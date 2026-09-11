«Исходя из требований безопасности»: как будут работать школы Ярославской области в дни выборов

Как будут работать ярославские школы в дни выборов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Министерстве образования Ярославской области рассказали, как будет организовано обучение школьников во время трехдневного голосования за депутатов Госдумы.

18 сентября приходится на пятницу. Власти уточнили, что школы, где нет избирательных участков, будут работать в штатном режиме.

«В школах, где будут работать избирательные участки, исходя из требований безопасности учебный процесс будет организован в других форматах вне школы: экскурсии, дни здоровья, или заменен на другие активности. Посещение музеев и так далее. Конкретный формат обучения в день выборов руководство каждого образовательного учреждения определяет самостоятельно», — уточнили в региональном Минобре.

Для школ с шестидневным графиком обучения 19 сентября будет не учебным днем.

В 2026 году выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Многие избирательные участки, по традиции, откроются именно в учебных учреждениях.