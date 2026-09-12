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Происшествия Подробности Погибли 13 человек: свежие данные о пострадавших в аварии на М-8 в Архангельской области

Погибли 13 человек: свежие данные о пострадавших в аварии на М-8 в Архангельской области

Количество жертв увеличилось

189
Автобус сильно покорежило | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.comАвтобус сильно покорежило | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

Автобус сильно покорежило

Источник:

«Жесть Поморья» / Vk.com

В Агентстве ГПС и ГЗ Архангельской области подтвердили, что число погибших в аварии на М-8 увеличилось до 13 человек.

«В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших уточняется», — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что среди погибших в ДТП есть один ребенок.

Что известно о ДТП в Архангельской области:

  • все случилось около семи вечера на 1180-м километре трассы М-8. Столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз КАМАЗ и легковушка. Машины оказались в кювете;

  • предварительно, микроавтобус пошел на обгон легковушки и столкнулся со встречным лесовозом;

  • семь человек пострадали: двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом;

  • на месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в больницы Архангельска.

12 сентября объявили днем траура в Архангельской области. Два уголовных дела возбудили после смертельного ДТП на трассе М-8.

Всю информацию о происшествии публикуем в онлайн-трансляции.

Если вы стали очевидцем произошедшего или сами попали в сложную ситуацию и вам нужна помощь, свяжитесь с нами.

Звоните8 (8182) 460-329 (доб. 3207)
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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Автобус Происшествие Трагедия Трасса М-8 Холмогоры Смертельное ДТП
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