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Дороги и транспорт Подробности «Будут проходить на автономном ходу»: в Ярославле вернули два популярных маршрута троллейбусов

«Будут проходить на автономном ходу»: в Ярославле вернули два популярных маршрута троллейбусов

Что рассказали в Миндортрансе региона

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В Ярославле вернули на линии троллейбусы № 4 и 8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле вернули на линии троллейбусы № 4 и 8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вернули на линии троллейбусы № 4 и 8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 11 сентября вернули на линию два популярных троллейбусных маршрута: № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок».

«На линии выйдут девять новых машин: семь на четвертый маршрут и две на восьмой. Участок проспекта Октября вблизи Ярославского моторного завода троллейбусы будут проходить на автономном ходу», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Также власти уточнили, что с указанной даты меняется расписание движения троллейбуса № 3 «Ярославль-Главный — Фабрика „Красный Перевал“». Обслуживать маршрут теперь будут семь машин.

Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» перестали ходить по городу с 20 июня. Это было связано с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября. Высвободившийся транспорт на время работ направили на маршрут № 3 «Ярославль-Главный» — «Фабрика „Красный Перевал“».

Напомним, в начале осени в Ярославль завезли новые троллейбусы на автономном ходу, старые полностью убрали с городских маршрутов. Всего для города закупили 46 таких машин. В «Яргорэлектротрансе» объясняли, по каким правилам троллейбусы могут пользоваться автономным ходом.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Троллейбус Маршрут
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Основной недостаток заключается в том, что маршрут №8 не работает по выходным, а в будние дни ждать его на остановке под дождём — идея крайне неразумная. К тому же ситуация стала ещё хуже после того, как сократили количество рейсов ТБ3 — теперь и этого маршрута практически не дождаться, что создаёт серьёзные проблемы с транспортной доступностью.
Гость
10 минут
Автономный ход конечно отличная функция. Где хочешь проедет такой троллейбус
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