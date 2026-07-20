«Близкие думали, что я поиграю и успокоюсь»: как кандидат наук стала стилистом и зарабатывает миллионы в год

Начинала Ирина в Институте катализа, работала в Сколтехе — передовом российском технологическом университете, а потом круто изменила свою жизнь Источник: архив Ирины Красниковой

37-летняя Ирина Красникова несколько лет строила научную карьеру: училась, поступила в аспирантуру, проходила стажировки, защитила кандидатскую диссертацию и работала в Сколтехе. Там она вела проект совместно с MIT — Массачусетским технологическим институтом, одним из самых престижных вузов мира. А потом бросила всё и стала стилистом. Сейчас она работает с персональными клиентами, брендами, участвует в телевизионных проектах и публикует fashion-съемки в глянцевых журналах. Почему так произошло и как изменилась ее жизнь, Ирина рассказала нашим коллегам из NGS.RU.

«Меня всегда разрывало»

Ирина говорит, что ее путь в науку был логичным. Сначала учеба в престижной физико-математической школе, затем проторенная дорога в классический университет. После выпуска в 2012 году последовали аспирантура, стажировки и защита кандидатской в Институте катализа.

Карьера в науке складывалась хорошо, но Ирине хотелось большего Источник: архив Ирины Красниковой

В 2017 году она вместе с семьей переехала в Москву, работала в Сколковском институте науки и технологий. Ирина участвовала в совместном проекте с Массачусетским технологическим институтом — лучшим технологическим вузом Америки и, по некоторым рейтингам, мира.

В Институте катализа она как ученый занималась синтезом и модификацией углеродных материалов, а в Сколтехе — созданием мембран для литийионных аккумуляторов. По ее словам, карьера складывалась хорошо, но внутри всё равно оставалось ощущение, что чего-то не хватает.

«Потом я ушла в декрет и вспомнила, что меня всегда разрывало между наукой и творчеством. В науке никогда не было стопроцентного удовольствия от того, что ты делаешь, ощущения, что ты на своем месте», — призналась она.

Первый курс она купила в декрете — не о материнстве, не для «общего развития», а именно по визуалу. Сначала Ирина училась для себя. Но со временем стала замечать, что начинает видеть методику в лицах прохожих: типажи, линии, особенности внешности. Это, по словам стилиста, ее полностью захватило

«Это давало бесконечное количество эндорфинов. Я пошла учиться дальше и начала практиковать», — рассказала она.

«Почувствовала себя окрыленной»

Одним из переломных моментов для нее стал кастинг на программу «Модные игры» на ТНТ в 2022 году, когда Ирина еще занималась наукой. Она признается: сначала была мысль заявить о себе как об ученом — необычный образ для телевизионного шоу мог бы привлечь внимание. Но в итоге решила быть честной и представилась стилистом.

Первая съемка, на которой Ирина работала как стилист, отсылала к науке Источник: архив Ирины Красниковой Ирине сразу предложили обложку Источник: архив Ирины Красниковой

Ее дебютная fashion-съемка была посвящена науке. Это был своеобразный оммаж прошлой профессии: белый цвет, лабораторные ассоциации, память о годах, когда она работала в защитных очках. Материал взял один из журналов, и Ирине сразу предложили сделать обложку.

«Я почувствовала себя окрыленной. Закрыла свой вопрос, стилист я или не стилист. Потому что стилист», — отметила она, объясняя уход из науки.

Бывшие коллеги, по словам Ирины, знают, чем она занимается сейчас. Кто-то понял ее решение, кто-то — нет, но многие поддержали. Особенно ей запомнилась реакция первого научного руководителя: услышав о кардинальной смене профессии, он совсем не удивился.

«Он сказал: „Ну да, всё понятно. Ты всегда такой была“. Это было очень мило. Они от меня чего-то другого и не ждали, а я сама и не знала», — улыбнулась она.

Ирина по-прежнему мыслит глобальными масштабами — только теперь не в науке, а в fashion-индустрии Источник: архив Ирины Красниковой

Семье переход дался сложнее. Ирина говорит, что ее близкие были настроены на науку и достижения, поэтому решение уйти в моду стало для них неожиданным.

«Думали, я поиграю и успокоюсь. Но когда поняли, что это серьезно, когда я уволилась, мне кажется, у всех был шок. Поэтому семья, скорее, поддерживала, но была в шоке», — призналась она.

Тогда ее поддержали подруги. Со временем они начали обращаться к Ирине за профессиональной помощью: сначала в качестве моделей для контента, а позже — уже за полноценными консультациями.

«Каждая моя подруга хоть раз ко мне обращалась. Это очень мило и очень ценно. С подругами работать вдвое сложнее, потому что у вас уже есть своя история и ты чувствуешь двойную ответственность», — отметила Ирина.

Ирина применяет научные подходы и к работе стилиста Источник: архив Ирины Красниковой

Стоимость участия Ирины как стилиста в съемке для бренда стартует с 20 тысяч рублей и зависит от задачи. Персональный разбор гардероба или сопровождение на шопинге обходится клиентам в 25 тысяч рублей. Стилист признаёт, что финансово новая сфера менее стабильна, хотя конкретные цифры не называет: пока ее доход не превышает годовой лимит для самозанятых в 2,4 миллиона рублей. В науке заработок был более предсказуемым, а в новой профессии всё зависит от заказов, клиентов, съемок и состояния рынка.

