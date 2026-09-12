Родила в нищете, пережила абсцесс и выкидыш: история россиянки, которой муж в Венесуэле устроил ад

Уже три месяца Татьяна с ребенком скрывается от гражданского мужа в Венесуэле Источник: Ernesto Malpa / google.maps, Татьяна Шаповалова, Полина Авдошина / Городские медиа

Татьяна Шаповалова из Ростова оказалась на грани выживания с четырехлетним сыном в Венесуэле. Шесть лет назад она уехала с иностранцем, чтобы начать новую жизнь, но оказалась в ловушке. Построить семью не удалось, но в Южной Америке исполнилась единственная мечта женщины — родить ребенка, которого она ждала 20 лет. Из-за юридического запрета на выезд, который оформил отец ребенка, она не может вернуться на родину и вынуждена скрываться в чужой стране. Специальный корреспондент 161.RU Сабина Бондарь пообщалась с ростовчанкой.

После шести лет молчания Татьяна Шаповалова рассказала о домашнем насилии со стороны отца ее ребенка, голоде и унижениях. Спор с гражданским супругом перешел в судебное разбирательство. Мужчина добился запрета на выезд ребенка из страны. В дело вмешался МИД России.

«Восхищался тем, что я русская»

Татьяна родилась в Казахстане, в городе Алматы. Когда ей было три года, мама ушла от отца из-за физического насилия. Она осталась с двумя дочерьми и решила переехать в Ростовскую область к своему отцу. Девочки выросли в Усть-Донецке Ростовской области, а позже Татьяна перебралась в Ростов.

Сейчас Татьяне 45 лет, и ее история жизни за границей началась в 2019 году. До этого у нее были неудачный брак, работа в органах, где Татьяна была старшим оперуполномоченным по борьбе с организованной этнической преступностью, и одна большая мечта — стать матерью. В течение 20 лет она пыталась забеременеть, но, пройдя через всевозможные способы лечения, так и не смогла этого сделать в России.

До переезда в Южную Америку Татьяна с высшим юридическим образованием служила в органах и тяжело переживала развод Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Устав от безысходности, Татьяна оставила всё, что у нее было здесь, и решилась переехать со своим гражданским мужем Луисом Фелипе Гуанипой Тараче в Венесуэлу. Он красиво ухаживал, обещал жизнь в любви и изобилии и разделял мечту Татьяны о ребенке.

— Моя история с этим человеком началась примерно в декабре 2019 года. Мы познакомились с ним, как и многие, на сайте знакомств. Переписка длилась примерно год. В своих письмах он выглядел заботливым, отзывчивым, любящим мужчиной. Он был готов брать ответственность за себя и семью, говорил прекрасные слова, — рассказала Татьяна. — Он говорил, что очень переживает за меня, и просил переехать к нему, потому что так долго не могут продолжаться наши отношения, возраст у нас немолодой и нам нужен общий ребенок.

Последнее желание было взаимно, так как я ждала и мечтала о ребенке 20 лет. Татьяна Шаповалова героиня публикации

В августе 2020 года Татьяна приняла решение о переезде в Венесуэлу. Мечтая о счастливом будущем, она начала готовить документы. Бывший сотрудник Главного управления донского угрозыска обратилась с рапортом об увольнении к руководству, но на работе не так радужно восприняли уход Татьяны.

— Было получено указание хорошо подумать о своем решении. Отпускать меня никто не хотел, но и держать никто не мог, — вспоминает бывший полицейский. — Я настояла на своем решении, мотивируя тем, что мне нужны семья и ребенок. После этого руководство отпустило меня. Я начала искать билеты, чтобы улететь в другую страну.

Полностью оплачивать билеты Луис не планировал, но это не насторожило Татьяну. Он выслал частично деньги на дорогу, а недостающую сумму Татьяна добавила сама. Восьмого декабря 2020 года она уже была в Венесуэле.

Тогда Татьяна еще не знала, что ее ждет за границей Источник: Татьяна Шаповалова

По словам Татьяны, сначала у них все было хорошо, но потом она начала замечать, что у Луиса проблемы с деньгами. Он очень скупился, но говорил, что это временно. Татьяна не придавала этому значения, так как понимала, что у всех бывают трудности, и думала, что они решат этот вопрос вместе. Он обещал, что они будут работать на его фабрике по производству стирального порошка, а работы Татьяна никогда не боялась. Но в результате фабрика прекратила свою деятельность по неизвестной ей причине.

