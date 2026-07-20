«Думала: кому это надо». Как железнодорожница бросила работу ради семьи и покорила страну своими рецептами

Блог «РЕЦЕПТЫ СИБИРЯЧКИ ТАНИ» появился пять лет назад и собрал уже больше полумиллиона подписчиков Источник: Татьяна Ковальчук

40-летняя Татьяна Ковальчук из алтайского поселка прошла путь от дежурной по железнодорожной станции до блогера с аудиторией 550 тысяч человек. Уволившись, она открыла пять пунктов выдачи, магазин на маркетплейсах и продолжает снимать рецепты, которые экономят время и бюджет.

О том, как не выгореть, где черпать идеи для блюд и что помогает удерживать внимание подписчиков, Татьяна рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.

Год без сна

Путь к созданию блога был долгим. До этого Татьяна 12 лет проработала в РЖД. После рождения детей (всего у нее их трое) она уволилась и полностью сменила сферу деятельности.

— Когда родился второй ребенок, я поняла, что не готова жить в таком ритме. Мне не хватало времени на семью, — вспоминает она.

После этого сельчанка еще год трудилась в рыбном цехе, а после семья переехала в Москву в поисках лучшей жизни. Уже тогда Татьяна думала о собственном блоге, однако долго откладывала запуск проекта.

— Я еще до Москвы хотела завести блог, потому что его можно вести откуда угодно. То есть это свободный график. Для меня это было важно. Хотелось больше заниматься детьми, семьей. А с работой на ж/д это мало удавалось. Однако начать было непросто, — поделилась блогер.

По словам героини, она долго собиралась с силами и боролась с сомнениями.

— Я думала: кому это будет надо. Мне казалось, что показывать в деревне нечего. Боялась, что качество видео из-за моего старого телефона будет ужасным и никто смотреть не будет. Но сейчас я понимаю: начни я раньше, была бы еще успешнее, — замечает Татьяна.

В итоге она завела блог после трех лет сомнений, только после переезда в столицу.

— Мне казалось, что если я уехала, то осуждения не услышу, это дало моральную свободу. В Москве я также поняла, что людям гораздо интереснее простая жизнь, а она у нас, как правило, в поселках. Потому что большая часть населения, как ни крути, в огородах, с простой работой и живет в небольших населенных пунктах, — отметила героиня.

В блоге Татьяна показывает, как сэкономить время на заготовках Источник: «РЕЦЕПТЫ СИБИРЯЧКИ ТАНИ»

Первый год Татьяна крутилась в режиме нон-стоп: днем — наемная работа, по ночам — съемки рецептов, монтаж и покупка рекламы. Блогер признается, что спала всего по четыре часа.

— Все деньги, которые приносили эти ночные подработки в блоге, тут же уходили на его продвижение. Но я понимала: если за деньги можно привлечь подписчиков, то удержать их получится только полезным контентом, — рассказала она.

Через год Татьяне поступило первое рекламное предложение — всего за 300 рублей. Однако постепенно суммы начали расти. Спустя полгода она уволилась, потому что доход от блога сравнялся с ее зарплатой в московской транспортной компании.

Надолго задержаться в столице у семьи не получилось, через два года они вернулись в Алтайский край.

— Когда ехали из столицы, был вариант вернуться куда угодно, но в город я не хотела. Я прекрасно себя чувствую в поселке, — добавила она.

Именно на родине, как рассказывает Татьяна, ее блог пошел в гору:

— Я раскрылась в родной среде — и аудитория это почувствовала. Блог набрал гораздо большие обороты.

«Долго носить маску не получится»

А вот с форматом блога сомнений у Татьяны не было. Она пошла по пути того, что больше всего любила.

— Если ты выросла в деревне и любишь готовить, то не сможешь постоянно показывать что-то другое. Долго носить маску не получится, — подчеркнула она.

Первым роликом, который блогер опубликовала на своей странице, было видео с рецептом запеченной скумбрии.

— Сейчас я его пересматриваю и содрогаюсь от съемок, как некрасиво были нарезаны кадры. Но это сейчас мне так кажется. Я, конечно, благодарна себе, что вообще его выставила, потому что оно стало отправной точкой. Но, наверное, месяца два я снимала всех, кроме себя. У меня тогда еще вес был большой и определенные комплексы из-за этого, — отметила блогер.

После возвращения на родину Татьяна пробовала себя и в другой нише. Тогда она активно налаживала бизнес с пунктами выдачи заказов и подробно освещала это в своих соцсетях. Однако со временем сельчанка всё равно вернулась к кулинарии, к которой позже добавилась дачная тема.

Помимо рецептов блогер снимает ролики про огород Источник: «РЕЦЕПТЫ СИБИРЯЧКИ ТАНИ»

— Я пробовала уходить от кухни, но когда камера выключалась, я всё равно шла готовить. Это мое, — заявляет она.

