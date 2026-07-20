Сложный тест на образованность: ответьте на все вопросы, а мы оценим ваши знания

ЕГЭ по литературе — самый творческий, но в то же время один из сложных среди экзаменов для выпускников. В этом году ученица из Омска Анастасия Ратынская сдала русский язык и литературу на 200 баллов. Предлагаем вам пройти тест, подготовленный Настей, — вопросы взяты с настоящих КИМов. Вспомните произведения, термины и приемы, которые изучают в школе. Проверьте свои знания. Удачи!