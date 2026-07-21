«Машина за 2 млн, а налог — 6,3 млн»: россиянам начали задним числом приходить безумные счета за утильсбор

В 2026 году не утихает шумиха вокруг астрономических сумм утильсбора Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тысячи владельцев автомобилей, ввезенных через страны Евразийского экономического союза, неожиданно оказались должны государству сотни тысяч рублей. При покупке машин люди уплатили утильсбор, но спустя время им начали доначислять новые суммы. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, откуда они взялись, почему таможня предъявляет претензии и что делать тем, кто получил такое уведомление.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация, страны участницы которой создают единое экономическое пространство со свободным товарооборотом. В 2026 году в нее входит пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

«Плюс пени почти миллион»

В 2026 году не утихают эмоции автомобилистов вокруг утильсбора, а теперь люди столкнулись с массовыми доначислениями. Читатели MSK1.RU и пользователи соцсетей рассказывают похожие истории: после покупки машины за границей они оплатили льготный утильсбор, зарегистрировали автомобиль и спокойно пользовались им. Но спустя месяцы получили требования доплатить еще сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей.

«Мы приобрели авто из Армении 2010 года, сотрудники таможни три раза подтвердили, что всё в порядке, выдали документы. Я продала это авто, купила УАЗ и через месяц прилетело письмо. Я должна 1 273 000 и пени почти миллион. И теперь ни авто, ни денег, только огромный долг, который я не в состоянии оплатить», — жалуется Александра Александровна.

Ввозить иномарки из соседних государств стало невыгодно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Авто 2010 года выпуска стоимостью 2 миллиона рублей и утиль на нее — 6 300 000», — добавляет Вера.

«У моего отца из-за утильсбора третий год „Прадик“ стоит. Сначала сказали 1,25 миллиона, потом — больше 2 миллионов, а по факту он не покупал машину, а переехал с ней из Казахстана и гражданство сменил. Получается, оснований платить сбор нет», — возмущается Дарья.

Владельцы машин не понимают, почему оказались должны государству уже после завершения всех процедур по растаможке.

«Получил письмо с доначислением утильсбора на автомобиль, произведенный в Казахстане, на сумму 1,1 миллиона рублей. Пытаюсь судиться с ФТС (Федеральной таможенной службой. — Прим. ред.), результат пока неясен», — говорит Алекс.

«Купили машину в мае 2024 года, оплатили как положено полную стоимость коммерческого утильсбора. Спустя два года пришли доначисления от ФТС — доплатите миллион и пеня непосильная. Начали применять формулу в 2026 году и задним числом прислали счет на оплату», — недоволен Эдуард Асадуллин.

«Купил в 2024 году машину, оплатил 1 235 200 утильсбор, в таможенном ордере стоит фамилия инспектора и личная печать, получил электронный ПТС, поставил на учет. Месяц назад приходит доплата почти 4,5 млн рублей с пеней», — недоумевает Руслан.

«Суды встают на сторону таможни»

В Россию можно ввозить импортные автомобили, при этом нужно заплатить утильсбор. Люди, которые покупают машины для личного пользования, платили его по льготной ставке: 3400 рублей на машины до 3 лет и 5200 рублей — на автомобили старше 3 лет с объемом двигателя до 3 литров и мощностью до 160 л. с. При этом ввезенный автомобиль нельзя продавать или передавать по доверенности в течение года.

Окончательная сумма утилизационного сбора определяется по специальным коэффициентам, которые зависят от характеристик автомобиля: мощности двигателя, возраста, категории транспортного средства и цели ввоза. Из-за этого для одних машин платеж остается небольшим, а для других может достигать сотен тысяч или даже миллионов рублей.

Автомобили с уплаченным льготным утильсбором по закону нельзя продавать в течение года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эксперты считают, что массовые доначисления владельцам автомобилей из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии связаны с тем, что таможня применяет к старым сделкам новые правила. До августа 2023 года запрета на перепродажу машин, ввезенных по льготному утильсбору для личного пользования, не было.

