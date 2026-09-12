Вставал на колени, обнимал зрителей: блогер побывала на концерте Энрике Иглесиаса в Казахстане — что поразило ее больше всего

Блогер побывала на концерте мировой звезды в Астане Источник: Ya_krivtsova / T.me

Звезда реалити-шоу и популярный блогер Евгения Кривцова побывала на концерте Энрике Иглесиаса в Казахстане — что примечательно, случайно. Впечатлений было море: чего только стоят тысячи светящихся браслетов на руках зрителей: аксессуары были синхронизированы с музыкой, сценическим светом и отдельными моментами шоу. Что еще поразило зрительницу — читайте в ее колонке для 86.RU.

Не скажу, что я фанатка Энрике Иглесиаса. Я была фанаткой Натальи Орейро. И многие мои подписчики знают об этом. У меня были плакаты с Натальей, я просто люто ее любила. А в 2020 году она на меня подписалась в «Инстаграме» (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Представляете? Ставит мне лайки, иногда мы взаимодействуем с ней в директе. Это очень круто, я это безумно ценю, и это говорит о том, что все наши даже невероятные мечты могут исполниться самым наилучшим образом.

А по Энрике я никогда не фанатела, но попала на его концерт. И у меня случилась эта ностальгическая история, что это тот парень из журналов о звездах, которые я скупала подростком. Он был примерно в таком же луке, как и тогда.

В юности Евгения скупала журналы о звездах Источник: Ya_krivtsova / T.me, Avito

Он круто держал аудиторию, у него невероятный вайб и очень классная энергетика. Мне казалось, что я, наверное, не знаю его треки. Но оказалось, что из всего концерта я не слышала буквально несколько песен.

Я была на выступлении Эминема, ему за 50, Энрике — 51 год. И меня так восхитило, что у них столько энергии. Просто прыгать, петь, взаимодействовать с аудиторией — это потрясающе, это очень здорово!

Блогера пригласили на концерт как медийное лицо Источник: Ya_krivtsova / T.me

Энрике был суперблагодарный, это было видно. В какие-то моменты он вставал на колени, общался с аудиторией, жал руки, с кем-то обнимался.

Концерт был недолгий. Мне кажется, что он длился где-то полтора часа. Этого, на мой взгляд, достаточно. В тот момент, когда я подумала, что надо уже сходить за кока-колой, Энрике спел свой последний трек и ушел. В общем, очень крутой, очень классный, очень вайбовый легкий концерт. После него было море позитива.

Евгения осталась в восторге от концерта Источник: Ya_krivtsova / T.me

Самое интересное, у нас принято на бис вызывать артистов. Звезды уже привыкли выходить и что-то еще исполнять. А у них как-то нет этого. Ушел и ушел, никакого бис, все сразу хоп — разошлись.

В целом мне очень понравилось. Я была на Бритни Спирс, когда у нее был последний тур в Санкт-Петербурге и в Москве. И я очень рада, что тогда попала на концерт легенды. Она тоже скакала по сцене, пела. Прошло очень много лет, а я до сих пор помню те эмоции. Поэтому могу сказать, что мне в этом плане повезло — ходить на классные концерты, которые несут не разрушающую энергетику.

Есть много артистов, которые тьмуху распространяют на концертах. Один из них для меня — это Егор Крид. Все его одеяния… такое ощущение, что он подписал контракт с дьяволом. Это мое личное мнение. На таких концертах как будто бы из людей высасывают энергию. Все эти кресты на сцене. Никогда не пойду на концерт Егора Крида и не поведу туда своих друзей и детей. И у меня такое же ощущение по поводу Мадонны.