Люди теряют деньги после обычного разговора — в чем дело

Простой разговор может обернуться неприятными последствиями Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники осваивают новые схемы обмана. Теперь они подделывают не только номер телефона, но и голос знакомого человека. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Схема строится на том, чтобы вызвать у жертвы ложное чувство безопасности, сообщил сенатор. Когда на экране высвечивается номер и фото близкого, а в трубке звучит его голос, подозрений не возникает. Из‑за этого человек редко задумывается о том, чтобы перепроверить собеседника.

Разговор мошенники начинают с обычных вопросов, например, «где ты сейчас?» или «какие планы на завтра?». Так они втягивают человека в диалог. А затем звучит необычная просьба: назвать код из СМС, перевести деньги, установить приложение или перейти по ссылке.

Сенатор привёл пример: в одном из случаев мошенника выдала фраза «код придет на ваш номер». Близкий человек вряд ли стал бы внезапно обращаться на «вы», и это помогло прервать схему. Однако рассчитывать на подобные ошибки не стоит, предупредил Шейкин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что технологии постоянно совершенствуются, и отличить поддельный голос по интонации или мелким неточностям становится все сложнее.

Артём Шейкин советует не пытаться самостоятельно разбираться, использовалась ли подмена номера, запись голоса или ИИ. Главное — обращать внимание на действия, которых требует собеседник. Если в разговоре внезапно заходит речь о коде из СМС, переводе денег, установке приложения или переходе по ссылке, лучше сразу прекратить звонок. После этого стоит самостоятельно связаться с человеком.