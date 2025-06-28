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Назвали дату чествования ярославского «Локомотива»

Когда пройдет чемпионский парад

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1 комментарий
Чествование ярославского «Локомотива» пройдет в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧествование ярославского «Локомотива» пройдет в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чествование ярославского «Локомотива» пройдет в августе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна дата общегородского чествования ярославского «Локомотива». Как сообщили порталу 76.RU в ярославском хоккейном клубе, произойдет это 3 августа 2025 года.

«Детали праздника сейчас находятся в проработке», — отметили в ХК «Локомотив».

Напомним, в сезоне 2024-2025 ярославский «Локомотив» стал победителем игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги и обладателем Кубка Гагарина.

Масштабно отметить событие в клубе решили не сразу, а в августе. Для этого нашлось несколько причин. Во-первых, спортсменам решили дать полноценно отдохнуть с родными и близкими после напряженной серии игр, а травмированным хоккеистам пройти необходимую реабилитацию. Во-вторых, чествование команды требует детальной проработки, на которую нужно время.

В ХК «Локомотив» выразили надежду, что даже покинувшие клуб игроки и тренеры смогут принять участие в предстоящем чествовании.

Между тем, хоккеисты ярославского «Локомотива» прокомментировали уход главного тренера Игоря Никитина. По их словам, бывший наставник перед увольнением поговорил с каждым и сказал слова напутствия. Кто займет его место, пока не известно.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Момент заигран. Особенно смешно будет посмотреть на главных тренеров.
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