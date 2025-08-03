Центр Ярославля перекрыли для проезда «Локомотива» с Кубком Гагарина. Онлайн

3 августа, в День железнодорожника, в Ярославле с размахом отмечают победу ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. В городе пройдет парад чемпионов, концерты и другие мероприятия.

В этой онлайн-трансляции собираем всеё, что нужно знать о спортивном празднике в городе.