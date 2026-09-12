НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +11

5 м/c,

зап.

 751мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,26
EUR 97,87
Ускоренный маршрут Золотого кольца
Как боролись за жизнь Галимова
Ярославль из Лего
Сбили 18-летнего
Где провести роскошный корпоратив
12 человек погибли в ДТП на М-8
Работа школ в дни выборов
Возвращение хоккеиста
Вернули троллейбусы
Происшествия В Ярославле на Которосльной набережной столкнулись легковушка и мотоциклист — есть пострадавший

В Ярославле на Которосльной набережной столкнулись легковушка и мотоциклист — есть пострадавший

В полиции рассказали подробности инцидента

194
В Ярославле произошло ДТП с мотоциклистом на Которосльной набережной | Источник: Дороги Ярославля / Telegram, Подслушано в Ярославле! / Vk.ruВ Ярославле произошло ДТП с мотоциклистом на Которосльной набережной | Источник: Дороги Ярославля / Telegram, Подслушано в Ярославле! / Vk.ru

В Ярославле произошло ДТП с мотоциклистом на Которосльной набережной

Источник:

Дороги Ярославля / Telegram, Подслушано в Ярославле! / Vk.ru

Вечером 11 сентября в Ярославле произошло ДТП на Которосльной набережной. Около 19:00 в районе дома № 1а по улице Чайковского столкнулись «Киа», за рулем которой была 40-летняя женщина и мотоцикл «Харлей». Последним управлял 55-летний мужчина.

«У парка 1000-летия сбили мотоциклиста. Ждут скорую», — писали очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле!» во «Вконтакте».

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, травмы получил байкер. Его госпитализировали.

Напомним, 11 сентября в Архангельской области произошло ДТП, в котором погибли 13 человек. Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом и легковушкой на трассе М-8. Как сообщали наши коллеги из 29.RU, одна из первых версий МВД о причине аварии — обгон, который привел к столкновению. Поначалу официально сообщалось о 12 погибших, среди которых — ребенок. Позднее число погибших увеличилось до 13. Выживших госпитализировали в больницы Архангельска. СК проверяет нарушение ПДД и безопасность пассажирских перевозок.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Мотоцикл Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
Достали эти мотоциклы
Гость
20 минут
дождались уж наверное , 11;28 12 сентября уже.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Рыбный день возвращается: Роспотребнадзор изменил рацион в школьных столовых, но есть нюанс
Евгения Новикова
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Наивное кино про «извинительную водолазку». Как Сергей Безруков сыграл Дмитрия Нагиева и стоит ли на это смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Пробки, очереди, шум, сотни уведомлений…» Кондитер сбежала из города в деревню, родила ребенка и завела блог — история
Виктория Пустынная
Рекомендуем