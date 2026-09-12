Только гений ответит на 10 из 10: проверьте, можно ли назвать вас эрудитом

Считаете себя человеком с широким кругозором, которого сложно удивить каверзными вопросами? Пришло время устроить настоящую проверку вашему интеллекту и гибкости мышления! Мы подготовили 10 заданий из самых разных областей знаний, где школьной программы точно не хватит. Здесь вам понадобятся не только сухие факты, но и железная логика с интуицией. Готовы принять этот вызов и узнать, на каком уровне находится ваша эрудиция на самом деле? Тогда давайте проверим!