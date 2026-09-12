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Образование Тест Только гений ответит на 10 из 10: проверьте, можно ли назвать вас эрудитом

Только гений ответит на 10 из 10: проверьте, можно ли назвать вас эрудитом

Сколько правильных ответов наберете вы?

113
Да, можете не поднимать руку. Увидели правильный ответ&nbsp;— жмите на него | Источник: кадр из фильма «Скрытые фигуры» (12+), реж. Теодор Мелфи, Fox 2000 Pictures, 2016 годДа, можете не поднимать руку. Увидели правильный ответ&nbsp;— жмите на него | Источник: кадр из фильма «Скрытые фигуры» (12+), реж. Теодор Мелфи, Fox 2000 Pictures, 2016 год

Да, можете не поднимать руку. Увидели правильный ответ — жмите на него

Источник:

кадр из фильма «Скрытые фигуры» (12+), реж. Теодор Мелфи, Fox 2000 Pictures, 2016 год

Считаете себя человеком с широким кругозором, которого сложно удивить каверзными вопросами? Пришло время устроить настоящую проверку вашему интеллекту и гибкости мышления! Мы подготовили 10 заданий из самых разных областей знаний, где школьной программы точно не хватит. Здесь вам понадобятся не только сухие факты, но и железная логика с интуицией. Готовы принять этот вызов и узнать, на каком уровне находится ваша эрудиция на самом деле? Тогда давайте проверим!

Сможете ли вы отличить правду от красивой выдумки и набрать максимальный балл? Доверьтесь своей интуиции и делитесь в комментариях, кем вы окажетесь — начинающим исследователем или настоящим интеллектуальным титаном.

ТестПройден 8 раз
1 / 10

В какой из этих стран официально нет ни одной реки?

  • Египет

  • Саудовская Аравия

  • Монголия

  • Перу

2 / 10

Какой популярный овощ в Европе до XIX века считался ядовитым, а выращивали его исключительно ради красивых цветов и тени?

  • Картофель

  • Огурец

  • Помидор

  • Баклажан

3 / 10

Какой континент на планете является самым сухим, самым холодным и одновременно самым ветреным?

  • Африка

  • Австралия

  • Антарктида

  • Евразия

4 / 10

Какая птица способна спать прямо во время полета, проводя в воздухе до нескольких месяцев без единой посадки?

  • Альбатрос

  • Стриж

  • Орел

  • Чайка

5 / 10

Какое культовое сооружение древности было построено без использования какого-либо скрепляющего раствора (цемента или глины), исключительно за счет идеальной подгонки камней?

  • Колизей в Риме

  • Великая Китайская стена

  • Мачу-Пикчу в Перу

  • Тадж-Махал в Индии

6 / 10

Сколько сердец у обычного осьминога?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Четыре

7 / 10

Какое островное государство расположено сразу во всех четырех полушариях Земли: Северном, Южном, Восточном и Западном?

  • Индонезия

  • Мальдивы

  • Кирибати

  • Фиджи

8 / 10

Какой популярный сегодня фрукт в Средние века в Европе называли «сосновым яблоком»?

  • Гранат

  • Ананас

  • Персик

  • Киви

9 / 10

Сколько времени требуется солнечному свету, чтобы преодолеть расстояние от поверхности Солнца до Земли?

  • Меньше секунды

  • Около 30 секунд

  • Примерно 8 минут

  • Ровно сутки

10 / 10

Какой цвет получается, если смешать все цвета видимого спектра (радуги) с помощью световых лучей?

  • Белый

  • Черный

  • Серый

  • Коричневый

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