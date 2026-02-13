Ротенберг предложил провести матч на озере в Ярославской области. Как к этой идее отнеслись власти

Ротенберг предложил провести матч на озере в Ярославской области. Как к этой идее отнеслись власти

Главный тренер сборной России по хоккею направил письмо в администрацию

Стало известно, получится ли Роману Ротенбергу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU, Роман Ротенберг

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг выступил с предложением провести хоккейный матч на льду Плещеева озера в Ярославской области. О своей задумке он рассказывал еще 17 января, когда побывал с экскурсией по Переславлю-Залесскому вместе с воспитанниками Академии хоккея «Красная Машина Юниор».

«Флот — часть русской культуры, хоккей — часть новой истории России. На таком месте особенно хочется соединить эти смыслы и дать жителям города, подрастающему поколению тот опыт, который точно запомнится», — объяснял Роман.

Мы направили запросы в Министерство спорта Ярославской области и администрацию Переславля-Залесского, чтобы узнать, насколько реализуема такая инициатива.

44-летний Роман Ротенберг с 2022-го является главным тренером сборной России по хоккею «Россия-25». Первый вице-президент Федерации хоккея России. С 2022 по 2025 год Ротенберг был главным тренером СКА, но его сняли с должности после вылета команды из плей-офф. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Руководит Академией хоккея «Красная Машина Юниор».

Как оказалось, Роман Ротенберг не ограничился одним постом в соцсетях, а также направил запрос в администрацию Переславля. Однако там ответили отказом. Как рассказала 76.RU в команде Ротенберга, воплощение идеи в жизнь невозможно из-за запрета выхода на лед озера.

В пресс-службе администрации Переславля-Залесского подтвердили это.

«Запрос от Романа Борисовича Ротенберга в Администрацию Переславль-Залесского муниципального округа о проведении хоккейного матча на льду Плещеева озера поступал. Но Администрация эту инициативу не согласовала, так как, в соответствии с постановлением выход на лёд акватории оз. Плещеево запрещён», — прокомментировали нашему порталу в администрации.

В Министерстве спорта Ярославской области добавили, что при необходимости готовы оказать содействие в проведении соревнований.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
13 февраля, 19:06
"В Министерстве спорта Ярославской области добавили, что при необходимости готовы оказать содействие в проведении соревнований". Интересное заявление. А, на какие средства собрались организовывать все это ? В бюджете денег нет, идут повальные сокращения(оптимизация). А это надо: расчистить и подготовить лед, установить трибуны, теплые раздевалки, мобильные туалеты, организовать подъезд и безопасность данного мероприятия, и т.д. и т.п. Министерство спорта Ярославской области такое богатое ? Потратьте эти деньги на обустройство детских спортивных площадок и помогите спорт.инвентарем спортшколам.
Гость
13 февраля, 18:51
а как к этой идее отнесётся народ теперь никого не интересует, это нам не 90е они хозяева наши
