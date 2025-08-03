Центр Ярославля перекрыли для проезда «Локомотива» с Кубком Гагарина. Онлайн

3 августа, в День железнодорожника, в Ярославле с размахом отмечают победу ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. В городе пройдет парад чемпионов, концерты и другие мероприятия.
В этой онлайн-трансляции собираем всеё, что нужно знать о спортивном празднике в городе.
Напомним, в сезоне-2024/2025 ярославский «Локомотив» стал победителем игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги и обладателем Кубка Гагарина.
Хоккеисты посвятили свою победу «Небесной команде», составу, который разбился в авиакатастрофе под Туношной 7 сентября 2011 года.
7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа, в которой погиб основной состав ХК «Локомотив». При вылете из ярославского аэропорта в Туношне разбился самолет Як-42, на борту которого находились спортсмены — они летели на игру в Минск. Погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов.
Финалистами Кубка Гагарина до 2025 года «Локомотив» был дважды. При этом за спиной у ярославцев есть другие важные награды:
в 1997 (команда называлась «Торпедо»), 2002 и 2003 годах команда брала золото в чемпионате России по хоккею с шайбой;
в 2024 году «Локомотив» выиграл турнир Блинова, который проходил летом перед стартом нового сезона.
в начале сезона-2024/2025 «Локомотив» взял Кубок Открытия. За него играют финалисты прошлого плей-офф.
Масштабно отметить победу в клубе решили не сразу, а в августе. Для этого нашлось несколько причин. Во-первых, спортсменам решили дать полноценно отдохнуть с родными и близкими после напряженной серии игр, а травмированным хоккеистам пройти необходимую реабилитацию. Во-вторых, чествование команды требовало детальной проработки.
В ХК «Локомотив» выражали надежду, что даже покинувшие клуб игроки и тренеры смогут принять участие в предстоящем чествовании.
«Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. К победе команду привел главный тренер Игорь Никитин.
Спустя несколько дней после финала станет известно, что он вместе с большей частью тренерского штаба перейдет в ЦСКА. Предварительно, на чествовании в Ярославле его не будет.
Финальный матч прошел 21 мая. В тот вечер счет открыл «Локомотив», в первом периоде шайбу забросил Мартин Гернат. Игра была нервной. «Трактор» сравнял счет лишь в третьем периоде за 8 минут до конца. Победную для железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов в первом овертайме, 32-летний хоккеист — воспитанник челябинского «Трактора».
После этого «Арена-2000» взвыла! Многие болельщики на трибунах и в фан-зонах плакали от радости. Эмоции тогда переполняли ярославцев. Город еще несколько часов после матча гудел, по улицам разносились фразы: «Кто чемпионы? Мы — чемпионы».
Перед началом городских гуляний предлагаем вспомнить, как ярославцы добивались Кубка Гагарина. В финале плей-офф команда играла против челябинского «Трактора». На матчи (6+) в Ярославле не раз приезжал актер и музыкант Стас Ярушин, который болеет за черно-белых.
Программа чествования «Локомотива» в Ярославле
Сегодня в городе будут работать две основные площадки — фан-зона на Советской площади и «Арена-2000».
Программа:
14:30 — начало работы хоккейной фан-зоны с конкурсами и музыкальными выступлениями на Советской площади. Площадка будет открыта весь день до позднего вечера;
16:00 — старт парада чемпионов от «Арены-2000». Автобус с игроками «Локомотива» проследует по Московскому проспекту, Которосльной набережной, улице Почтовой и площади Челюскинцев до Советской площади, где команда присоединится к фан-зоне;
19:00 — начало торжественного вечера в «Арене-2000». В программе — награждение команды, выступление популярного музыкального исполнителя (какого именно, пока не раскрывается). Стоимость билетов на торжественную церемонию в «Арене-2000» — 800–1500 рублей.
Дорожные ограничения
На фоне проведения большого праздника в центре Ярославля вводятся дорожные ограничения.
Для автомобилистов перекрыты участки улиц Кирова, Нахимсона, Советской площади, Советской, Волжской набережной (верхний ярус), Кедрова, Народного переулка, Советского переулка, Революционной, Волжского спуска, площади Челюскинцев, Почтовой, Подзеленья, Андропова, Которосльной набережной (верхний ярус). Там же запрещена стоянка и остановка.
Ограничение проезда действует до 23:00 3 августа.
Ну что, Ярославль, готов приветствовать наших чемпионов? Этот день настал!