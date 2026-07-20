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Спорт Финал ЧМ‑2026 в мемах: один гол, миллион эмоций — смеемся и плачем вместе с Месси

Финал ЧМ‑2026 в мемах: один гол, миллион эмоций — смеемся и плачем вместе с Месси

Собрали самые смешные моменты финала

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Футбольная команда Испании победила в ЧМ-2026 | Источник: fifa.comФутбольная команда Испании победила в ЧМ-2026 | Источник: fifa.com

Футбольная команда Испании победила в ЧМ-2026

Источник:

fifa.com

Говорят, в хорошем матче должно быть много голов, а в хорошем финале — еще и много поводов посмеяться. Чемпионат мира по футболу — 2026 пошел по второму пути: счет был скромный, зато коллекция смешных моментов близка к чемпионской.

Пока игроки бережно катали мяч, зрители нашли кучу поводов посмеяться. Как на самом финале, так и во время всего чемпионата.

В финале камеры засняли, как Ферран Торрес вколотил единственный гол, после которого стадион будто взорвался. В трансляцию попали и слезы Лионеля Месси после поражения, и его теплые объятия с преемником Ламином Ямалем.

Плачем и смеемся вместе со звездами мирового футбола и нашей подборкой мемов с одного из главных спортивных событий.

Лионель Месси плачет после поражения Аргентины в ЧМ-2026 | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Лионель Месси плачет после поражения Аргентины в ЧМ-2026 | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Марк Кукурелья прикрыл рот рукой, когда Месси пожаловался на него арбитру | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Марк Кукурелья прикрыл рот рукой, когда Месси пожаловался на него арбитру | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Ламин Ямаль пытается принести Испании гол | Источник: fifa.comЛамин Ямаль пытается принести Испании гол | Источник: fifa.com
Болельщики на трибунах поддерживали Аргентину как могли | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Болельщики на трибунах поддерживали Аргентину как могли | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Ферран Торрес забил единственный гол на ЧМ-2026 | Источник: fifa.comФерран Торрес забил единственный гол на ЧМ-2026 | Источник: fifa.com
Трамп не хотел уходить с группового фото команды Испании | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Трамп не хотел уходить с группового фото команды Испании | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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Ламин Ямаль и Лионель Месси обнимаются после финала | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Ламин Ямаль и Лионель Месси обнимаются после финала | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Науэль Молина еле выдержал напряжение финала | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»Науэль Молина еле выдержал напряжение финала | Источник: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Чемпионат мира по футболу Мем Финал
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