Десятки пострадавших, 5 погибших: дрон ударил по автобусу в Белгородской области

Медики оказывают всю необходимую помощь Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, пятеро человек погибли, еще 23 получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чём не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются», — написал Шуваев.

По его словам, среди 23 раненых есть подросток. В Шебекинской районной больнице им оказывают всю необходимую помощь. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор добавил, что после стабилизации состояния раненых переведут в медицинские учреждения Белгорода. Власти устанавливают личности погибших.