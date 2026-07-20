Финал ЧМ‑2026 в мемах: один гол, миллион эмоций — смеемся и плачем вместе с Месси

Футбольная команда Испании победила в ЧМ-2026 Источник: fifa.com

Говорят, в хорошем матче должно быть много голов, а в хорошем финале — еще и много поводов посмеяться. Чемпионат мира по футболу — 2026 пошел по второму пути: счет был скромный, зато коллекция смешных моментов близка к чемпионской.

Пока игроки бережно катали мяч, зрители нашли кучу поводов посмеяться. Как на самом финале, так и во время всего чемпионата.

В финале камеры засняли, как Ферран Торрес вколотил единственный гол, после которого стадион будто взорвался. В трансляцию попали и слезы Лионеля Месси после поражения, и его теплые объятия с преемником Ламином Ямалем.

Плачем и смеемся вместе со звездами мирового футбола и нашей подборкой мемов с одного из главных спортивных событий.