Армия РФ нанесла мощные удары по Украине — пострадали заводы и морские суда

Россия ударила по заводам дронами (фото из архива) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минобороны России сообщило о массированных ночных ударах по объектам на территории Украины. В первую очередь били по заводам, которые делают металл и другие материалы для военной техники, а также по порту и судам, которые используют военные.

Удары наносились высокоточным оружием с воздуха, земли и моря, а также с помощью беспилотников. В Запорожье пострадал завод «Запорожсталь». Там производят металл, из которого делают броню, защитные конструкции и бронежилеты.

В Днепропетровской области ударили сразу по нескольким объектам. В Кривом Роге — по металлургическому комбинату, который выпускает материалы для оружия и техники, и по двум горно‑обогатительным комбинатам. Там добывают и готовят железную руду для производства металла. В Днепропетровске пострадал электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» — это крупный поставщик металла для военных нужд.