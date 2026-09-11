В Архангельской области больше 12 человек погибло в аварии: что известно о трагедии

Главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник заверил, что в регионе хватает донорской крови.

«В настоящее время Архангельская станция переливания крови обеспечена необходимым запасом донорских компонентов крови и в полном объеме обеспечивает все медицинские организации Архангельской области. В случае возникновения повышенной потребности в донорских компонентах крови наше учреждение будет приглашать доноров на донации дополнительно», — сообщил главврач станции переливания крови.

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«Убедительная просьба к донорам, записавшимся на донации на 14 и 15 сентября, соблюдать диету и обязательно прийти на донацию!» — добавил Бобовник.