Вселенная приготовила для вас секретное послание: проверьте, что вас ждет

Иногда Вселенная говорит с нами через случайности. Представьте, что в конце приятного ужина вам принесли тарелку с традиционными китайскими печеньями. Они выглядят абсолютно одинаково, но внутри каждого прячется уникальная записка с посланием, предназначенным только для одного человека — вас.
Сделайте глубокий вдох, выберите номер печенья на картинке и узнайте, что ждет вас впереди!
В крошечном кусочке бумаги вы можете найти добрую шутку, которая поможет посмеяться над волнующей проблемой, намек на перемены или предсказание о большом событии, которое вот-вот постучится в вашу дверь. Доверьтесь свой интуиции, подумайте о том, что требует совета в вашей жизни, и выберете печеньку, к которой больше всего тянет.
Пусть кто-то скажет, что это просто игра, а вы знаете: в каждом предсказании прячется маленький якорь. Иногда одной фразы вроде «Ты справишься» или «Самое интересное впереди» хватает, чтобы выдохнуть, расправить плечи и сделать тот самый шаг, на который никак не решались.