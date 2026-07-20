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Город Фоторепортаж Ярославль накрыло жарой: горячий фоторепортаж с центрального пляжа

Ярославль накрыло жарой: горячий фоторепортаж с центрального пляжа

Кто-то проводит лето в офисе, а кто-то — в плавках у воды

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В будний день на пляже много отдыхающих | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ будний день на пляже много отдыхающих | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В будний день на пляже много отдыхающих

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жара вернулась в Ярославль, и центральный городской пляж снова стал одним из самых популярных мест отдыха. Несмотря на будний день, берег Которосли заполнили десятки отдыхающих: одни загорают на песке, другие проводят время в тени. Многие спасаются от зноя в водах Которосли (купаться в которой, кстати, не рекомендует Роспотребнадзор).

Если вы тоже просидели в офисе в этот солнечный день, как редактор 76.RU, то окунайтесь в наш фоторепортаж, чтобы уловить нотки лета. И это безопасно, в отличие от купания в Которосли.

Перед входом на пляж отдыхающим предлагают мороженое, прохладительные напитки и горячую кукурузу | Источник: Александр Куренной / 76.RUПеред входом на пляж отдыхающим предлагают мороженое, прохладительные напитки и горячую кукурузу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перед входом на пляж отдыхающим предлагают мороженое, прохладительные напитки и горячую кукурузу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на большое количество отдыхающих, свободное место на пляже найти несложно | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесмотря на большое количество отдыхающих, свободное место на пляже найти несложно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на большое количество отдыхающих, свободное место на пляже найти несложно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Знаменитую надпись «Подзеленье», которая стала популярной фотозоной, демонтируют. Пляж собираются немного благоустроить | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗнаменитую надпись «Подзеленье», которая стала популярной фотозоной, демонтируют. Пляж собираются немного благоустроить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Знаменитую надпись «Подзеленье», которая стала популярной фотозоной, демонтируют. Пляж собираются немного благоустроить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Грязная и опасная вода в Которосли? Пфф, вы на термометр смотрели? | Источник: Александр Куренной / 76.RUГрязная и опасная вода в Которосли? Пфф, вы на термометр смотрели? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Грязная и опасная вода в Которосли? Пфф, вы на термометр смотрели?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Настоящий дзен рядом с начинающимся ремонтом на Подзеленье | Источник: Александр Куренной / 76.RUНастоящий дзен рядом с начинающимся ремонтом на Подзеленье | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Настоящий дзен рядом с начинающимся ремонтом на Подзеленье

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зонтик&nbsp;— один из способов укрыться от палящего солнца | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗонтик&nbsp;— один из способов укрыться от палящего солнца | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зонтик — один из способов укрыться от палящего солнца

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Глянешь в одну сторону&nbsp;— звонница Спасо-Преображенского монастыря | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлянешь в одну сторону&nbsp;— звонница Спасо-Преображенского монастыря | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Глянешь в одну сторону — звонница Спасо-Преображенского монастыря

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дети нашли место, где плавки быстрее всего высохнут под жарким солнцем | Источник: Александр Куренной / 76.RUДети нашли место, где плавки быстрее всего высохнут под жарким солнцем | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дети нашли место, где плавки быстрее всего высохнут под жарким солнцем

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хочется вот так окунуться и охладиться | Источник: Александр Куренной / 76.RUХочется вот так окунуться и охладиться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хочется вот так окунуться и охладиться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На пляже можно встретить самые разные компании&nbsp;— от шумных групп до одиночных отдыхающих | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа пляже можно встретить самые разные компании&nbsp;— от шумных групп до одиночных отдыхающих | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На пляже можно встретить самые разные компании — от шумных групп до одиночных отдыхающих

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Песчаный берег становится местом для солнечных кадров и летних фотографий | Источник: Александр Куренной / 76.RUПесчаный берег становится местом для солнечных кадров и летних фотографий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Песчаный берег становится местом для солнечных кадров и летних фотографий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркое солнце мешает разглядеть купающихся в воде | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯркое солнце мешает разглядеть купающихся в воде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркое солнце мешает разглядеть купающихся в воде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За безопасностью отдыхающих с вышки наблюдает спасатель | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа безопасностью отдыхающих с вышки наблюдает спасатель | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За безопасностью отдыхающих с вышки наблюдает спасатель

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Выгулять свой лучший купальник этим летом&nbsp;— сделано | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыгулять свой лучший купальник этим летом&nbsp;— сделано | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выгулять свой лучший купальник этим летом — сделано

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хотели бы также беззаботно плескаться? | Источник: Александр Куренной / 76.RUХотели бы также беззаботно плескаться? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хотели бы также беззаботно плескаться?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославны готовы к лету всегда! | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославны готовы к лету всегда! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославны готовы к лету всегда!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Казанская часовня со стенами «кремля» выдают Ярославль, который похож на курорт | Источник: Александр Куренной / 76.RUКазанская часовня со стенами «кремля» выдают Ярославль, который похож на курорт | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Казанская часовня со стенами «кремля» выдают Ярославль, который похож на курорт

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Которосль цветет у берегов, но в районе пляжа воду очистили | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоторосль цветет у берегов, но в районе пляжа воду очистили | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Которосль цветет у берегов, но в районе пляжа воду очистили

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Расслабиться в тени&nbsp;— то еще удовольствие | Источник: Александр Куренной / 76.RUРасслабиться в тени&nbsp;— то еще удовольствие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Расслабиться в тени — то еще удовольствие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
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Пляж Жара Купание Ярославль Центральный пляж
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Комментарии
5
Гость
1 час
Сколько человек оштрафовали?
Гость
1 час
Фотограф знает какие "места" необходимо фотографировать :)))
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Гость
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