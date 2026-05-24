НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива». Онлайн
Погибли в пожаре
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Подрались у магазина — видео
Как отметить свадьбу в Ярославле
Обзор немецкого теплохода
Отдохнула в Таиланде
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Город Плей-офф КХЛ 2026 Фоторепортаж Хоккеисты с Кубком и улыбки на лицах: как Ярославль праздновал чемпионство «Локомотива». Фоторепортаж

Хоккеисты с Кубком и улыбки на лицах: как Ярославль праздновал чемпионство «Локомотива». Фоторепортаж

Показываем, что происходило в городе

96
В Ярославле прошло празднование в честь чемпионства «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле прошло празднование в честь чемпионства «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле прошло празднование в честь чемпионства «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле днем 24 мая прошел «Парад чемпионов». Город праздновал победу хоккеистов «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Тысячи ярославцев высыпали на улицы города, чтобы лично увидеть любимых игроков и заветную награду.

Часть болельщиков отправилась к «Арене-2000». Оттуда хоккеисты выезжали на чемпионском автобусе на Советскую площадь по Московскому проспекту. Клуб организовал два автобуса — в одном были сами игроки, а в другом — их супруги и родственники.

Чемпионский автобус проехал по Московскому проспекту в центр | Источник: Максим Цирулев / 76.RUЧемпионский автобус проехал по Московскому проспекту в центр | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Чемпионский автобус проехал по Московскому проспекту в центр

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Маскот «Локомотива» ехал перед автобусами в роскошном вишневом кабриолете | Источник: Максим Цирулев / 76.RUМаскот «Локомотива» ехал перед автобусами в роскошном вишневом кабриолете | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Маскот «Локомотива» ехал перед автобусами в роскошном вишневом кабриолете

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

На Советской площади проходили основные мероприятия, которые начались еще в 15:00. Зрители пели частушки, танцевали, делали фотографии на память и делились впечатлениями от победы команды.

Болельщики приходили целыми семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщики приходили целыми семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщики приходили целыми семьями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Конечно же, в фирменном мерче | Источник: Александр Куренной / 76.RUКонечно же, в фирменном мерче | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Конечно же, в фирменном мерче

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то украсил значками кепку | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то украсил значками кепку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то украсил значками кепку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Была даже каска с логотипом команды | Источник: Александр Куренной / 76.RUБыла даже каска с логотипом команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Была даже каска с логотипом команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прохладный ветер не смущал зрителей | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрохладный ветер не смущал зрителей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прохладный ветер не смущал зрителей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Куда же без традиционной музыкальной программы! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКуда же без традиционной музыкальной программы! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Куда же без традиционной музыкальной программы!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Было громко! | Источник: Александр Куренной / 76.RUБыло громко! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Было громко!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эта болельщица не забыла взять с собой талисман команды | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭта болельщица не забыла взять с собой талисман команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эта болельщица не забыла взять с собой талисман команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Над толпой развевались флаги с эмблемой «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUНад толпой развевались флаги с эмблемой «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Над толпой развевались флаги с эмблемой «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улицах города было столько улыбающихся людей! | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улицах города было столько улыбающихся людей! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улицах города было столько улыбающихся людей!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Юная болельщица надела кепку с логотипом клуба | Источник: Александр Куренной / 76.RUЮная болельщица надела кепку с логотипом клуба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Юная болельщица надела кепку с логотипом клуба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Болельщиков развлекал талисман команды&nbsp;— мишка | Источник: Александр Куренной / 76.RUБолельщиков развлекал талисман команды&nbsp;— мишка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Болельщиков развлекал талисман команды — мишка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Перед встречей с хоккеистами зрители пересматривали фрагменты победного матча | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред встречей с хоккеистами зрители пересматривали фрагменты победного матча | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед встречей с хоккеистами зрители пересматривали фрагменты победного матча

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

когда на Советскую площадь приехал чемпионский автобус, толпа восхищенно взревела | Источник: Александр Куренной / 76.RUкогда на Советскую площадь приехал чемпионский автобус, толпа восхищенно взревела | Источник: Александр Куренной / 76.RU

когда на Советскую площадь приехал чемпионский автобус, толпа восхищенно взревела

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты были в своей чемпионской золотой форме | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты были в своей чемпионской золотой форме | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты были в своей чемпионской золотой форме

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов приехал, несмотря на восстановление после травмы | Источник: Александр Куренной / 76.RUГеоргий Иванов приехал, несмотря на восстановление после травмы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов приехал, несмотря на восстановление после травмы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нападающий Максим Березкин улыбался болельщикам | Источник: Александр Куренной / 76.RUНападающий Максим Березкин улыбался болельщикам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нападающий Максим Березкин улыбался болельщикам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Наставник «Локомотива» из Канады Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке | Источник: Александр Куренной / 76.RUНаставник «Локомотива» из Канады Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Наставник «Локомотива» из Канады Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На сцену вышел и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа сцену вышел и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На сцену вышел и президент клуба «Локомотив» Юрий Яковлев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты сказали речь перед болельщиками | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты сказали речь перед болельщиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты сказали речь перед болельщиками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И, конечно, подняли Кубок на сцене | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ, конечно, подняли Кубок на сцене | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И, конечно, подняли Кубок на сцене

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Под конец мероприятия сцену усыпали золотистым конфетти | Источник: Александр Куренной / 76.RUПод конец мероприятия сцену усыпали золотистым конфетти | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Под конец мероприятия сцену усыпали золотистым конфетти

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Железнодорожники попрощались со зрителями и уехали | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖелезнодорожники попрощались со зрителями и уехали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Железнодорожники попрощались со зрителями и уехали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мероприятия на Советской площади завершились в 18:00. После общения со зрителями, хоккеисты вернулись в автобус и уехали. Болельщики тоже стали потихоньку расходиться.

Кстати, на празднике было озвучено, что в Ярославле хотят переименовать улицу, проспект или площадь в честь «Локомотива». А президента клуба Юрия Яковлева хотят удостоить звания почетного жителя Ярославской области.

Об этом и других деталях мероприятия мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Парад Мероприятие Плей-офф КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем