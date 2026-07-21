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Развлечения Тест Этот тест ставит в тупик 9 из 10 человек: угадайте назначение предмета по одному взгляду

Этот тест ставит в тупик 9 из 10 человек: угадайте назначение предмета по одному взгляду

Когда и для чего были созданы эти исторические артефакты

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Сложный тест по историческим предметам и эпохам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСложный тест по историческим предметам и эпохам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сложный тест по историческим предметам и эпохам

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сможете отличить древнее орудие от бытовой вещи XIX века? Часто предметы разных времен похожи, а назначение и вовсе сбивает с толку: фигурка быка может быть культовым объектом, а может — детской игрушкой или даже солонкой.

В этом тесте не нужно быть профессором истории. Хватит внимательности и чуть‑чуть интуиции. Мы подкинули вам 10 загадочных предметов. К каждому — три описания, и только одно из них настоящее. Остальные ловко маскируются под правду: путают эпохи, перекраивают назначение и делают вид, что так и надо.

ТестПройден 14 раз
Тест на понимание истории вещей
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Что это за штука?

Источник:

collections.hermitage.ru

  • Скульптурная фигурка быка, середина IV тыс. до н. э.

  • Солонка в виде фигурки быка, середина III тыс. до н. э.

  • Детская игрушка‑бычок из глины, XIX в.

Ваша задача — найти правильный ответ. Готовы погрузиться в мир древностей?

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Артефакт История
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