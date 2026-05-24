Хоккеисты с Кубком и улыбки на лицах: как Ярославль праздновал чемпионство «Локомотива». Фоторепортаж

В Ярославле прошло празднование в честь чемпионства «Локомотива» Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле днем 24 мая прошел «Парад чемпионов». Город праздновал победу хоккеистов «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Тысячи ярославцев высыпали на улицы города, чтобы лично увидеть любимых игроков и заветную награду.

Часть болельщиков отправилась к «Арене-2000». Оттуда хоккеисты выезжали на чемпионском автобусе на Советскую площадь по Московскому проспекту. Клуб организовал два автобуса — в одном были сами игроки, а в другом — их супруги и родственники.

На Советской площади проходили основные мероприятия, которые начались еще в 15:00. Зрители пели частушки, танцевали, делали фотографии на память и делились впечатлениями от победы команды.

Георгий Иванов приехал, несмотря на восстановление после травмы

Нападающий Максим Березкин улыбался болельщикам

Наставник «Локомотива» из Канады Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке

На сцену вышел и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев

Мероприятия на Советской площади завершились в 18:00. После общения со зрителями, хоккеисты вернулись в автобус и уехали. Болельщики тоже стали потихоньку расходиться.

Кстати, на празднике было озвучено, что в Ярославле хотят переименовать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива». А президента клуба Юрия Яковлева хотят удостоить звания почетного жителя Ярославской области.