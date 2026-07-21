«Спортсмены не думают о дружбе». Почему и зачем Аделия Петросян ушла от Тутберидзе

Петросян подверглась колоссальному давлению во время Олимпиады Источник: Дарья Драй / FONTANKA.RU

20 июля мир фигурного катания поразила новость: фигуристка Аделия Петросян ушла от тренера Этери Тутберидзе. О причинах ни одна из сторон не заявила.

При этом всего два дня назад Петросян дала публичное интервью. Известно, что в последнее время она лечилась от травм и думала об учебе в университете.

MSK1.RU cобрал всё, что известно об уходе фигуристки от звездного тренера, возможных причинах и последствиях этого решения.

Уход

Аделия Петросян выложила прощальный пост в своем телеграм-канале. В нем она поблагодарила Тутберидзе и других тренеров, а также пожелала удачи их спортсменам.

«Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», — написала Аделия.

Она добавила, что решение далось ей непросто. В группу Тутберидзе Петросян перешла в 2019 году. До этого она тренировалась у Ирины Страховой и Алексея Шемета в СШОР «Москвич».

На Олимпиаде Аделия допустила ряд ошибок Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

Травмы и планы на будущее

Известно, что в последнее время фигуристка столкнулась с серией травм. Весной и летом прошлого года Петросян испытывала боли из-за травмы мышц паха, в межсезонье она залечивала повреждение бедра, а во время Олимпиады ее беспокоили боли в спине.

«В среде ожидали, что Аделия может пропустить предстоящий сезон или серьезно сократить соревновательную нагрузку. Ухода от Тутберидзе не ожидал никто», — подчеркнул спортивный обозреватель Влад Жуков.

При этом знаки, указывающие на намерение «притормозить» спортивную карьеру, были. Так, Аделия поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет — и, как пишет Жуков, планировала сосредоточиться на учебе.

«До ухода от Этери Тутберидзе фигуристка не проходила активную подготовку к сезону и посещала порядка 1–2 тренировок в неделю, — пишет обозреватель в своем телеграм-канале. — Еще одна деталь — Аделии Петросян так и не были поставлены программы к сезону. Были разговоры, что, дескать, о них „думают“, но с каждым днем зрела уверенность в том, что их не будет».

Этери Тутберидзе — пожалуй, самый известный фигурный тренер в России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему Петросян ушла?

Поступление в университет — не единственный знак, что Петросян давно думала об уходе. Олимпийский сезон стал для нее тяжелейшим. Аделия тогда заняла только шестое место, подверглась массовой критике и огромному давлению.

«Когда ты прыгаешь тулуп четверной, как же его не вставлять? Просто не пошла вверх, конечно, очень жалко. Это ее внутреннее — немного подкосило ее», — говорила Татьяна Тарасова в эфире Okko сразу после проката Петросян.

Интересен тот факт, что в прощальном посте фигуристка никак не упомянула Олимпиаду и не поставила кадров с нее. Возможно, что ей всё еще сложно вспоминать об олимпийском сезоне.

Падение Аделии Петросян с четверного тулупа на ОИ-2026 Источник: скриншот из трансляции Okko

Свою роль в уходе мог сыграть и тот факт, что у Тутберидзе сейчас есть достаточно много взрослых спортсменок. Она тренирует Александру Трусову, Дарью Садкову, Софью Акатьеву и Дину Хуснутдинову. Петросян могла подозревать, что после неудачной Олимпиады вовсе не она будет в центре внимания тренера.

Как полагают в спортивной среде, Тутберидзе наверняка сосредоточится на Трусовой. Та возобновила карьеру после рождения ребенка и долгого перерыва. Несмотря на это, Трусова показывает многообещающие результаты — так, по интернету гуляют видео, где она без видимых усилий прыгает четверные прыжки. На Олимпиаде до этого Трусова выступила с пятью чистыми четверными прыжками в произвольной программе (правда, стала при этом лишь второй).

По информации телеграм-канала «Тулуп Тутбердизе», Аделия ушла от тренера «по телефону» — без личного прощания.

Последнее интервью

18 июля, за два дня до громкой новости, Аделия Петросян дала совместное интервью с тренером Даниилом Глейхенгаузом. В рамках лектория на VK-fest они рассуждали о спорте и таланте.

Петросян тогда призналась, что получает больше удовольствия не от серьезных соревнований, а от показательных выступлений — так как там «катаешься с более спокойной душой». Также Петросян добавила, что обычно не дружит с другими спортсменами.

«Когда ты выходишь на лед и пытаешься выполнить свою задачу… Тогда спортсмены не думают о дружбе. Потом мы, конечно, можем куда-то сходить вместе. Но дружба — лично у меня это обычно вне спорта», — откровенно сказала Аделия.

Даниил Глейхенгауз и Аделия Петросян на лектории фестиваля. Они — крайние справа на сцене Источник: Василина Березкина / MSK1.RU

Глейхенгауз на интервью рассказывал секреты подготовки фигурных программ. Он работает в штабе Этери Тутберидзе и работал вместе с Аделией.

Петросян еще не выбрала нового тренера. Такую информацию получил телеграм-канал «Обсудим? | Фигурное катание». Также, по их данным, с тренерским штабом Тутберидзе она попрощалась только 19 июля — всего за один день до объявления об уходе.