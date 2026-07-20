«Ждут, пока „искупнется“ внедорожник»: ярославцы разругались из-за заехавшей в воду машины

Что нельзя делать в водоохранной зоне Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

19 июля на Климовских карьерах ярославцы сгружали гидроциклы в воду прямо из внедорожника. Ситуация возмутила других отдыхающих. Дело в том, что сам автомобиль тоже оказался в воде.

«Пока в Павловской роще купаются, на Климовских карьерах люди ждут, пока „искупнется“ внедорожник… Заехали лодки выгрузить, замечания проигнорировали. Подскажите, законно ли такое поведение — на машине заезжать в водоем, где купаются дети», — указано в посте группы «Жесть Ярославль».

К обсуждению подключилась владелица гидроцикла Александра Вейс.

«Мы подошли, попросили отойти, выгрузить гидроциклы, все отошли, убрали обувь, дети радуются просят волны, полная женщина, которая снимала, ни слова не сказала, сидела спокойно на пледе. Кого покатать?» — рассказала о ситуации ярославна.

Гидроцикл сгружали из машины сразу в воду Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Многие подписчики также поддержали девушку. Проблемы в таком способе спуска они не увидели.

«А как ещё гидроцикл доставить до воды?» — поинтересовался Сергей Колпаков.

Другие же возмутились, что внедорожник спустили в воду.

«На авто с колесами в водоем заезжать не стоило», — высказала свое мнение Виктория Короткова.

«Сколько раз наблюдал, люди спускают на прицепах, но явно не с машин масленых», — поделился Егор Фриц.

Нарушение влечет за собой административную ответственность и штраф Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Что говорят власти

На ситуацию отреагировали и в региональном Министерстве природопользования. Власти отметили, что граждане вправе использовать водоемы для личных и бытовых нужд, но с учетом установленных ограничений в водоохранных зонах.

«Сейчас специалисты устанавливают личность нарушителя природоохранного законодательства на Климовских карьерах, для применения мер административного воздействия», — дополнили в Министерстве.

За нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне, в том числе за мойку и стоянку транспортных средств, предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 3 до 4,5 тысячи рублей.