13 погибших, 8 пострадавших: что известно о страшном ДТП с пассажирским автобусом и лесовозом в Архангельской области

Обгон машины на трассе привел к множеству жертв Источник: ГУ МЧС по Архангельской области

На трассе М-8 в Архангельской области произошла дорожная авария, унесшая 13 жизней: микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковой машиной. В регионе объявили траур по погибшим, среди них есть три несовершеннолетних. Еще восемь человек находятся в больницах. 29.RU cобрал всё, что известно о трагическом ДТП и его последствиях.

Участники: лесовоз, маршрутка и легковушка

Авария произошла вечером 11 сентября, около 19:40. Автомобили столкнулись на 1180-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов — это место находится в 52 километрах от Архангельска.

Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов Источник: «Яндекс Карты»

На ДТП выехали сотрудники полиции и экстренные службы: так, на месте происшествия работали девять бригад скорой помощи, включая реанимационные, а также два психолога. В ликвидации последствий ДТП задействовали 39 человек и 15 единиц техники.

— Столкнулись лесовоз, пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, — сообщили о происшествии в УМВД по Архангельской области. — По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом.

Видео с места аварии Источник: читатель 29.RU

По данным полиции, марка маршрутного автобуса, попавшего в аварию, — «Газель-Next». Легковой автомобиль, который он обгонял, — Nissan, а лесовоз с прицепом, с которым столкнулся, марки Renault.

Погибшие и выжившие

Вначале полиции было известно о 12 погибших, среди них один ребенок. Еще 8 числились пострадавшими. Оценку их здоровья оперативно выдал Минздрав Архангельской области: по данным ведомства, люди находились в тяжелом состоянии.

Троих пациентов в наиболее тяжелом состоянии направили в Архангельскую областную клиническую больницу, четверых — в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич. Еще одного несовершеннолетнего доставили в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова.

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Главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник заверил, что в регионе хватает донорской крови. Тем не менее он попросил тех, кто записался на донацию на 14 и 15 сентября, обязательно прийти и соблюдать необходимую диету.

— В случае возникновения повышенной потребности в донорских компонентах крови наше учреждение будет приглашать доноров на донации дополнительно, — прокомментировал главврач.

Чуть позже стало известно, что число погибших увеличилось: по официальным данным, теперь их 13 человек. Вначале об этом сообщили «Известия», затем — Агентство ГПЗ и ГС, а позже информацию подтвердили в полиции. Среди погибших — водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Среди последних — трое детей 6, 12 и 16 лет.

Утром 12 сентября Минздрав Поморья поделился данными о выживших: у большинства удалось стабилизировать состояние. Трое пациентов областной больницы остаются в тяжелом, но стабильном, а состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое. Пациенты, доставленные в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич, также стабилизированы, одного из них перевели в областную офтальмологическую больницу, где проведут операцию на травмированном глазу. Пациент детской областной больницы находится в стабильном состоянии.

Первые кадры с места смертельного ДТП, которые появились в соцсетях Источник: Жесть Архангельской области / «Телеграм»

Что известно о маршруте и перевозчике

Позже глава Северодвинска Игорь Арсентьев сообщил, что микроавтобус ехал по маршруту Северодвинск — Архангельск — Березник. Это маршрут № 607, который обслуживает ООО «МаЛавто»: автобусы ездят по этому пути три раза в день.

«МаЛавто» было зарегистрировано в 2006 году. В 2024 году компания показала 150,1 миллиона рублей выручки и 35,3 миллиона рублей чистой прибыли. Осуществляет межмуниципальные перевозки не только по Архангельской области, но и до Сыктывкара и Великого Устюга.

Директор «МаЛавто» — бывший депутат Северодвинского городского совета Николай Малинников. В сентябре 2025 года его задержали по подозрению в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством: по данным следствия, он получил не менее 247 тысяч 600 рублей за выдачу маршрутных карт предпринимателям, по которым они могли осуществлять перевозки от имени его компании. Сейчас он находится в СИЗО.

