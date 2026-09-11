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Происшествия Онлайн-трансляция В Архангельской области больше 12 человек погибло в аварии: что известно о трагедии

В Архангельской области больше 12 человек погибло в аварии: что известно о трагедии

На трассе М-8 автобус столкнулся с лесовозом

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В Архангельской области больше двенадцати человек погибли в дорожно-транспортном происшествии. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Столкновение рейсового автобуса и большегруза произошло в вечером 11 сентября на территории Холмогорского района.

Автобус получил сильные повреждения | Источник: читатель 29.RUАвтобус получил сильные повреждения | Источник: читатель 29.RU

Автобус получил сильные повреждения

Источник:

читатель 29.RU

Анастасия Вязигина

Всё случилось на 1180-м километре трассы М-8 — на границе Холмогорского и Приморского округов. Это в 52 километрах от Архангельска.

Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов | Источник: «Яндекс Карты»Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов | Источник: «Яндекс Карты»

Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов

Источник:

«Яндекс Карты»

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Анастасия Вязигина

Первые кадры с места смертельного ДТП появились в соцсетях

Источник:

Жесть Архангельской области / «Телеграм»

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Антон Данилов

Главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник заверил, что в регионе хватает донорской крови.

«В настоящее время Архангельская станция переливания крови обеспечена необходимым запасом донорских компонентов крови и в полном объеме обеспечивает все медицинские организации Архангельской области. В случае возникновения повышенной потребности в донорских компонентах крови наше учреждение будет приглашать доноров на донации дополнительно», — сообщил главврач станции переливания крови.

Минздрав поставил на контроль работу медучреждений в связи с ДТП.

«Убедительная просьба к донорам, записавшимся на донации на 14 и 15 сентября, соблюдать диету и обязательно прийти на донацию!» — добавил Бобовник.

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Антон Данилов

Число погибших увеличилось

Число погибших в аварии увеличилось до 13 человек.

По данным источника «Известий», среди погибших — трое детей.

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Антон Данилов

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку.

«Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Холмогорского района Игнат Рыбальченко и приморский межрайонный прокурор Артем Обухов», — сообщают в ведомстве.

Среди прочего сотрудники прокуратуры проверят обустройство и качество содержания данного участка дороги.

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Антон Данилов

По официальным данным, в ликвидации последствий ДТП задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Движение по трассе не перекрыто.

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Антон Данилов

Что известно о состоянии пострадавших

В Минздраве Архангельской области сообщили, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое из них — в крайне тяжелом.

На месте происшествия работают девять бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные.

«Медики проводят оценку состояния пострадавших, оказывают экстренную помощь и организуют их доставку в больницы Архангельска», — сообщают в министерстве.

Троих пациентов в наиболее тяжелом состоянии направляют в Архангельскую областную клиническую больницу, четверых — в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич.

Несовершеннолетнего пациента доставляют в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова.

«Все медицинские организации предупреждены и готовы принять пострадавших. Министерство здравоохранения региона контролирует маршрутизацию пациентов и координирует работу бригад скорой помощи и стационаров».

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Антон Данилов

Среди погибших — ребенок

В УМВД сообщили, что среди погибших есть ребенок.

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Антон Данилов

Появились кадры с места трагедии.

Видео с места аварии

Источник:

читатель 29.RU

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Антон Данилов

Официальные данные

В УМВД по Архангельской области сообщили, что устанавливают детали трагедии.

На данный момент достоверно известно, что погибли 12 человек. Еще 8 человек пострадали.

Авария случилась около 19:40 на 1180-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов.

«Столкнулись лесовоз, пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — сообщают в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Происшествие Авария Архангельская область Трагедия ДТП Автобус Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
13
Гость
24 минуты
Это страшно,просто задумайтесь
Гость
32 минуты
я фоменко посмотрел , а не видео с места дтп. чтоб вам пусто было
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Гость
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