— Первые месяцы жизни в Венесуэле казались мне прекрасными. Луис возил меня по разным местам и открыто восхищался тем, что я русская, — как выяснилось позже, он питал особую слабость к славянским женщинам. Он в принципе любил женское внимание и перед всеми позиционировал себя как истинный венесуэльский мачо, — рассказывает Татьяна.

Первое время пара жила у матери Луиса в Каракасе. В середине января 2021 года они переехали в дом его отца в город Маракай, где провели около трех месяцев. За всё это время он так и не устроился на работу. Он постоянно обещал Татьяне, что вот-вот найдет инвесторов или заключит выгодный контракт, чтобы возобновить производство на фабрике. На деле же пара почти голодала и испытывала острую нехватку денег.

Маракай — город, где Татьяна с Луисом проживали у его отца Источник: Татьяна Шаповалова

— Переломный момент наступил, когда я поняла, что у него вообще нет денег. Сначала думала, что он просто жадный, а потом осознала: средств нет ни на что. Мы очень часто голодали, — с болью вспоминает женщина.

По словам Татьяны, Луис неохотно вводил ее в свой круг общения, уверяя, что у него почти нет друзей. За все пять лет жизни в Венесуэле он познакомил ее лишь со своими кумовьями и двумя приятелями. Причем к одному из них впоследствии сильно ревновал.

«В России мне ставили „бесплодие““

Спустя несколько месяцев пребывания в Венесуэле случилось то, во что Татьяна уже не верила, — она забеременела. Женщина обезумела от счастья. В конце апреля следующего года пара отправилась в Каракас к матери Луиса, где прожила до начала июля.

— В России врачи ставили мне диагноз «бесплодие». Уже в Венесуэле, я узнала, что во время одной из многочисленных операций на родине мне удалили маточную трубу. То, что я вообще забеременела, было настоящим чудом, — делится Татьяна. — Желание стать матерью как раз и заставило меня пойти на этот шаг. Я мечтала о ребенке 20 лет, на момент переезда мне было уже 39, а Луису — 43. Это и сподвигло меня все бросить ради своей мечты. Мечту я осуществила, но жизнь за границей оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляла.

Татьяна была счастлива, узнав о беременности Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Поначалу обстановка в доме была спокойной, но с середины июня отношение свекрови резко изменилось. Женщина начала устраивать скандалы из-за того, что русская невестка не говорит по-испански. Вскоре мать Луиса перешла к открытому давлению: стала экономить на продуктах, а затем и вовсе запретила Татьяне брать еду.

— Этот скандал сопровождался оскорблениями в мой адрес. Хотя я не знала языка, я прекрасно понимала, что говорят обо мне, когда выкрикивали мое имя, — вспоминает Татьяна.

Однажды хозяйка дома устроила очередной крупный скандал и перешла от оскорблений к действиям. Ворвавшись в комнату, где жили супруги, разъяренная женщина схватила беременную Татьяну за волосы и силой выставила на улицу. Луису Гуанипе пришлось уйти вместе с ней, поскольку у нее не было ни денег, ни знания языка, чтобы выжить в чужой стране в одиночку.

После изгнания пара неделю прожила в отеле на деньги, которые Луис выпросил у родственников. Питаться снова приходилось крайне скудно, временами они голодали. В начале июля он все же нашел средства на билеты до Маракая, и они вернулись в дом его отца, где прожили до декабря 2021 года. Все это время беременная Татьяна остро нуждалась в полноценном питании, медицинском обследовании и лекарствах. Из-за отсутствия интернета она была полностью отрезана от связи с родными и не имела возможности учить испанский язык. Иногда ей приходилось голодать по два-три дня подряд.