Два уголовных дела: о ПДД и перевозках

Проверку по поводу ДТП уже проводит прокуратура Архангельской области и НАО. Среди прочего их сотрудники проверят обустройство и качество содержания участка дороги, где столкнулись машины.

Сотрудник прокуратуры на месте ДТП Источник: прокуратура Архангельской области и НАО

Позже стало известно, что региональный Следственный комитет возбудил два уголовных дела: ведомство проверит и нарушение правил дорожного движения, и безопасность пассажирских перевозок. Во время обысков следователи изъяли документы об организации перевозки и техническом состоянии микроавтобуса — экспертизы должны установить скорость транспорта, механизм и технические причины аварии.

На ситуацию отреагировал и глава СК России Александр Бастрыкин: он поручил доложить ему о ходе расследования уголовных дел. Прокуратура Архангельской области и НАО также взяла на контроль расследование уголовных дел по факту аварии.

Пока что следователи устанавливают очевидцев ДТП на М-8. Всех, кто видел аварию на трассе, просят позвонить в СУ СК по Архангельской области:

— Просим граждан, ставших очевидцами ДТП, а также водителей, проезжавших по указанному участку автодороги и располагающих записями видеорегистраторов, на которых мог быть зафиксирован момент происшествия либо движение его участников непосредственно перед столкновением, связаться со следователями по телефонам: +7 921 819-92-13 , +7 911 687-79-49» .

«Скорбим вместе с вами»

12 сентября в Архангельской области объявлено днем траура по погибшим. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский. На государственных зданиях в центре Архангельска приспустили флаги, а в местных культурных центрах сообщают об отмене развлекательных мероприятий.

«От имени всех жителей Архангельской области выражаю глубокие соболезнования семьям тех, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Скорбим вместе с вами», — написал губернатор в соцсетях.

Источник: Цыбульский / T.me

Соболезнования принесли и главы Северодвинска и Архангельска — городов, находящихся на маршруте автобуса, который попал в аварию.

«Невозможно подобрать слова, чтобы выразить всю глубину этой боли, — написал глава города корабелов Игорь Арсентьев. — В одно мгновение семьи потеряли родных и близких, чьи жизни трагически оборвались. Для всех нас это большое общее горе! Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить эту невосполнимую утрату. Пострадавшим — скорейшего выздоровления».

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии на трассе М-8 „Холмогоры“. Эта трагедия стала тяжелым ударом для всех нас. Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты», — написал от себя глава Архангельска Дмитрий Морев.

Флаги приспустили и сотрудники МЧС Источник: ГУ МЧС по Архангельской области

«Дорога крайне опасная, обзор минимальный»

Журналисты телеканала РЕН ТВ пообщались с одной из пострадавших в аварии. Она рассказала, что все пассажиры имели билеты, за исключением мужчины, вошедшего позже и ехавшего стоя.

« Он сидел вообще на лесенке, на ступеньках. <…> У него даже не было сидячего места. Он, мне кажется, вылетел в окно тоже , — сообщила Татьяна РЕН ТВ. — Всё так сильно разбито, люди все в крови».

Жители Архангельской области отреагировали в соцсетях на трагедию не только скорбными словами, но и рассуждениями о межмуниципальных перевозках. Некоторые северяне считают, что водители маршрутных автобусов ездят порой слишком быстро.

— Эти маршрутки носятся как угорелые. У руководства данной услуги есть большой повод задуматься о безопасности движения. А водителям — быть предельно внимательными на трассе: отвечают за пассажиров! Сколько горя сейчас близким погибших! — ужасается Татьяна.

— Автобусы, что большие, что микро-, ездят очень быстро, — подтверждает Ирина. — На трассе они даже легковые машины с лихвой обгоняют. Соболезнования родным и близким.

— Очень часто приходится ездить в Архангельск. Да, к сожалению, некоторые водители гоняют, не задумываясь о том, что везут людей. Вот такая расплата за свою беспечность, — считает Надежда.

Есть и нарекания по поводу состояния дороги: