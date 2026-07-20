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Происшествия Атаки БПЛА Десятки пострадавших, 5 погибших: дрон ударил по автобусу в Белгородской области

Десятки пострадавших, 5 погибших: дрон ударил по автобусу в Белгородской области

Пассажиры находятся в тяжелом состоянии

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Медики оказывают всю необходимую помощь | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUМедики оказывают всю необходимую помощь | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Медики оказывают всю необходимую помощь

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, пятеро человек погибли, еще 23 получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чём не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются», — написал Шуваев.

По его словам, среди 23 раненых есть подросток. В Шебекинской районной больнице им оказывают всю необходимую помощь. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор добавил, что после стабилизации состояния раненых переведут в медицинские учреждения Белгорода. Власти устанавливают личности погибших.

За минувшие сутки регион атаковали 130 раз. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Четыре обстрела провели с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также восемь раз производили сбросы взрывных устройств с дронов.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Шебекино Автобус Атака беспилотника Александр Шуваев
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Комментарии
4
Гость
47 минут
удачно ...
Гость
49 минут
Давно жду гриба на Оболони в Киеве. Таки он будет, но лучше пораньше.
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Гость
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