В чужой стране женщина осталась без средств и прав Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Через мобильный переводчик Татьяна регулярно пыталась выяснить у сожителя, когда он наконец устроится на работу. В ответ она получала лишь вспышки недовольства или дежурные обещания, что «завтра состоится важная встреча и контракт будет подписан». На вопросы о регистрации брака и легализации в Венесуэле Луис отвечал, что переживать не стоит: благодаря его связям все проблемы решатся сами собой.

— Когда подошел срок родов, у нас снова не было ни денег, ни договоренности с роддомом. Луис рассчитывал на помощь военного госпиталя в Маракае, надеясь, что мне пойдут навстречу как бывшему сотруднику российской полиции, — рассказала женщина. — Руководство госпиталя откликнулось на заявление и бесплатно предоставило врача. Но деньги на необходимые медикаменты и анализы мне все равно пришлось просить у своих российских родственников.

Беременность, несмотря на постоянный голод и отсутствие базового ухода, протекала на удивление гладко. За все девять месяцев Татьяна попала к врачу лишь дважды. В первом триместре ее осмотрел знакомый гинеколог Луиса, а во втором сожитель все же нашел деньги на первый скрининг. Еще два положенных обследования пришлось пропустить из-за нищеты. Денег не было даже на оплату неизбежной операции — планового кесарева сечения. По признанию женщины, то, что ее сын в итоге родился здоровым, — настоящее чудо. Мальчика назвали Дамиром.

Дамир родился здоровым в январе 2022 года Источник: Татьяна Шаповалова

Так на свет появился мой самый любимый, самый долгожданный сын. Татьяна Шаповалова героиня публикации

«Только не вздумайте ее резать!»

После рождения ребенка пара переехала в город Кагуа, в дом брата Луиса. Из прежнего жилья в Маракае их вежливо, но твердо попросила съехать мачеха сожителя — вторая жена его отца. Так для Татьяны начался новый этап жизни в чужой стране.

Луис начал заниматься рукоприкладством Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

На протяжении всего этого времени женщина оставалась в полной изоляции. Татьяна постоянно находилась в тяжелейшем психологическом напряжении и под постоянным давлением. Спустя некоторое время после родов Татьяну настигло новое тяжелое испытание — у нее развился острый мастит, переросший в гнойный абсцесс. На протяжении целой недели женщина умоляла сожителя о помощи, жалуясь на жуткие отеки, невыносимую боль и пугающее темное пятно на груди. Однако Луис не реагировал на ее жалобы. Он обвинял Татьяну в ипохондрии и запрещал прекращать грудное вскармливание.

Он говорил мне: «Сцеживай молоко, и всё. Не вздумай бросать, ты хочешь меня разорить? Мне не на что покупать ребенку смеси!» Татьяна Шаповалова героиня публикации

— А я даже дотронуться не могла до груди, — с ужасом вспоминала Татьяна.

Из дома отца в Маракае их попросили съехать Источник: Татьяна Шаповалова

Татьяне приходилось тайком ходить к забору соседей, чтобы поймать их сигнал Wi-Fi и хоть как-то связаться с внешним миром. В конце концов она решилась отправить фотографию воспаленной груди сестре одного из приятелей Луиса, которая работала педиатром. По рассказам Татьяны, Луис обвинял ее в расточительности и заявлял, будто она специально хочет перевести ребенка на искусственное вскармливание, чтобы полностью его разорить.

— У меня начался сильный озноб, поднялась высокая температура, боль стала адской. А при очередном сцеживании молока я обнаружила гной, — со страхом вспоминает женщина. От испуга я написала его знакомой — сестре его друга, она педиатр. Скинула ей фотографию, она была в шоке, приехала к нам, начала на него ругаться. «Ты что? — говорит. — Она же может умереть, у нее может сейчас заражение крови пойти, и всё!»

Так выглядела Татьяна, когда уезжала в Венесуэлу Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Только после этого Луис по-настоящему испугался и отвез Татьяну в больницу. Женщине назначили курс сильнейших антибиотиков, на капельницы ее возили утром и вечером в течение десяти дней. Но даже в клинике Луис продолжал диктовать свои условия, требуя от хирургов: «Только не вздумайте ее резать! Оставьте ей вторую грудь, чтобы было молоко».

