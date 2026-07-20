«Неделю ковшиками поливаемся»: жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды

В Ярославле жители новостройки остались без горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители новостройки на проспекте Фрунзе, 14 в Ярославле негодуют. Уже неделю из их кранов не течет горячая вода. Изначально сообщалось о плановых отключениях из-за гидравлических испытаний, но работы затянулись.

«Воду отключили 13 июля. Обещали, что дадут в течение дня 17-го числа. Но на дворе 20 июля, а воды так и нет. Уже неделю ковшиками поливаемся, надоело! Хочется просто комфортно помыться, в доме больше 300 квартир, семьи с детьми», — рассказала читательница 76.RU, живущая в новостройке.

В ТГК-2 76.RU рассказали, что сейчас горячая вода подается по обратному трубопроводу, потому что подающий ремонтируют. Правда, по рассказам жителей дома, эту воду и теплой не назовешь.

«Дефект был обнаружен накануне в ходе гидравлических испытаний. До конца текущей недели специалисты завершат работы, после чего включат оба трубопровода в работу. Компания приносит извинения за временные неудобства», — рассказали в ТГК-2.

Прошлым летом жители этого дома тоже столкнулись с проблемой — июльское отключение горячей воды из-за плановых четырехдневных гидравлических испытаний растянулось до августа. В ТГК-2 тогда рассказывали, как получить перерасчет за горячую воду.