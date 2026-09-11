«Будут проходить на автономном ходу»: в Ярославле вернули два популярных маршрута троллейбусов

В Ярославле с 11 сентября вернули на линию два популярных троллейбусных маршрута: № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок».
«На линии выйдут девять новых машин: семь на четвертый маршрут и две на восьмой. Участок проспекта Октября вблизи Ярославского моторного завода троллейбусы будут проходить на автономном ходу», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Также власти уточнили, что с указанной даты меняется расписание движения троллейбуса № 3 «Ярославль-Главный — Фабрика „Красный Перевал“». Обслуживать маршрут теперь будут семь машин.
Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» перестали ходить по городу с 20 июня. Это было связано с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября. Высвободившийся транспорт на время работ направили на маршрут № 3 «Ярославль-Главный» — «Фабрика „Красный Перевал“».
Напомним, в начале осени в Ярославль завезли новые троллейбусы на автономном ходу, старые полностью убрали с городских маршрутов. Всего для города закупили 46 таких машин. В «Яргорэлектротрансе» объясняли, по каким правилам троллейбусы могут пользоваться автономным ходом.