В итоге Татьяне пришлось кормить младенца одной грудью, пока вторую медики буквально спасали, прочищая и промывая рану. Окончательно очищать пораженные гноем ткани и выхаживать себя измученной женщине пришлось уже дома — самостоятельно.

«Умерла мама, и я потеряла ребенка»

Весь 2022 и 2023 годы Татьяна полностью посвятила заботе о сыне. Луис в воспитании ребенка не принимал абсолютно никакого участия. Любые просьбы о помощи оборачивались упреками: сожитель заявлял, что она обязана делать все сама. Помимо этого мужчина постоянно требовал исполнения так называемого «супружеского долга». Но после перенесенного кесарева сечения, наложившегося на колоссальный стресс, у Татьяны не было никакого желания отвечать на его желания.

Женщина искала все время деньги прокормить ребенка Источник: Татьяна Шаповалова

В сентябре 2023 года Татьяна поняла, что снова беременна. К тому моменту она уже понимала: рожать второго ребенка от этого человека нельзя. Женщина всерьез боялась за жизнь старшего сына, которого ей и так было нечем кормить. Следующие четыре месяца превратились в непрекращающийся кошмар — Татьяна в панике думала, как выживать и выкармливать двоих детей в условиях абсолютной нищеты.

— Я сказала сеньору Гуанипе, что беременна, на что он ответил, что это прекрасно. Просила отвезти меня в больницу на УЗИ, но он сказал, что нет денег. В декабре 2023 года у меня произошел выкидыш в домашних условиях. В больницу он меня не повез — опять-таки по причине безденежья, но вызвал своих друзей, семейную пару Педро и Магали. Они привезли мне обезболивающие. Я снова перенесла огромную боль и мучения, и до сих пор меня так и не осмотрел ни один медицинский работник.

Татьяне приходилось самостоятельно искать деньги на еду и лекарства. В августе 2022 года на родине умерла ее мать, а спустя год — в августе 2023-го — ее родная сестра Нина продала одну из оставшихся в наследство квартир. Вырученные от продажи 450 тысяч рублей (около 7,5 тысяч долларов на тот момент) были переведены двумя траншами на банковскую карту Луиса Гуанипы. У самой Татьяны в чужой стране не было банковских счетов.

По меркам охваченной кризисом Венесуэлы это была колоссальная сумма, ведь средняя зарплата в стране составляет всего около 130 долларов в месяц. Луис практически полностью присвоил эти деньги себе Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

— Я просила сеньора Гуанипу, чтобы он наконец начал работать и потратил средства на возобновление фабрики по производству стирального порошка, но у него оказались другие планы: он хотел открыть бизнес в сфере производства спиралей от комаров, — рассказала Татьяна. — Я согласилась, но уже в начале октября 2023 года деньги у него закончились.

Луис постоянно уезжал в Маракай, где якобы «налаживал связи» в дорогих ресторанах. Свои траты он объяснял необходимостью «развлекать нужных людей» ради оформления крупного кредита. Татьяна Шаповалова героиня публикации

На нужды собственного маленького сына он выделил из этих денег лишь малую часть: Татьяна смогла купить продукты, одежду на 100 долларов и подгузники еще на 40 долларов. Все остальные средства он растратил. При этом Луис постоянно обвинял жену в собственных неудачах, называя ее «проституткой, которая принесла ему разорение». Как только у Татьяны появлялся доступ к интернету, он устраивал тотальные проверки ее мобильного телефона.

Этот торт на двухлетие сына принесли друзья Луиса. Он и стал единственным угощением для ребенка в его день рождения Источник: Татьяна Шаповалова

«Папа, не трогай маму»

Луис продолжал регулярно уезжать в Каракас под предлогом открытия бизнеса, оставляя семью на два-три месяца. Возвращаясь, он каждый раз устраивал безосновательные сцены ревности, обыскивал телефон и обвинял ее в связях с русскими мужчинами. В декабре 2024 года домашнее насилие впервые стало физическим: будучи пьяным, он избил Татьяну на лестнице дома. Поводом послужило то, что маленький Дамир взял поиграть выключенный утюг. Отец тут же агрессивно обвинил мать в том, что сын вырастет гомосексуалистом.

