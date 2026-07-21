Этот тест ставит в тупик 9 из 10 человек: угадайте назначение предмета по одному взгляду

Сможете отличить древнее орудие от бытовой вещи XIX века? Часто предметы разных времен похожи, а назначение и вовсе сбивает с толку: фигурка быка может быть культовым объектом, а может — детской игрушкой или даже солонкой.

В этом тесте не нужно быть профессором истории. Хватит внимательности и чуть‑чуть интуиции. Мы подкинули вам 10 загадочных предметов. К каждому — три описания, и только одно из них настоящее. Остальные ловко маскируются под правду: путают эпохи, перекраивают назначение и делают вид, что так и надо.