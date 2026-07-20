Очереди на заправках исчезнут уже скоро: когда улучшится ситуация с бензином

Осень и зимой водители начинают меньше посещать заправки Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Ситуация на российском топливном рынке может улучшиться с начала осени. В это время потребление бензина и дизеля традиционно сокращается. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Думаю, что с сентября ситуация в любом случае будет уже лучше, потому что у нас с сентября начинается сокращение объемов потребления и бензина, и дизеля. Люди возвращаются в города, в гражданском сегменте, в общем-то, снижение существенное происходит», — отметил Юшков в разговоре с ИС «Вести».

Он добавил, что с ноября водители начинают еще меньше пользоваться автомобилями, поэтому потребление топлива зимой будет значительно меньше, чем летом. Аналитик напомнил, что первопричиной кризиса стало сокращение объема нефтепереработки и вместе с тем производства бензина и дизеля. Поэтому нормализовать обстановку на топливном рынке поможет сокращение потребления, считает Юшков.