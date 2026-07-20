«Отличаются повышенной агрессивностью»: в Ярославской области обнаружили «наноклещей»

В соцсетях забили тревогу из-за «наноклещей». Ярославцы рассказывают о «новом виде» паразитов.
«У меня знакомую такой укусил. Оказался незаразным, к счастью», — рассказала читательница 76.RU.
Отличительная особенность паразита — маленький размер (около одного-двух миллиметров), из-за чего клеща становится еще труднее обнаружить на теле. При этом они также являются переносчиками болезней, например, клещевого энцефалита.
Отличаются повышенной агрессивностью
В Роспотребнадзоре пояснили, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только молодые, «клещи-подростки».
«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Редакции 76.RU специалисты также пояснили, что зафиксированных случаев укуса «наноклещей» в Ярославской области нет. Дело в том, что их не выносят в отдельную строку из-за возраста. Подсчет укусов ведется в целом.
Так, за вторую неделю июля с 6 по 12 число жители Ярославской области сдали на проверку 252 клеща. Из числа пострадавших 14% — дети.
Где сняли клещей в Ярославской области
Ярославль — 87;
Рыбинск — 66;
Угличский округ — 22;
Даниловский округ — 12;
Тутаевский округ — 9;
Рыбинский округ — 8;
Некоузский округ — 6;
Некрасовский округ — 5;
Борисоглебский округ — 5;
Переславль-Залесский — 5;
Ростов Великий — 4.
Что делать, если укусил клещ
Извлекать клеща следует стерильным пинцетом или специализированным устройством, зафиксировав максимально близко к коже. Удаление должно быть плавным движением вверх без вращения;
После обработайте место укуса антисептиком;
Поместите извлеченного клеща в герметичную емкость и отдайте на лабораторное исследование.
«В эндемичных регионах вакцинация — самая эффективная мера профилактики клещевого энцефалита. При любых клинических признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью», — дополнили в Роспотребнадзоре.
Куда сдать клеща
Ярославль — улица Воинова, 1. Телефон +7 (4852) 73-36-42;
Рыбинск — улица Солнечная, 39. Телефон +7 (4855) 55-12-88;
Ростов Великий — Перовский переулок, 19. Телефон +7 (48536) 6-25-43.
Ранее мы публиковали полный список адресов по районам Ярославля и городам области.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в ЦФО наиболее опасными регионами, где высок риск подхватить клещевой энцефалит стали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.