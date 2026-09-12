Среди погибших есть дети: на М-8 жестко столкнулись автобус и лесовоз. Кадры с места

В Архангельской области 13 человек погибли в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом и легковушкой. Все случилось около семи часов вечера.
На месте трагедии работают экстренные и оперативные службы: пожарные и спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, а также психологи.
Публикуем новые кадры с места жесткой аварии.
Видео с места аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области
Что известно о ДТП с автобусом
Как сообщают наши коллеги из 29.RU, одна из первых версий МВД — обгон, который привел к столкновению. Поначалу официально сообщалось о 12 погибших, среди которых — ребенок.
Позднее число погибших увеличилось до 13. Выживших госпитализировали в больницы Архангельска. СК проверяет нарушение ПДД и безопасность пассажирских перевозок.
Во время обысков изъяли документы об организации перевозки и техническом состоянии микроавтобуса. Экспертизы должны установить скорость транспорта, механизм и технические причины аварии.
Ресурсы регионального управления МЧС перевели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
Всю информацию о происшествии публикуем в онлайн-трансляции.