— В тот момент я не придала этому значения, для меня было важно только спокойствие ребенка, — вспоминает Татьяна. — Но в течение следующего года, когда Дамир немного подрос, я ясно увидела, как мной манипулируют. Его семья вела нищенское существование без медпомощи, в постоянном страхе и полной изоляции от общества, сын не развивался.

Мне запрещали абсолютно всё. Я попыталась объяснить Луису, что больше так жить не могу. Татьяна Шаповалова героиня публикации

Перед Рождеством 2025 года он устроил скандал из-за того, что Татьяна заявила о расставании. Когда измученная женщина ушла в спальню укладывать сына, Луис ворвался в комнату, за ноги стащил ее с кровати и начал жестоко избивать, сдавливая шею и пытаясь выгнать из дома. Татьяне чудом удалось оттолкнуть его, выставить его за дверь и запереть замок.

Это одно из ранних фото, когда Татьяна только приехала в Венесуэлу Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

— То же самое произошло 31 мая 2026 года. Он без разрешения взял мой телефон, нашел там какую-то переписку, снова обвинил меня в проституции и начал толкать. Потом хотел облить кипятком, но я успела уклониться, — с ужасом вспоминает измученная женщина. — Дамир все видел. Он очень нервничал и кричал на отца теми же словами, какими тот оскорблял меня. Луис разозлился и перевел всю свою агрессию на сына. Он несколько раз ударил малыша, и я снова закрыла мальчика собой.

Он опять начал толкать меня, оскорблять, а потом принялся душить прямо на кухонном столе. Все это происходило на глазах у трехлетнего сына. Малыш плакал, кричал: «Не трогай маму!» — и пытался оттащить его от меня, за что снова получил удар. Татьяна Шаповалова героиня публикации

Все свои оскорбления вживую он выкрикивал через мобильный переводчик. А когда пара наконец расходилась по разным комнатам, он продолжал добивать жену сообщениями в WhatsApp, отправляя одну угрозу за другой.

Этот снимок сделан недавно — женщина прячется от гражданского мужа в Южной Америке Источник: Татьяна Шаповалова

Татьяна признается: все 5,5 лет в Венесуэле она и ее сын жили в условиях психологического давления, манипуляций и угроз. Из-за незнания местных законов женщина была совершенно беспомощна. Муж регулярно запугивал ее: «Я отберу у тебя сына, а тебя посажу в тюрьму». Эти угрозы звучали постоянно. Ситуация со связью и документами оставалась критической — у Татьяны закончился срок действия загранпаспорта. В феврале очередная поездка в Каракас к свекрови была необходима, чтобы передать документы в посольство РФ на восстановление паспорта. Луис наотрез отказался финансировать эту процедуру.

— Он заявил: «Я не дам денег вообще ни на какие документы — ни на тебя, ни на ребенка. Делай сама, как хочешь». Помогла двоюродная моя сестра Виктория: она прислала из России деньги на оплату госпошлины и дорожные расходы, — рассказала Татьяна. — О том, что Луис поднимает на меня руку, знала его мать. Она сама тогда спросила меня: «Почему ты не вызвала полицию?» На что я ответила, что в тот момент пыталась просто защитить своего ребенка и не доводить ситуацию до еще большего стресса.

«Я никогда ему не прощу»

Дамир постоянно становился свидетелем родительских конфликтов и как мог защищал маму. Несмотря на малый возраст, малыш очень рано начал задавать отцу совсем не детские вопросы.

— Ему еще и трех лет не было, а он уже спрашивал: «Папа, почему ты не работаешь? Почему у меня ничего нет? Почему я не хожу в школу?» — вспоминает Татьяна. — На это Луис лишь отмахивался: «Я ищу работу, скоро у нас будет большой бизнес, у тебя будет всё». Эти обещания ребенок слушал годами. Школой в Венесуэле называют детский сад. Там это начальная школа.

Дамир хорошо говорит на русском языке Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Мальчик одинаково хорошо заговорил и по-русски, и по-испански. Но если русскому языку его учила мама, то испанский Дамир освоил не благодаря отцу — тот почти не общался с сыном, — а в школе. Правда, проучился там ребенок всего около месяца. Луис в очередной раз где-то раздобыл денег на оплату, но они мгновенно закончились. Обучение стоило 40 долларов в месяц без питания и 60 долларов — с завтраками. Оплачивать дальнейшую учебу и собирать ребенку еду с собой отец не мог и не хотел. В итоге Дамира пришлось забрать из школы.

