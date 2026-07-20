«Отличаются повышенной агрессивностью»: в Ярославской области обнаружили «наноклещей»

Существуют ли «наноклещи» Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В соцсетях забили тревогу из-за «наноклещей». Ярославцы рассказывают о «новом виде» паразитов.

«У меня знакомую такой укусил. Оказался незаразным, к счастью», — рассказала читательница 76.RU.

Отличительная особенность паразита — маленький размер (около одного-двух миллиметров), из-за чего клеща становится еще труднее обнаружить на теле. При этом они также являются переносчиками болезней, например, клещевого энцефалита.

Отличаются повышенной агрессивностью

В Роспотребнадзоре пояснили, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только молодые, «клещи-подростки».

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Редакции 76.RU специалисты также пояснили, что зафиксированных случаев укуса «наноклещей» в Ярославской области нет. Дело в том, что их не выносят в отдельную строку из-за возраста. Подсчет укусов ведется в целом.

Так, за вторую неделю июля с 6 по 12 число жители Ярославской области сдали на проверку 252 клеща. Из числа пострадавших 14% — дети. Где сняли клещей в Ярославской области Ярославль — 87;

Рыбинск — 66;

Угличский округ — 22;

Даниловский округ — 12;

Тутаевский округ — 9;

Рыбинский округ — 8;

Некоузский округ — 6;

Некрасовский округ — 5;

Борисоглебский округ — 5;

Переславль-Залесский — 5;

Ростов Великий — 4.

Клещи ищут места с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Что делать, если укусил клещ

Извлекать клеща следует стерильным пинцетом или специализированным устройством, зафиксировав максимально близко к коже. Удаление должно быть плавным движением вверх без вращения;

После обработайте место укуса антисептиком;

Поместите извлеченного клеща в герметичную емкость и отдайте на лабораторное исследование.

«В эндемичных регионах вакцинация — самая эффективная мера профилактики клещевого энцефалита. При любых клинических признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью», — дополнили в Роспотребнадзоре.

Куда сдать клеща Ярославль — улица Воинова, 1. Телефон +7 (4852) 73-36-42;

Рыбинск — улица Солнечная, 39. Телефон +7 (4855) 55-12-88;

Ростов Великий — Перовский переулок, 19. Телефон +7 (48536) 6-25-43. Ранее мы публиковали полный список адресов по районам Ярославля и городам области.