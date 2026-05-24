Хоккеисты с Кубком и улыбки на лицах: как Ярославль праздновал чемпионство «Локомотива». Фоторепортаж

В Ярославле днем 24 мая прошел «Парад чемпионов». Город праздновал победу хоккеистов «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Тысячи ярославцев высыпали на улицы города, чтобы лично увидеть любимых игроков и заветную награду.
Часть болельщиков отправилась к «Арене-2000». Оттуда хоккеисты выезжали на чемпионском автобусе на Советскую площадь по Московскому проспекту. Клуб организовал два автобуса — в одном были сами игроки, а в другом — их супруги и родственники.
На Советской площади проходили основные мероприятия, которые начались еще в 15:00. Зрители пели частушки, танцевали, делали фотографии на память и делились впечатлениями от победы команды.
Мероприятия на Советской площади завершились в 18:00. После общения со зрителями, хоккеисты вернулись в автобус и уехали. Болельщики тоже стали потихоньку расходиться.
Кстати, на празднике было озвучено, что в Ярославле хотят переименовать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива». А президента клуба Юрия Яковлева хотят удостоить звания почетного жителя Ярославской области.