Из-за нищеты у мальчика начались серьезные проблемы с пищевым поведением. Семья месяцами жила на одних пустых макаронах и рисе. В результате, когда в доме изредка появлялось мясо, овощи или фрукты, организм ребенка их просто не воспринимал — Дамир отказывался от нормальной еды.

— Сестра Нина из России, моя двоюродная сестра Виктория и близкая подруга Юлия на протяжении всего этого времени постоянно присылали деньги. Только благодаря их помощи мне удалось постепенно вернуть в рацион сына полезные продукты и приучить его к фруктам, — рассказала женщина.

До этого каждый прием пищи превращался для меня в настоящую борьбу за здоровье и выживание собственного ребенка. Татьяна Шаповалова героиня публикации

Женщина рассказала, что двое дочерей Луиса от первого брака — им сейчас 21 год и 26 лет — стали для нее поддержкой. Младшая жила с матерью в США, а старшая оставалась в Венесуэле и всегда тепло относилась к Татьяне. Как оказалось, бывшая семья Луиса в свое время тоже прошла через ад его жестокости. После очередного скандала в дом приехала полиция. Силовики задержали обоих и доставили их в участок. По местным законам офицеры были обязаны связаться с кем-то из родственников, и они позвонили старшей дочери Луиса. Ответ девушки шокировал стражей порядка.

— Я ему ни в чем помогать не буду. То, что пережила моя мама, пока жила с ним, я никогда ему не прощу, — так сказала старшая дочь, — пересказала слова девушки Татьяна. — А про меня сказала: «Ей я помогу всем, чем только смогу». Но потом мать Луиса видно поговорила с внучкой и та резко оборвала все контакты со мной. Она только написала: «Татьяна, возвращайтесь домой в Россию и, пожалуйста, больше меня не беспокойте».

Татьяна уже три месяца скрывается с сыном от гражданского супруга Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Отношения со свекровью окончательно испортились из-за банального отсутствия связи. Пожилая женщина непрерывно звонила Татьяне, но та физически не могла ответить — в округе были огромные проблемы с сотовой сетью. Даже когда представители местной русской диаспоры из солидарности дистанционно пополнили счет на телефоне измученной соотечественницы, поймать сигнал так и не удалось. Мать Луиса расценивала молчание как личное оскорбление, затаив на невестку злобу, что сыграло роковую роль в дальнейших событиях.

Семейная драма на шоу «Малахов»

История Татьяны дошла до федерального канала и вышла на государственный уровень. Женщина и ее семейная драма стали темой выпуска ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».

Сейчас Татьяна вместе с сыном скрывается в Каракасе у знакомой соотечественницы Анны без средств к существованию.

В июне 2026 года Луис Гуанипа подал встречный иск о лишении Татьяны родительских прав. Ему удалось добиться официального запрета на выезд трехлетнего Дамира из Венесуэлы. В ситуацию вмешались правозащитники, в частности вице-президент ЕКЦС Иван Мельников. Он направил официальное обращение к главе МИД РФ с просьбой в срочном порядке предоставить мальчику российское гражданство по рождению матери. На родине беглецов полностью готова поддержать родная сестра Татьяны, Нина, заявившая в телеэфире, что берет на себя все расходы по их обеспечению.

Родная сестра ждет Татьяну и ее сына в России Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В резонансном выпуске выслушали и версию самого Луиса. Он отверг обвинения в рукоприкладстве. Он заявил, что Татьяна «резко изменилась» в конце 2025 года, когда он тяжело заболел и оказался прикован к постели. Он также сделал заявление, что Татьяна пыталась покончить с собой на глазах у него и маленького сына, после чего он сам якобы принял решение о расставании. При этом в эфире федерального канала венесуэлец сообщил, что готов отпустить Татьяну домой, но та якобы написала ложный донос в полицию, заявив об угрозах огнестрельным оружием и уничтожении ее паспорта. Луис уверял, что Татьяна хочет «упечь его за решетку, получить единоличную опеку и беспрепятственно вывезти ребенка в Россию».

