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Развлечения Игра Вселенная приготовила для вас секретное послание: проверьте, что вас ждет

Вселенная приготовила для вас секретное послание: проверьте, что вас ждет

То, что написано внутри, вам нужно прочесть именно сейчас

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Узнайте свою судьбу | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаУзнайте свою судьбу | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Узнайте свою судьбу

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Иногда Вселенная говорит с нами через случайности. Представьте, что в конце приятного ужина вам принесли тарелку с традиционными китайскими печеньями. Они выглядят абсолютно одинаково, но внутри каждого прячется уникальная записка с посланием, предназначенным только для одного человека — вас.

Сделайте глубокий вдох, выберите номер печенья на картинке и узнайте, что ждет вас впереди!

Выберете печеньку, которая больше всего нравится, чтобы узнать свое предсказание | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВыберете печеньку, которая больше всего нравится, чтобы узнать свое предсказание | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Выберете печеньку, которая больше всего нравится, чтобы узнать свое предсказание

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В крошечном кусочке бумаги вы можете найти добрую шутку, которая поможет посмеяться над волнующей проблемой, намек на перемены или предсказание о большом событии, которое вот-вот постучится в вашу дверь. Доверьтесь свой интуиции, подумайте о том, что требует совета в вашей жизни, и выберете печеньку, к которой больше всего тянет.

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Источники:
1 —

Полина Авдошина / Городские медиа

, 2 —

Полина Авдошина / Городские медиа

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Нажмите
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Источники:
1 —

Полина Авдошина / Городские медиа

, 2 —

Полина Авдошина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Полина Авдошина / Городские медиа

, 2 —

Полина Авдошина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Полина Авдошина / Городские медиа

, 2 —

Полина Авдошина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Полина Авдошина / Городские медиа

, 2 —

Полина Авдошина / Городские медиа

Пусть кто-то скажет, что это просто игра, а вы знаете: в каждом предсказании прячется маленький якорь. Иногда одной фразы вроде «Ты справишься» или «Самое интересное впереди» хватает, чтобы выдохнуть, расправить плечи и сделать тот самый шаг, на который никак не решались.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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