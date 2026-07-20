Ярославль накрыло жарой: горячий фоторепортаж с центрального пляжа

В будний день на пляже много отдыхающих
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Александр Куренной / 76.RU
Жара вернулась в Ярославль, и центральный городской пляж снова стал одним из самых популярных мест отдыха. Несмотря на будний день, берег Которосли заполнили десятки отдыхающих: одни загорают на песке, другие проводят время в тени. Многие спасаются от зноя в водах Которосли (купаться в которой, кстати,
не рекомендует Роспотребнадзор).
Если вы тоже просидели в офисе в этот солнечный день, как редактор 76.RU, то окунайтесь в наш фоторепортаж, чтобы уловить нотки лета. И это безопасно, в отличие от купания в Которосли.
Перед входом на пляж отдыхающим предлагают мороженое, прохладительные напитки и горячую кукурузу
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Александр Куренной / 76.RU
Несмотря на большое количество отдыхающих, свободное место на пляже найти несложно
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Александр Куренной / 76.RU
Знаменитую надпись «Подзеленье», которая стала популярной фотозоной, демонтируют. Пляж собираются
немного благоустроить Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Грязная и опасная вода в Которосли? Пфф, вы на термометр смотрели?
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Александр Куренной / 76.RU
Настоящий дзен рядом с начинающимся ремонтом на Подзеленье
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Александр Куренной / 76.RU
Зонтик — один из способов укрыться от палящего солнца
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Александр Куренной / 76.RU
Глянешь в одну сторону — звонница Спасо-Преображенского монастыря
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Александр Куренной / 76.RU
Дети нашли место, где плавки быстрее всего высохнут под жарким солнцем
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Александр Куренной / 76.RU
Хочется вот так окунуться и охладиться
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Александр Куренной / 76.RU
На пляже можно встретить самые разные компании — от шумных групп до одиночных отдыхающих
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Александр Куренной / 76.RU
Песчаный берег становится местом для солнечных кадров и летних фотографий
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Александр Куренной / 76.RU
Яркое солнце мешает разглядеть купающихся в воде
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Александр Куренной / 76.RU
За безопасностью отдыхающих с вышки наблюдает спасатель
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Александр Куренной / 76.RU
Выгулять свой лучший купальник этим летом — сделано
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Александр Куренной / 76.RU
Хотели бы также беззаботно плескаться?
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Александр Куренной / 76.RU
Ярославны готовы к лету всегда!
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Александр Куренной / 76.RU
Казанская часовня со стенами «кремля» выдают Ярославль, который похож на курорт
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Александр Куренной / 76.RU
Которосль цветет у берегов, но в районе пляжа воду очистили
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Александр Куренной / 76.RU
Расслабиться в тени — то еще удовольствие
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Александр Куренной / 76.RU