Сейчас Татьяна делает акцент на домашних заготовках: котлетах, тефтелях, фрикадельках и зажарках для супов.

— У меня дома четверо мужчин, все спортсмены. Готовить надо много, разнообразно и полезно. Можно один раз потратить несколько часов, а потом три недели не стоять у плиты, — подчеркнула она.

По ее словам, заготовки существенно экономят и время на кухне, и бюджет семьи.

— Если делаете котлеты, то пусть их будет 20 вместо 10. Всё равно времени уйдет практически столько же. Но в следующий раз уже не придется марать посуду и тратить драгоценные минуты. Просто достанете из морозилки — и всё. С зажаркой для супа то же самое. Пожарьте на сковороде больше овощей и часть заморозьте, — советует Татьяна.

Вот так, с малого, как подчеркивает блогер, можно облегчить свой труд.

— Да, один раз ты действительно разводишь на кухне бардак. Я иногда начинаю готовить с утра и заканчиваю часов в пять вечера. Но потом на кухню могу не заходить неделями. Только гарнир сделать — и всё, — отметила героиня.

«Блог разделил жизнь на до и после»

С момента возвращения на родину прошло уже пять лет. Многодетная мать ведет аккаунты в нескольких соцсетях, суммарная аудитория которых превышает 550 тысяч человек.

— Когда люди с тобой долго, они волей-неволей интегрируются в твою жизнь, вместе с тобой растят детей, выпускают младшего из садика и отправляют его в школу. Они уже влюблены в твою семью, и их внимание не нужно постоянно удерживать. Новая аудитория, как правило, какое-то время приходит только за полезным контентом, — отметила блогер.

С ростом популярности увеличилось и количество недоброжелателей.

— Хейтеры есть даже в кулинарном блоге: смеются над рецептами, критикуют детей. Достается даже собаке. Но мне повезло, аудитория в основном добрая и заступается за меня, — поделилась она.

В первый год блогинга, как вспоминает Татьяна, сильнее других за нее волновалась мама.

— У нее была паника: как можно уволиться с работы, как можно показывать свою жизнь на камеру и тому подобное. Зато сейчас она меня очень поддерживает. Аудитория ее обожает. Один из роликов с ее участием залетел на миллион просмотров, — говорит она.

И хотя раскрученный блог уже не требует столько внимания и ежедневного контента, Татьяна по-прежнему много трудится. Ее график — 10 часов в день, семь дней в неделю, однако, как признается блогер, разница с обычной наемной работой колоссальная:

— Я сама планирую свой день, поездки и отпуска. Могу в любой момент убрать телефон и заняться семьей. Не нужно никого просить, меняться сменами. Но тут сложность в том, что работа и жизнь переплетены. Часто приходится снимать контент даже в отпуске.

Она признается: перезагрузка необходима даже в любимом деле как профилактика выгорания. Блогер вспоминает, что в ее жизни был период, когда она оставила проект на месяц и думала, что больше не вернется к съемкам. На состоянии сказались развод и одновременный запуск пунктов выдачи заказов.

А еще в соцсетях Татьяны есть ролики на повседневные темы Источник: «РЕЦЕПТЫ СИБИРЯЧКИ ТАНИ»

— Иногда я уезжаю на отдых и вообще ничего не снимаю. Мне важно перезагрузиться. В баланс всех сфер я никогда не верила, я прекрасно знаю, что невозможно одновременно быть везде. Надо расставлять приоритеты: если занимаешься карьерой, то твоя семья однозначно недополучает внимания, если вся с головой с уходишь в семью, надо понимать, что карьера будет страдать, — добавила Татьяна.

Сейчас она уже научилась отдыхать. По ее словам, единственное, что помогает, — это природа.

— Выехать к водоему, разжечь костер, заземлиться. А если до Горного Алтая добраться — вообще обнуляешься. Кроме того, стараемся раз в год выбираться с детьми на море, — рассказала блогер.

Блог кардинально изменил жизнь Татьяны. Она стала предпринимателем в трех абсолютно разных сферах: развивает соцсети, управляет сетью пунктов выдачи заказов и продвигает на маркетплейсах магазин алтайских продуктов.

— Моя жизнь разделилась на до и после. Ты получаешь обратную связь от подписчиков, это дает уверенность в себе, понимание, что ты как личность развиваешься. Видишь, что нужна людям. Ну и, конечно, в финансовой части доходы не сравнятся с тем, что я получала в найме, — призналась она.

Сейчас Татьяна опять работает в авральном режиме — развивает свой канал в мессенджере Max. Грандиозных планов блогер перед собой не ставит: в приоритете — продолжать расти и приносить пользу подписчикам.