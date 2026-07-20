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Город Проблема «Неделю ковшиками поливаемся»: жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды

«Неделю ковшиками поливаемся»: жители новостройки в Ярославле остались без горячей воды

Рассказываем, из-за чего это произошло

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В Ярославле жители новостройки остались без горячей воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле жители новостройки остались без горячей воды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле жители новостройки остались без горячей воды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители новостройки на проспекте Фрунзе, 14 в Ярославле негодуют. Уже неделю из их кранов не течет горячая вода. Изначально сообщалось о плановых отключениях из-за гидравлических испытаний, но работы затянулись.

«Воду отключили 13 июля. Обещали, что дадут в течение дня 17-го числа. Но на дворе 20 июля, а воды так и нет. Уже неделю ковшиками поливаемся, надоело! Хочется просто комфортно помыться, в доме больше 300 квартир, семьи с детьми», — рассказала читательница 76.RU, живущая в новостройке.

В ТГК-2 76.RU рассказали, что сейчас горячая вода подается по обратному трубопроводу, потому что подающий ремонтируют. Правда, по рассказам жителей дома, эту воду и теплой не назовешь.

«Дефект был обнаружен накануне в ходе гидравлических испытаний. До конца текущей недели специалисты завершат работы, после чего включат оба трубопровода в работу. Компания приносит извинения за временные неудобства», — рассказали в ТГК-2.

Прошлым летом жители этого дома тоже столкнулись с проблемой — июльское отключение горячей воды из-за плановых четырехдневных гидравлических испытаний растянулось до августа. В ТГК-2 тогда рассказывали, как получить перерасчет за горячую воду.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Новостройка Горячая вода ТГК-2 Отключение
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Комментарии
12
Гость
1 минута
ВСЕ НЕЖНЫЕ ТАКИЕ СТАЛИ
Гость
15 минут
В домах на Московском проспекте все тоже самое. Основное отключение было с 20 .05. Включение задержали дней на 10. Целый месяц не было воды горячей. Для чего на месяц отключают? Медведиков все ставим, а коммуникации все сгнили.
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