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Происшествия Подробности Среди погибших есть дети: на М-8 жестко столкнулись автобус и лесовоз. Кадры с места

Среди погибших есть дети: на М-8 жестко столкнулись автобус и лесовоз. Кадры с места

Появились подробности ДТП в Архангельской области

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По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 20 человек, 13 из них погибли | Источник: МЧС Архангельской области По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 20 человек, 13 из них погибли | Источник: МЧС Архангельской области

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 20 человек, 13 из них погибли

Источник:

МЧС Архангельской области

В Архангельской области 13 человек погибли в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом и легковушкой. Все случилось около семи часов вечера.

На месте трагедии работают экстренные и оперативные службы: пожарные и спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, а также психологи.

Публикуем новые кадры с места жесткой аварии.

Вся трасса усыпана осколками и вещами

Источник:

прокуратура Архангельской области и НАО / Vk.ru

Видео с места аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области

Источник:

читатель 29.RU

ДТП случилось на территории Холмогорского района | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.comДТП случилось на территории Холмогорского района | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

ДТП случилось на территории Холмогорского района

Источник:

«Жесть Поморья» / Vk.com

Официально подтвердили гибель 13 человек | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.comОфициально подтвердили гибель 13 человек | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

Официально подтвердили гибель 13 человек

Источник:

«Жесть Поморья» / Vk.com

Микроавтобус столкнулся с лесовозом | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.comМикроавтобус столкнулся с лесовозом | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

Микроавтобус столкнулся с лесовозом

Источник:

«Жесть Поморья» / Vk.com

И с одной иномаркой «Ниссан» | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.comИ с одной иномаркой «Ниссан» | Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

И с одной иномаркой «Ниссан»

Источник:

«Жесть Поморья» / Vk.com

На месте работают десятки сотрудников оперативных служб | Источник: УМВД России по Архангельской областиНа месте работают десятки сотрудников оперативных служб | Источник: УМВД России по Архангельской области

На месте работают десятки сотрудников оперативных служб

Источник:

УМВД России по Архангельской области

Возбуждено два уголовных дела | Источник: УМВД России по Архангельской областиВозбуждено два уголовных дела | Источник: УМВД России по Архангельской области

Возбуждено два уголовных дела

Источник:

УМВД России по Архангельской области

От удара машины улетели в кювет | Источник: УМВД России по Архангельской областиОт удара машины улетели в кювет | Источник: УМВД России по Архангельской области

От удара машины улетели в кювет

Источник:

УМВД России по Архангельской области

В ДТП погибли люди из микроавтобуса | Источник: МЧС Архангельской областиВ ДТП погибли люди из микроавтобуса | Источник: МЧС Архангельской области

В ДТП погибли люди из микроавтобуса

Источник:

МЧС Архангельской области

Кадры публикуют спасатели | Источник: МЧС Архангельской областиКадры публикуют спасатели | Источник: МЧС Архангельской области

Кадры публикуют спасатели

Источник:

МЧС Архангельской области

Легковушка оказалась в кювет | Источник: МЧС Архангельской области Легковушка оказалась в кювет | Источник: МЧС Архангельской области

Легковушка оказалась в кювет

Источник:

МЧС Архангельской области

В Архангельской области объявлен траур | Источник: МЧС Архангельской области В Архангельской области объявлен траур | Источник: МЧС Архангельской области

В Архангельской области объявлен траур

Источник:

МЧС Архангельской области

Спасатели помогают ликвидировать последствия аварии | Источник: МЧС Архангельской области Спасатели помогают ликвидировать последствия аварии | Источник: МЧС Архангельской области

Спасатели помогают ликвидировать последствия аварии

Источник:

МЧС Архангельской области

Сотрудники МЧС вызволяли раненых и погибших | Источник: МЧС Архангельской области Сотрудники МЧС вызволяли раненых и погибших | Источник: МЧС Архангельской области

Сотрудники МЧС вызволяли раненых и погибших

Источник:

МЧС Архангельской области

На трассе установили специальное освещение | Источник: МЧС Архангельской области На трассе установили специальное освещение | Источник: МЧС Архангельской области

На трассе установили специальное освещение

Источник:

МЧС Архангельской области

Подключились психологи | Источник: МЧС Архангельской области Подключились психологи | Источник: МЧС Архангельской области

Подключились психологи

Источник:

МЧС Архангельской области

Что известно о ДТП с автобусом

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, одна из первых версий МВД — обгон, который привел к столкновению. Поначалу официально сообщалось о 12 погибших, среди которых — ребенок.

Позднее число погибших увеличилось до 13. Выживших госпитализировали в больницы Архангельска. СК проверяет нарушение ПДД и безопасность пассажирских перевозок.

Во время обысков изъяли документы об организации перевозки и техническом состоянии микроавтобуса. Экспертизы должны установить скорость транспорта, механизм и технические причины аварии.

Ресурсы регионального управления МЧС перевели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Всю информацию о происшествии публикуем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Автобус Трасса М-8 Холмогоры Смертельное ДТП Архангельская область
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