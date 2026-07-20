Десятки пострадавших, 5 погибших: дрон ударил по автобусу в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, пятеро человек погибли, еще 23 получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
«С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чём не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются», — написал Шуваев.
По его словам, среди 23 раненых есть подросток. В Шебекинской районной больнице им оказывают всю необходимую помощь. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Губернатор добавил, что после стабилизации состояния раненых переведут в медицинские учреждения Белгорода. Власти устанавливают личности погибших.
За минувшие сутки регион атаковали 130 раз. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Четыре обстрела провели с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также восемь раз производили сбросы взрывных устройств с дронов.