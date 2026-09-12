В Ярославле на Которосльной набережной столкнулись легковушка и мотоциклист — есть пострадавший

Вечером 11 сентября в Ярославле произошло ДТП на Которосльной набережной. Около 19:00 в районе дома № 1а по улице Чайковского столкнулись «Киа», за рулем которой была 40-летняя женщина и мотоцикл «Харлей». Последним управлял 55-летний мужчина.

Напомним, 11 сентября в Архангельской области произошло ДТП, в котором погибли 13 человек. Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом и легковушкой на трассе М-8. Как сообщали наши коллеги из 29.RU, одна из первых версий МВД о причине аварии — обгон, который привел к столкновению. Поначалу официально сообщалось о 12 погибших, среди которых — ребенок. Позднее число погибших увеличилось до 13. Выживших госпитализировали в больницы Архангельска. СК проверяет нарушение ПДД и безопасность пассажирских перевозок.