«Сейчас, если автомобиль был продан в течение 12 месяцев после ввоза, таможня считает это признаком коммерческого использования и требует доплатить сбор уже по новой ставке. А она в разы больше льготной: базовая ставка для легковых машин — 20 тысяч рублей, и с учетом коэффициента для автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 литров и мощностью 160–190 л. с. итоговая сумма доходит до 900 тысяч рублей», — объясняет MSK1.RU автоэксперт Иван Трандин.

Разница между уплаченным при ввозе утильсбором и суммой, которую требуют сейчас, нередко превышает стоимость самого автомобиля. Поэтому люди и жалуются на несоразмерные доначисления. Причем, по словам владельцев, «письма счастья» от таможни приходят даже тем, кто давно продал машину.

«Мне пришло требование доплаты утильсбора 1,1 миллиона рублей через 2 года к уже оплаченному утильсбору в свое время более 600 тысяч рублей. Авто из Казахстана стоимостью 2,5 миллиона рублей. Суды даже не вникают, встают на сторону таможни», — негодует Айрат.

Если требование ФТС не исполнить в течение 20 дней с момента получения, начинает начисляться пеня. Многие люди узнают о доначислении слишком поздно, когда долг уже заметно вырос.

«Менее очевидная категория пострадавших — не те, кто сам ввозил машину, а те, кто ее позже купил, — добавляет Иван Трандин. — Если продавец в свое время не доплатил утильсбор, требование может прийти уже новому владельцу, особенно если первоначальный импортер покинул Россию. Человек может получить „письмо счастья“ за сделку, к которой изначально не имел отношения как импортер, а просто купил автомобиль на вторичном рынке».

По закону на уведомление об уплате доначисленного утилизационного сбора отводится 20 календарных дней, а на уведомление о неуплаченных таможенных платежах (пошлина, акциз, НДС и пени по ним) — 15 рабочих дней с момента получения документа.

«Есть реальные шансы отменить доначисление»

Если таможня приходит к выводу, что машина фактически ввозилась для перепродажи или были нарушены требования оформления, владельцу могут доначислить утильсбор по коммерческим ставкам. Именно вокруг таких случаев сегодня и возникает большинство споров.

«Ключевой правовой аргумент — принцип добросовестности: если владелец не знал и не должен был знать о нарушениях при первоначальном оформлении, он не может считаться обязанным по уплате доначисленных платежей, — считает экономист Ахмед Юсупов. — Часть писем в 2026 году связана не с новыми проверками, а с завершением ранее начатых судебных процессов по уже выявленным нарушениям».

Внимание таможни привлекает не единичный факт продажи, а совокупность обстоятельств: количество ввезенных машин за короткий период, явное превышение разумных потребностей семьи и отсутствие признаков реальной эксплуатации. Ахмед Юсупов

Если таможня уже направила требование о доплате утильсбора, паниковать не стоит. Эксперты советуют сначала внимательно изучить документы и проверить, насколько обоснованы претензии.

Не платите сразу и не игнорируйте письмо, потому что оплата без проверки оснований фактически означает согласие с долгом, а бездействие в течение 20 дней дает таможне право обратиться в суд. Проверьте, не истек ли срок давности, поскольку у таможни есть ровно три года с момента подачи декларации на проверку правильности уплаты сбора. Поднимите документы, которые подтверждают личное использование машины, полис ОСАГО, историю постановки на учет на свое имя, отсутствие продажи в течение 12 месяцев.

«Если на момент ввоза запрет на перепродажу еще не действовал, это весомый аргумент, который суды учитывают, — подчеркивает Иван Трандин. — С таким пакетом документов стоит обращаться к юристу, который специализируется на таможенных спорах: судебная практика по этим делам уже наработана, и у добросовестных покупателей есть реальные шансы отменить доначисление, если у таможни нет других доказательств коммерческого ввоза, кроме самого факта продажи в течение года».

Мы направили запрос в Федеральную таможенную службу и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию. Опубликуем ответ, как только получим разъяснения ведомства.

Пока же для тех, кто только планирует ввозить автомобиль из ЕАЭС, главный вывод из этой истории простой: эксперты рекомендуют сохранять машину в собственности дольше 12 месяцев и не оформлять на себя несколько автомобилей подряд за короткий период, поскольку именно это сейчас становится главным триггером для проверки со стороны таможни.