«Он вел себя очень мужественно»: как боролись за жизнь хоккеиста Александра Галимова

12 сентября 2011 года в больнице скончался нападающий ярославского «Локомотива» Александр Галимов. Он стал одним из двух выживших в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября, когда при взлёте в аэропорту в Туношне потерпел крушение самолет Як-42 с командой на борту.

Хоккеист сумел самостоятельно выбраться из воды, его заметили спасатели и полицейские. Спустя 15 лет после трагедии рассказываем, как боролись за жизнь нападающего.

В авиакатастрофе погиб весь состав, тренеры, пилоты — всего 44 человека. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы воссоздали события того дня через воспоминания очевидцев и близких погибших. Рассказали о том, как всё случилось, было после и есть сейчас.

Трижды чемпион

Александр Галимов родился 2 мая 1985 года в Ярославле. С пяти лет он занимался хоккеем в спортивной школе «Торпедо». В 1998 году начал играть за «Локомотив-85», с которым трижды становился чемпионом России. Позже выступал за «Локомотив-2», а в сезоне 2002/2003 выиграл первенство Первой лиги. За успехи в хоккее Александр не раз благодарил свою семью, особенно отца.

«У меня очень хорошая семья, жена, родители. Когда мне трудно, они всегда это видят и по мере сил поддерживают. Своему отцу я благодарен за все, в том числе за поддержку, которую он мне оказывал, когда у меня были трудные и неудачные сезоны», — говорил в одном из интервью хоккеист.

На международной арене нападающий дебютировал в 2005 году, завоевав серебро на молодежном чемпионате мира. В составе «Локомотива» дважды становился серебряным и дважды бронзовым призёром Суперлиги и КХЛ. Особое место в его карьере заняли игры за сборную России.

«Нашли живого»

7 сентября 2011-го он вместе с командой направлялся на открытие сезона КХЛ в Минск. Самолет упал при взлете из аэропорта. Из всей команды и экипажа в живых тогда остались только Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов.

Информация о крушении самолета облетела Ярославль за считанные минуты Источник: архив УМВД России по Ярославской области

«Вокруг был дым, в воде муть, мы вытаскивали на ощупь останки тел. Вроде находишь кресло — а в нем только нога или рука… Никого живого больше не было. Вскоре прибыли спасатели, тоже начали извлекать тела. Через некоторое время вдалеке услышали крик, что нашли ещё одного живого человека. Это был Александр Галимов», — рассказывал Александр Трудоношин, в 2011-м он работал в северном управлении внутренних дел на транспорте, был заместителем начальника полиции по оперативно-розыскной деятельности и одним из первых оказался на месте крушения.

На помощь выжившему хоккеисту пришел полицейский Дмитрий Коноплев.

«Он был сильно обожжен, — рассказывал Дмитрий. — Мы даже не знали, как ему помочь, потом подхватили за локти, запястья и втащили на борт. Он сильно мерз и просил укрыть его».

После разговора с медиками Галимова повезли в Ярославль — в Соловьевскую больницу.

«Всё время мы говорили с ним, чтобы не дать потерять сознание. Он вел себя очень мужественно, адекватно оценивал происходящее. Только перед погрузкой в скорую помощь мы спросили его имя. Тот коротко ответил: „Братишки, я — Галимов“», — добавил Дмитрий Коноплев.

«Приходилось заклеивать окна от вспышек»

Врач Оксана, которая в день трагедии, будучи студенткой, работала в «Соловьевке», вспоминала: когда Александра Галимова привезли, в коридорах собирались корреспонденты.

«До его транспортировки в Москву у дверей постоянно дежурили журналисты. Нам даже приходилось заклеивать окна от вспышек фотокамер. Очень нервно было…», — рассказывала она в беседе с 76.RU.

В те дни в Ярославле проходил политический форум, в городе были представители не только российских, но и международных СМИ. У палаты выжившего хоккеиста выставили охрану.

У Александра были ожоги 90% поверхности тела. Из Ярославля хоккеиста на самолете доставили в Москву — в Институт хирургии имени Вишневского, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Всё это время жители Ярославля несли к «Арене-2000» плакаты и цветы с надписями «Саша, только живи».

«Помню, как все молились за Галимова. Мы надеялись, что он всё-таки выживет», — рассказывала болельщица «Локомотива», глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

12 сентября 26-летний Александр Галимов скончался. У него остались жена и дочь.

Хоккеиста похоронили в мусульманском секторе на Чурилковском кладбище.

Могила Александра Галимова на Чурилковском кладбище Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через год после трагедии, в 2012 году, в школе № 6 имени Подвойского во Фрунзенском районе Ярославля, где учился Галимов, установили мемориальную доску. Средства на неё собрали ученики и родители.