Эксперты оценили заявление Луиса как психологическую тактику абьюзера, который попытался выставить ростовчанку психически нестабильной, чтобы лишить ее прав на ребенка.

«Сын мечтает о снеге»

Спецкору 161.RU Татьяна рассказала, что как раз завершила поиски нового жилья. Аренда недвижимости в Венесуэле оказалась отдельным квестом.

— Я очень долго искала, куда нам съехать, ведь на руках не было практически ничего. В Венесуэле крайне сложно найти любую комнату или квартиру, если у тебя есть ребенок. По местным законам мать с несовершеннолетним может начать претендовать на эту жилплощадь, поэтому арендодатели попросту боятся сдавать жилье семьям с детьми, — объяснила Татьяна. — Но с Божьей помощью мы нашли квартиру. Переехали, хотя и тут столкнулись с коммунальным коллапсом — в доме регулярные проблемы со светом и водой. Электричества как не было, так и нет.

Дамир всячески поддерживает свою маму по-детски Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Сейчас мать и сын обживают новое место. До этого они три месяца прожили у приютившей их соотечественницы Анны Осиповой, успели немного освоиться в ее районе: знали, где купить продукты и где можно поесть. Теперь всё приходится начинать сначала.

— Вокруг много многоэтажек, но нормальных магазинов нет — только крошечные лавки с самым необходимым. Вчера ходили на разведку, но толком ничего не нашли. Если так пойдет и дальше, придется ехать в прежний район к Анне. Попросим ее вызвать нам такси, чтобы по-крупному закупиться продуктами, — делится Татьяна. — Кстати, Анна продолжает нас спасать: вчера привезла нам электрическую плитку и удлинители.

— Дамирочка, солнышко, подожди. Сейчас я закончу разговор и приду, — во время беседы с журналистом успокаивает ребенка Татьяна. — Я тренируюсь, чтоб защитить одну девочку от мальчиков, — с гордостью заявляет матери мальчик. — Да ты моя умничка! Я люблю тебя очень сильно, — отвечает ему Татьяна.

— Сейчас мы отправляемся на поиски пропитания. Нам приходится рассчитывать бюджет, в новой квартире нет холодильника, — делится Татьяна. — В Венесуэле бешеная инфляция, боливар стремительно обесценивается, а цены растут на глазах. Например, сегодня доллар стоит условно 500 боливаров, а на следующее утро ты просыпаешься — и курс уже 800. Продукты здесь обходятся очень дорого. Конечно, в такой ситуации разумнее было бы закупиться сразу на неделю вперед, но хранить еду нам просто негде.

Дамир мечтает уехать в Россию Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В длительной беседе Татьяна не устает повторять слова признательности тем, кто не оставил ее в самые трудные времена. Огромную роль в ее спасении сыграли представители русской диаспоры, объединившиеся ради помощи землячке.

— Я хочу выразить бесконечную благодарность Анне Осиповой и ее семье. Они до сих пор в буквальном смысле нянчат нас с сыном, — со слезами на глазах говорит Татьяна. — И, конечно, моя глубочайшая благодарность Вере Ревякиной, которая помогла инициировать мое спасение. Именно через ее бывшего мужа, Бенджамина Мирчана, удалось вызвать полицию. Бенджамин — очень известный в Венесуэле нейрохирург, прекрасный человек с большим сердцем. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор оперирует и практикует.

Узнав о беде Татьяны, доктор Мирчан сумел напрямую выйти на прокурора города Кагуа, где жила тогда женщина с сыном, а та экстренно направила к ним наряд полиции.

Слева направо: Вера Ревякина, Татьяна Шаповалова, Анна Осипова Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Сейчас перед Татьяной стоят две сложные задачи: выжить в чужой стране и добиться отмены судебного запрета на выезд сына. Без квалифицированной и дорогостоящей юридической помощи сделать это в Венесуэле невозможно. Но Татьяна не отчаивается. Дамир сказал своей маме, что мечтает уехать в Россию и увидеть снег и покататься с горки. Она пообещала мальчику, что сделает все, чтобы его мечта исполнилась.