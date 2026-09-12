Только гений ответит на 10 из 10: проверьте, можно ли назвать вас эрудитом

Считаете себя человеком с широким кругозором, которого сложно удивить каверзными вопросами? Пришло время устроить настоящую проверку вашему интеллекту и гибкости мышления! Мы подготовили 10 заданий из самых разных областей знаний, где школьной программы точно не хватит. Здесь вам понадобятся не только сухие факты, но и железная логика с интуицией. Готовы принять этот вызов и узнать, на каком уровне находится ваша эрудиция на самом деле? Тогда давайте проверим!
Сможете ли вы отличить правду от красивой выдумки и набрать максимальный балл? Доверьтесь своей интуиции и делитесь в комментариях, кем вы окажетесь — начинающим исследователем или настоящим интеллектуальным титаном.
В какой из этих стран официально нет ни одной реки?
Египет
Саудовская Аравия
Монголия
Перу
Какой популярный овощ в Европе до XIX века считался ядовитым, а выращивали его исключительно ради красивых цветов и тени?
Картофель
Огурец
Помидор
Баклажан
Какой континент на планете является самым сухим, самым холодным и одновременно самым ветреным?
Африка
Австралия
Антарктида
Евразия
Какая птица способна спать прямо во время полета, проводя в воздухе до нескольких месяцев без единой посадки?
Альбатрос
Стриж
Орел
Чайка
Какое культовое сооружение древности было построено без использования какого-либо скрепляющего раствора (цемента или глины), исключительно за счет идеальной подгонки камней?
Колизей в Риме
Великая Китайская стена
Мачу-Пикчу в Перу
Тадж-Махал в Индии
Сколько сердец у обычного осьминога?
Одно
Два
Три
Четыре
Какое островное государство расположено сразу во всех четырех полушариях Земли: Северном, Южном, Восточном и Западном?
Индонезия
Мальдивы
Кирибати
Фиджи
Какой популярный сегодня фрукт в Средние века в Европе называли «сосновым яблоком»?
Гранат
Ананас
Персик
Киви
Сколько времени требуется солнечному свету, чтобы преодолеть расстояние от поверхности Солнца до Земли?
Меньше секунды
Около 30 секунд
Примерно 8 минут
Ровно сутки
Какой цвет получается, если смешать все цвета видимого спектра (радуги) с помощью световых лучей?
Белый
Черный
Серый
Коричневый