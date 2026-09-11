В Архангельской области больше 12 человек погибло в аварии: что известно о трагедии

В Архангельской области больше двенадцати человек погибли в дорожно-транспортном происшествии. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
Столкновение рейсового автобуса и большегруза произошло в вечером 11 сентября на территории Холмогорского района.
Всё случилось на 1180-м километре трассы М-8 — на границе Холмогорского и Приморского округов. Это в 52 километрах от Архангельска.
Главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник заверил, что в регионе хватает донорской крови.
«В настоящее время Архангельская станция переливания крови обеспечена необходимым запасом донорских компонентов крови и в полном объеме обеспечивает все медицинские организации Архангельской области. В случае возникновения повышенной потребности в донорских компонентах крови наше учреждение будет приглашать доноров на донации дополнительно», — сообщил главврач станции переливания крови.
Минздрав поставил на контроль работу медучреждений в связи с ДТП.
«Убедительная просьба к донорам, записавшимся на донации на 14 и 15 сентября, соблюдать диету и обязательно прийти на донацию!» — добавил Бобовник.
Число погибших увеличилось
Число погибших в аварии увеличилось до 13 человек.
По данным источника «Известий», среди погибших — трое детей.
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку.
«Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Холмогорского района Игнат Рыбальченко и приморский межрайонный прокурор Артем Обухов», — сообщают в ведомстве.
Среди прочего сотрудники прокуратуры проверят обустройство и качество содержания данного участка дороги.
По официальным данным, в ликвидации последствий ДТП задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Движение по трассе не перекрыто.
Что известно о состоянии пострадавших
В Минздраве Архангельской области сообщили, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое из них — в крайне тяжелом.
На месте происшествия работают девять бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные.
«Медики проводят оценку состояния пострадавших, оказывают экстренную помощь и организуют их доставку в больницы Архангельска», — сообщают в министерстве.
Троих пациентов в наиболее тяжелом состоянии направляют в Архангельскую областную клиническую больницу, четверых — в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич.
Несовершеннолетнего пациента доставляют в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова.
«Все медицинские организации предупреждены и готовы принять пострадавших. Министерство здравоохранения региона контролирует маршрутизацию пациентов и координирует работу бригад скорой помощи и стационаров».
Среди погибших — ребенок
В УМВД сообщили, что среди погибших есть ребенок.
Появились кадры с места трагедии.
Официальные данные
В УМВД по Архангельской области сообщили, что устанавливают детали трагедии.
На данный момент достоверно известно, что погибли 12 человек. Еще 8 человек пострадали.
Авария случилась около 19:40 на 1180-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов.
«Столкнулись лесовоз, пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — сообщают в ведомстве.
На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.