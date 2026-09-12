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Образование Школьникам запретили пользоваться нейросетями, но не всем: в каких классах ввели строгие правила

Школьникам запретили пользоваться нейросетями, но не всем: в каких классах ввели строгие правила

С рекомендациями выступили в Минпросвещения

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Учитель может ограничить работу с нейросетями на уроках и при выполнении определенных заданий | Источник: Игорь До / E1.RUУчитель может ограничить работу с нейросетями на уроках и при выполнении определенных заданий | Источник: Игорь До / E1.RU

Учитель может ограничить работу с нейросетями на уроках и при выполнении определенных заданий

Источник:

Игорь До / E1.RU

В школах запретили использовать искусственный интеллект. Однако это коснется лишь младших классов — с 1 по 4. С такими рекомендациями выступили в Минпросвещения.

«В рекомендациях указано, что на уровне начального образования сервисы ИИ учащимися не используются, в 5-9-х классах допускается их применение для поиска информации, объяснения сложных понятий, проверки гипотез, в старших классах нейросети можно применять при организации проектно-исследовательской деятельности (например, для обработки больших массивов данных, визуализации результатов работы для представления аудитории)», — объяснила ТАСС директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ Ольга Хлытина.

По ее информации, ИИ не может использоваться при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Кроме того, учитель может ограничить работу с нейросетями на уроках и при выполнении заданий, цель которых — развитие творческого мышления, навыков анализа или аргументации своей позиции.

Рекомендации предлагают различные способы использования ИИ в обучении каждому школьному предмету. Например, на уроках литературы ИИ может помочь в создании визуальных образов персонажей произведений, а также в озвучивании фрагментов текстов для улучшения навыков выразительного чтения у учащихся.

«Дидактические материалы — созданные с помощью ИИ познавательные задания, визуальный ряд, текстовые описания — должны обязательно критически анализироваться учителем с точки зрения их научной корректности, соответствия ФГОС и рабочим программам, возрасту обучающихся, а также проверяться на соответствие духовно-нравственным ценностям России», — подчеркнула она.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минпросвещения РФ Образование Школа Учеба Нейросеть Искусственный интеллект
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Не смешите мои тапочки - прям они вас так и послушали. Родители первыми кинутся к нейросетям чтобы сделать уроки.
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Гость
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