«Сейчас в мире одежды, в потребительском поведении мы видим, что рынок немного схлопывается. Поэтому нет стабильной цифры, которую ты зарабатываешь. Иногда сильно меньше, чем было в науке, а бывают месяцы, когда сильно больше», — пояснила она.

«Я делаю то же самое, что делала в науке»

На первый взгляд, наука и fashion-съемки — совершенно разные миры. Но Ирина считает, что принцип ее работы почти не изменился.

«Я делаю то же самое, что и в науке. У меня есть идея, я собираю команду, делаю съемку, и эти работы публикуются в журналах — это тот же самый метод, просто вместо эксперимента у меня команда с фотографом, видеографом, одеждой», — объяснила она.

В fashion-индустрии Ирина так же работает в команде, как это было и в науке Источник: архив Ирины Красниковой

По ее словам, в хорошей съемке всё держится на общей работе. Стилист не может сделать сильный визуал без фотографа, фотографу же нужны стилист, визажист, модель и общее понимание идеи.

«Это может казаться просто: одежда, фотографии. Нет, там очень много тонкостей. Доходит до того, что завиток где-нибудь на макушке сочетается с завитком на одежде — и у тебя получается цельный образ», — замечает стилист.

Сейчас у нее несколько направлений работы: она выступает экспертом на телевидении, в частности принимала участие в программах Ирины Чувараян «Академия моды» на MusicBox Gold. Также Ирина появляется в качестве стилиста в fashion-рубрике шоу «Утро России» на канале «Россия-1»: разбирает тренды, преображает участниц программы и объясняет, кому подходят те или иные вещи.

Своих клиентов Ирина преображает, помогая полностью сменить имидж Источник: архив Ирины Красниковой До и после в ее работе могут быть разительными Источник: архив Ирины Красниковой

Еще одно направление — работа с брендами. Здесь, по ее словам, снова помогает научный подход: анализ, гипотеза, концепция и четкое понимание ДНК марки.

«В науке я занималась тем, что двигала границы нового и неизвестного. То же самое я делаю с брендами», — считает Ирина.

«Худи как одеяло, которое тебя защищает»

После ухода в новую профессию изменилось и отношение Ирины к гардеробу. Одежда для нее отражение внутреннего мира: если человек развивается, прежние вещи перестают подходить ему.

«Какие-то вещи сначала очень нравятся, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что больше не можешь это надевать, потому что это не соответствует твоему внутреннему состоянию», — объяснила стилист.

Некоторые фотографии ее проектов уже попали в Vogue, но ей хочется стилизовать целую съемку для этого журнала Источник: архив Ирины Красниковой

При этом стилист не всегда выглядит так, как ожидают окружающие. Ирина смеется: когда много работаешь с креативом и съемками, в повседневности хочется совсем другого.

«В обычной жизни надеваешь огромную худи, чтобы в нее завернуться и спрятаться. Худи как одеяло, которое тебя защищает», — подмечает она.

По ее словам, стилисты бывают разными: одни сами всегда выглядят с иголочки и зарабатывают в том числе на собственном образе. Другие работают с широкой аудиторией и одеваются понятнее. А есть те, кто постоянно занят съемками и со стороны больше похож на грузчика с огромными сумками одежды.

«Иногда ты берешь две огромные сумки на съемку — там не до каблуков и сережек. Сначала везешь вещи, потом отпариваешь их, потом смотришь, чтобы в кадре всё было красиво. Концентрация такая, что сил остается только всё доделать и уйти», — поделилась стилист.

«Мои главные ценности — логика и красота»

Сейчас Ирина Красникова старается совмещать несколько направлений: персональных клиентов, съемки, работу с брендами, телевидение и семью. Ей нравится, что можно выстраивать график так, чтобы оставалось время и на профессиональные проекты, и на близких.

В проекте для индийского L'Officiel Ирина решила обратиться к теме русских сказок Источник: архив Ирины Красниковой Эта съемка посвящена Хозяйке Медной горы Источник: архив Ирины Красниковой

При этом от науки, по ее словам, в новой профессии осталось главное — масштаб мышления.

«Когда ты ученый, ты ориентируешься на мировой уровень. Эта установка никуда не делась после смены деятельности. Я мыслю в масштабах: как выйти на мировой уровень, как у меня это получится, что мне нужно делать. Мои главные ценности — логика и красота. Вот так и живу», — говорит стилист.

Один из проектов Ирины публикуется в индийском fashion-журнале. Для него она делает съемки, вдохновленные русской культурой и сказками.

Съемка, посвященная «Русским сезонам» Дягилева Источник: архив Ирины Красниковой В этих съемках участвуют именно российские бренды Источник: архив Ирины Красниковой

Первая работа была посвящена «Русским сезонам» Дягилева. Вторая — Хозяйке Медной горы. В этих проектах Ирина старается использовать российские бренды: одежду, украшения, бижутерию, ювелирные изделия: «Как Дягилев делал с балетом, так же я пытаюсь сделать с нашими брендами. Помогаю им заявлять о себе».

Есть у Ирины и большая профессиональная мечта — съемка для Vogue. По ее словам, у издания существует цифровая платформа Photo Vogue, куда авторы могут отправлять свои работы. Две ее фотографии уже получили подтверждение, что соответствуют высокому уровню площадки.