«Будут проходить на автономном ходу»: в Ярославле вернули два популярных маршрута троллейбусов

В Ярославле вернули на линии троллейбусы № 4 и 8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 11 сентября вернули на линию два популярных троллейбусных маршрута: № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок».

«На линии выйдут девять новых машин: семь на четвертый маршрут и две на восьмой. Участок проспекта Октября вблизи Ярославского моторного завода троллейбусы будут проходить на автономном ходу», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Также власти уточнили, что с указанной даты меняется расписание движения троллейбуса № 3 «Ярославль-Главный — Фабрика „Красный Перевал“». Обслуживать маршрут теперь будут семь машин.

Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» перестали ходить по городу с 20 июня. Это было связано с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября. Высвободившийся транспорт на время работ направили на маршрут № 3 «Ярославль-Главный» — «Фабрика „Красный Перевал“».