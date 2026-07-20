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Образование Тест Сложный тест на образованность: ответьте на все вопросы, а мы оценим ваши знания

Сложный тест на образованность: ответьте на все вопросы, а мы оценим ваши знания

Кстати, тест подготовила выпускница, сдавшая ЕГЭ на 200 баллов

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Выпускница подготовила для вас тест | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Выпускница подготовила для вас тест | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Выпускница подготовила для вас тест

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

ЕГЭ по литературе — самый творческий, но в то же время один из сложных среди экзаменов для выпускников. В этом году ученица из Омска Анастасия Ратынская сдала русский язык и литературу на 200 баллов. Предлагаем вам пройти тест, подготовленный Настей, — вопросы взяты с настоящих КИМов. Вспомните произведения, термины и приемы, которые изучают в школе. Проверьте свои знания. Удачи!

ТестПройден 19 раз
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Как называется литературное направление, достигшее своего расцвета во 2-й половине ХIХ века и частично определяющее художественную специфику ахматовского «Реквиема»?

  • Реализм

  • Акмеизм

  • Символизм

  • Романтизм

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Ксения Сушко
Младший корреспондент NGS55.RU
ЕГЭ по литературе Выпускница Литература Русский язык
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