным оценкам, в России ее производится от 12 до 20 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление составляет порядка 12–18 тыс. тонн, оценивает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, дефицита в текущем году действительно быть не должно.

«При сокращении объемов экспорта, нехватки красной икры потребитель не заметит», — говорит он.

В целом же экспорт этого продукта из России развит слабо — не более 2 тыс. тонн в год, потому что эта продукция не слишком востребована на внешних рынках.

«Мы поставляем икру в СНГ, а также в незначительном объеме в страны Азии. Заметно нарастить туда экспорт не получится, потому что во многих странах традиция потребления красной икры другая. Например, в Южной Корее и Японии красную икру изготавливают в соевом соусе, а не засаливают», — говорит Илья Березнюк.

Дело не в НДС

Между тем потребителя больше всего волнуют цены на деликатес. Если ориентироваться на Росстат, то в июле килограмм красной икры по России год к году даже подешевел на 2,4% — до 9,4 тыс. рублей. Это, разумеется, «средняя температура по больнице»: по Петербургу, например, картина иная — с июля 2025-го по июль 2026 года икра подорожала на 5,6%, до 10,6 тыс. рублей.

Цены на красную икру в России и в Петербурге Источник: «Фонтанка.ру», Росстат

А вот в августе и сентябре ситуация стала меняться куда драматичней. По данным аналитического центра Рыбного союза, на 2 сентября икра горбуши в рознице год к году подорожала на 83% — до 18,6 тыс. рублей за килограмм. Икра кеты — на 31%, до 19 тыс. рублей, икра нерки — на 93%, до 17,2 тыс. рублей. Икра кижуча подорожала на 13% — до 18,9 тыс. рублей.

Примерно о такой же динамике сообщают и участники рынка. Так, основатель магазина «Три лосося» Андрей Тарабанов говорит, что в среднем красная икра в начале сентября подорожала по сравнению с прошлым годом почти вдвое.

«Если брать среднюю цену в опте, то она составляла в 2025 году около 8 тыс. рублей за килограмм. Сейчас уже 15 тыс. рублей за килограмм», — отмечает он.

По словам предпринимателя, цены на деликатес в том числе зависят от того, велики ли запасы продукции с прошлого года на складах и, конечно же, от объема текущего улова. Обычно стартовая цена на икру, которая традиционно устанавливается на Камчатке, довольно высока, а затем идет вниз. Затем ловлю рыбы начинает Сахалин и ориентируется на цены на Камчатке.

«Мы традиционно начинаем покупать икру в сентябре и вот уже удивились ценам. Мне кажется, что это уже пик цены, рынок теперь стоит. Но это не точно», — комментирует Андрей Тарабанов.

По мнению Ильи Березнюка, цены окончательно сформируются к концу сентября. Правда, более детальные прогнозы он давать не берется.

Основной причиной удорожания икры участники рынка тоже называют снижение улова лососевых.

Даже если дефицита нет, объем предложения снижается — вот и рост цены. Это основная причина. В некоторой степени на ценах отразилось повышение НДС, но там всё же речь идет о двух процентах — это не такая большая разница. Андрей Тарабанов основатель магазина «Три лосося»

Об этом же говорит и генеральный директор ООО «Форкос» Алексей Воробьев. По его мнению, дело даже не в росте себестоимости продукции — проблема лишь в сокращении объема предложения.

«Реформа НДС сыграла роль в удорожании рыбы и икры, но эта роль вовсе не главная», — комментирует Алексей Воробьев.

По оценке других участников рынка, рост НДС мог дать увеличение цены примерно на четверть. В то время как из-за сокращения улова стоимость икры уже удвоилась.

Цена уперлась в потолок?

Эксперты Рыбного союза напоминают, что у любителей красной икры есть некоторые альтернативы. Например, это икра минтая, трески, мойвы. А также икра аквакультурной форели.

Правда, на цену последней влияет стоимость икры диких лососевых, отмечает генеральный директор ООО «Форель на Свири» Алексей Демин. То есть если цены на икру, добытую на Дальнем Востоке, будут высокими, то стоимость аквакультурной продукции тоже повысится.

Но производители уже говорят, что постараются максимально сдерживать цены.

«Большой вопрос, сможет ли потребитель осилить предлагаемые рынком цены, ведь покупательная способность падает, — напоминает Алексей Демин. — Так что мы, наверное, будем держать цены на нашу продукцию примерно в 10 тыс. рублей за килограмм икры, то есть на уровне прошлого года».

Действительно, дальнейшее повышение цен покупатель вряд ли выдержит.

«Мы видим, что покупатели приходят. Но уже приобретают не пять банок по полкило, а две по 200 граммов, к сожалению», — констатирует Андрей Тарабанов.

Тем не менее некоторый рост цен всё же возможен к новогодним праздникам, считают участники рынка.