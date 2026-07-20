Ярославль накрыло жарой: горячий фоторепортаж с центрального пляжа

Жара вернулась в Ярославль, и центральный городской пляж снова стал одним из самых популярных мест отдыха. Несмотря на будний день, берег Которосли заполнили десятки отдыхающих: одни загорают на песке, другие проводят время в тени. Многие спасаются от зноя в водах Которосли (купаться в которой, кстати, не рекомендует Роспотребнадзор).

Если вы тоже просидели в офисе в этот солнечный день, как редактор 76.RU, то окунайтесь в наш фоторепортаж, чтобы уловить нотки лета. И это безопасно, в отличие от купания в Которосли.