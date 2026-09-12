Самолет рухнул в огороде частного дома в Татарстане — два человека погибли

Пилот и пассажир скончались до прибытия спасателей и скорой помощи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Татарстане рухнул частный самолет Cessna 172. Лайнер упал на территории частного дома. К сожалению, не обошлось без жертв.

Во время крушения погибли пилот и пассажир самолета. Это был легкомоторный двухместный самолет, сообщает ГУ МЧС РФ.

«По прибытии подразделений Главного управления МЧС России по Республике Татарстан установлено, что в результате падения в огород частного жилого дома легкомоторного самолета Cessna-172 погибли 2 человека (пилот и пассажир)», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Курсант и инструктор выполняли тренировочный полет с Высокой горы, пишет Telegram-канал «База». По предварительной информации, борт столкнулся с телевышкой в селе Шемордан. После этого самолет упал в огород частного дома. На земле разрушений и возгорания не было.

На месте крушения сейчас работают спасатели. Они подтвердили, что пилот и пассажир погибли на месте. В настоящее время выясняют причину падения.

Обновлено 13:08 (мск): СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). На фото с места крушения видно, что от удара о землю самолет смяло, как жестяную банку.