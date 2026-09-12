Погибли 13 человек: свежие данные о пострадавших в аварии на М-8 в Архангельской области

В Агентстве ГПС и ГЗ Архангельской области подтвердили, что число погибших в аварии на М-8 увеличилось до 13 человек.
«В результате аварии погибли 13 человек, среди них есть несовершеннолетние. Общее число пострадавших уточняется», — сообщили спасатели.
Ранее сообщалось, что среди погибших в ДТП есть один ребенок.
Что известно о ДТП в Архангельской области:
все случилось около семи вечера на 1180-м километре трассы М-8. Столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз КАМАЗ и легковушка. Машины оказались в кювете;
предварительно, микроавтобус пошел на обгон легковушки и столкнулся со встречным лесовозом;
семь человек пострадали: двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом;
на месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в больницы Архангельска.
12 сентября объявили днем траура в Архангельской области. Два уголовных дела возбудили после смертельного ДТП на трассе М-8.
Всю информацию о происшествии публикуем в онлайн-трансляции.