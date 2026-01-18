НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области заметили тренера Романа Ротенберга. Что он здесь делает

В Ярославской области заметили тренера Романа Ротенберга. Что он здесь делает

Он приехал на экскурсию вместе с хоккейной командой

Тренер Роман Ротенберг в минувшую субботу, 17 января, посетил с визитом Ярославскую область. Вместе с воспитанниками Академии хоккея «Красная Машина Юниор» он посетил Переславль-Залесский.

«Есть идея: сыграть в хоккей на Плещеевом озере в рамках проекта „Красная Машина ДВОР“. Флот — часть русской культуры, хоккей — часть новой истории России. На таком месте особенно хочется соединить эти смыслы и дать жителям города, подрастающему поколению тот опыт, который точно запомнится», — поделился инициативой Роман Ротенберг.

Команда побывала на экскурсии по центру Переславля, забралась на исторические валы, а также заглянула в Дом берендея и гостиничный комплекс «Сельдь Царский посол».

По мнению тренера сборной России, такие поездки расширяют кругозор, учат уважать прошлое, развивают любознательность и помогают формировать внутреннюю опору.

«Ведь сильный хоккеист — это не только спорт про скорость и бросок, но и про мышление, характер и понимание мира вокруг», — считает Роман Ротенберг.

После насыщенной поездки они отправились в Ярославль на матч против местной команды «Локомотив-04». Встреча завершилась победой московской команды. Счет по итогам встречи — 5:6 в пользу «Красная Машина Юниор».

К слову, Роман Ротенберг ранее приезжал в Ярославль под конец года, 26 декабря. Вместе с юными хоккеистами они также знакомились с городом на экскурсии по центру.

Роман Ротенберг — главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25» с 2022 года, первый вице-президент Федерации хоккея России. С 2022 по 2025 год Ротенберг был главным тренером СКА, но его сняли с должности после вылета команды из плей-офф. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Занимается развитием Академии хоккея «Красная Машина Юниор».

