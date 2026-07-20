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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Когда будут чествовать ярославский «Локомотив»: дата и место

Когда будут чествовать ярославский «Локомотив»: дата и место

И как купить билет на церемонию

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Чествование «Локомотива» в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧествование «Локомотива» в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чествование «Локомотива» в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославле будут чествовать хоккеистов «Локомотива». В 2026 году праздник планируют 2 августа, в День железнодорожника.

Торжественную церемонию организуют сразу для двух команд — «Локомотив» и «Локо». Хоккеисты в сезоне-2025/2026 забрали и Кубок Гагарина, и Кубок Харламова, триумфально возведя Ярославль в статус города-чемпиона.

Ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд забирает главный приз в турнире плей-офф. Вслед за ними молодые хоккеисты «Локо» выиграли главный приз своей лиги — Кубок Харламова.

Площадкой для проведения мероприятия станет «Арена-2000». Церемония начнется в 18:00. Вход откроют за полтора часа до начала мероприятия.

Билеты в продаже в кассах УКРК «Арена — 2000» и онлайн на портале с 22 июля.

Организаторы пообещали сценическое шоу, концертную программу и само награждение чемпионов сезона.

«В первый день продаж в приоритетном порядке приобрести билеты смогут только владельцы сезонных абонементов 2025–2026 гг. Внимание! В связи с концертной схемой рассадки зрительного зала выкуп билета на место абонемента не гарантируется», — предупредили болельщиков в клубе.

Также 2 августа станет известно, какую городскую локацию переименуют в честь «Локомотива».

«Парад чемпионов» в 2026 году в Ярославле прошел сразу после победы в плей-офф КХЛ и возвращения хоккеистов домой. В 2025 году весь праздник отложили на август — ярославцы после майской победы «Локомотива» чествовали хоккеистов 3 августа. Как прошел тогда «Парад чемпионов», смотрите здесь.

Пойдете на чествование чемпионов?

Да, я — фанат «Локомотива»!
Зависит от стоимости билетов на праздник
Не планирую
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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив КХЛ МХЛ Чествование
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Комментарии
13
Гость
24 минуты
А я рад был за наших ребят, как в первое, так и во второе чемпионство. Понаблюдаю за их праздником
Гость
27 минут
Если вам хоккей не интересен - это ок, просто проходите мимо, не читайте эту носвость и не пишите свои комментарии сюда. Спасибо.
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Гость
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