«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил

Дарья зарабатывает на уборке могил Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Рынок труда впал в кризис, а нормальную работу не найти? Это мнение развенчивает HR-директор Ольга Новгородова. Эксперт регулярно делится историями о предприимчивости людей. На этот раз Ольга рассказала E1.RU о матери-одиночке, которая, несмотря на сложную жизненную ситуацию, добилась неплохого заработка — и всё благодаря трудолюбию и неравнодушию.

Женщина зарабатывает на уборке могил. Прочитайте о ее пути в авторской колонке Ольги Новгородовой.

Ольга Новгородова HR-директор Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий. Личный сайт

Даша, одинокая мама, двое детей. Один в садике, а другой еще нет. Муж не просто бросил — вынес из квартиры всё, вплоть до электрического чайника.

Знаете, почему ушел? Потому что Даша сама его выгнала, когда тот сначала ее избил, а потом — ребенка. Говорит, сначала стерпела, а потом ночью проснулась, взяла утюг, встала над ним с утюгом наперевес и велела выметаться, иначе пришибет. И осталась без работы, без мужа, без бытовой техники, без денег и без алиментов. Зато, как водится, с кредитом.

Сначала хотела квартиры прибирать, кинула в домовой чат объявление, но никто не откликнулся. Развесила объявления — тоже нет ответа. А когда ходила на могилу к бабушке своей, взяла и прибрала соседнюю могилку, совсем заброшенная была. Просто листья смахнула да памятник протерла.

И так несколько раз. Пока однажды смотритель кладбища ее не выловил и не сообщил, что на соседнюю могилу родственники приезжали, попытались его (то есть смотрителя) отблагодарить за то, что тот поддерживает порядок. «Но это же не я был, это вы, я наблюдал за вами, — говорит дядька. — Они попросили передать вам телефон, позвоните, пожалуйста». Даша позвонила и получила предложение — убирать могилу чужого усопшего дедушки за гонорар. Небольшой, но стабильный.

Теперь у Даши 14 таких заказчиков. Она отводит старшего в сад, младшего в коляске в обеденный сон привозит на кладбище, да и прибирает.

Я знаю, набегут сейчас лицемерки в белых пальто, брызгающие слюной: мол, женщина вынуждена на кладбище с ребенком гулять вместо променада по радуге на розовом пони с фиалками вместо соски. До чего довели страну, еще и восхищаетесь.

Идите в баню, скажу я вам. Даша крутая, ребенку всё равно, на каком свежем воздухе спать. И всё равно, почему мама вдруг стала спокойной и независимой.

Вдруг вам интересно, вот полный расклад по ее доходу и занятости:

разовая уборка — 1000 рублей (полить цветы, убрать сорняки, помыть памятник, почистить снег);

сложная уборка — 2000 рублей (поправить оградку, лавочку, тропинку расчистить);

абонемент на месяц — 4000, на год — 25 000 рублей;

в качестве отчета — фотографии, видео;

занятость — три часа в день. Может спокойно пропустить неделю, если у детей каникулы или приболел кто-то. Чем дольше ухаживает за определенной могилой, тем меньше требуется внимания в дальнейшем.

«Иногда прихожу по графику, а там и делать-то ничего не надо: погода была отличной, на прошлой неделе я идеально всё убрала. Смахну пыль, пару добрых слов скажу: мол, родные заботятся о вас, приветы передают. Могу цветок из сада положить, да иду дальше. Некоторые просят приходить каждую неделю, другим важно, чтобы по праздникам я навещала, третьи просят конкретные вещи на могилку ставить, четвертые — цветы живые, одна семья просит определенную музыку, которую любил усопший, включать. Половина из моих заказчиков вообще в другой стране живут, не приезжают в Россию».

Даша зарабатывает 50–60 тысяч в месяц, за очень сильно неполный рабочий день и со свободным графиком. Скажу больше, она открыла самозанятость и платит налоги.

Знаете, какая ее фраза меня просто убила?

«Теперь я гуляю на кладбище и думаю о том, чтобы вовремя заплатить налоги, а не о том, как украсть с чужой могилы конфету и не помереть со стыда».

А вы обращались к таким специалистам? Да, бывали случаи Нет, всегда слежу за могилами близких самостоятельно Напишу в комментариях, что думаю об этой истории

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