Среди погибших есть дети: на М-8 жестко столкнулись автобус и лесовоз. Кадры с места

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 20 человек, 13 из них погибли Источник: МЧС Архангельской области

В Архангельской области 13 человек погибли в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом и легковушкой. Все случилось около семи часов вечера.

На месте трагедии работают экстренные и оперативные службы: пожарные и спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, а также психологи.

Публикуем новые кадры с места жесткой аварии.

Вся трасса усыпана осколками и вещами Источник: прокуратура Архангельской области и НАО / Vk.ru

Видео с места аварии на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области Источник: читатель 29.RU

ДТП случилось на территории Холмогорского района Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

Официально подтвердили гибель 13 человек Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

Микроавтобус столкнулся с лесовозом Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

И с одной иномаркой «Ниссан» Источник: «Жесть Поморья» / Vk.com

На месте работают десятки сотрудников оперативных служб Источник: УМВД России по Архангельской области

Возбуждено два уголовных дела Источник: УМВД России по Архангельской области

От удара машины улетели в кювет Источник: УМВД России по Архангельской области

В ДТП погибли люди из микроавтобуса Источник: МЧС Архангельской области

Кадры публикуют спасатели Источник: МЧС Архангельской области

Легковушка оказалась в кювет Источник: МЧС Архангельской области

В Архангельской области объявлен траур Источник: МЧС Архангельской области

Спасатели помогают ликвидировать последствия аварии Источник: МЧС Архангельской области

Сотрудники МЧС вызволяли раненых и погибших Источник: МЧС Архангельской области

На трассе установили специальное освещение Источник: МЧС Архангельской области

Подключились психологи Источник: МЧС Архангельской области

Что известно о ДТП с автобусом

Как сообщают наши коллеги из 29.RU, одна из первых версий МВД — обгон, который привел к столкновению. Поначалу официально сообщалось о 12 погибших, среди которых — ребенок.

Позднее число погибших увеличилось до 13. Выживших госпитализировали в больницы Архангельска. СК проверяет нарушение ПДД и безопасность пассажирских перевозок.

Во время обысков изъяли документы об организации перевозки и техническом состоянии микроавтобуса. Экспертизы должны установить скорость транспорта, механизм и технические причины аварии.

Ресурсы регионального управления МЧС перевели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».