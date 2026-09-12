Люди теряют деньги после обычного разговора — в чем дело

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Простой разговор может обернуться неприятными последствиями | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПростой разговор может обернуться неприятными последствиями | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Простой разговор может обернуться неприятными последствиями

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники осваивают новые схемы обмана. Теперь они подделывают не только номер телефона, но и голос знакомого человека. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Схема строится на том, чтобы вызвать у жертвы ложное чувство безопасности, сообщил сенатор. Когда на экране высвечивается номер и фото близкого, а в трубке звучит его голос, подозрений не возникает. Из‑за этого человек редко задумывается о том, чтобы перепроверить собеседника.

Разговор мошенники начинают с обычных вопросов, например, «где ты сейчас?» или «какие планы на завтра?». Так они втягивают человека в диалог. А затем звучит необычная просьба: назвать код из СМС, перевести деньги, установить приложение или перейти по ссылке.

Сенатор привёл пример: в одном из случаев мошенника выдала фраза «код придет на ваш номер». Близкий человек вряд ли стал бы внезапно обращаться на «вы», и это помогло прервать схему. Однако рассчитывать на подобные ошибки не стоит, предупредил Шейкин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что технологии постоянно совершенствуются, и отличить поддельный голос по интонации или мелким неточностям становится все сложнее.

Артём Шейкин советует не пытаться самостоятельно разбираться, использовалась ли подмена номера, запись голоса или ИИ. Главное — обращать внимание на действия, которых требует собеседник. Если в разговоре внезапно заходит речь о коде из СМС, переводе денег, установке приложения или переходе по ссылке, лучше сразу прекратить звонок. После этого стоит самостоятельно связаться с человеком.

«Для родственников или друзей можно также заранее договориться о секретной фразе или вопросе, ответ на который нельзя найти в социальных сетях. Однако основное правило остается прежним: коды из сообщений не следует сообщать никому, независимо от номера на экране и того, насколько знакомым кажется голос», — отметил парламентарий.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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