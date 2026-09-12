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Происшествия Армия РФ нанесла мощные удары по Украине — пострадали заводы и морские суда

Армия РФ нанесла мощные удары по Украине — пострадали заводы и морские суда

Об ударах рассказали в Минобороны

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Россия ударила по заводам дронами (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссия ударила по заводам дронами (фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россия ударила по заводам дронами (фото из архива)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минобороны России сообщило о массированных ночных ударах по объектам на территории Украины. В первую очередь били по заводам, которые делают металл и другие материалы для военной техники, а также по порту и судам, которые используют военные.

Удары наносились высокоточным оружием с воздуха, земли и моря, а также с помощью беспилотников. В Запорожье пострадал завод «Запорожсталь». Там производят металл, из которого делают броню, защитные конструкции и бронежилеты.

В Днепропетровской области ударили сразу по нескольким объектам. В Кривом Роге — по металлургическому комбинату, который выпускает материалы для оружия и техники, и по двум горно‑обогатительным комбинатам. Там добывают и готовят железную руду для производства металла. В Днепропетровске пострадал электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» — это крупный поставщик металла для военных нужд.

В Одесской области, в порту «Черноморск», повреждены здания и сооружения, которые использовали для разгрузки и хранения военного имущества. Также пострадали два грузовых судна, которые привезли вооружение и технику, и морской буксир.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Минобороны Завод Удар
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