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Экономика Очереди на заправках исчезнут уже скоро: когда улучшится ситуация с бензином

Очереди на заправках исчезнут уже скоро: когда улучшится ситуация с бензином

Рассказываем о прогнозе на ближайшие месяцы

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Осень и зимой водители начинают меньше посещать заправки | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОсень и зимой водители начинают меньше посещать заправки | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Осень и зимой водители начинают меньше посещать заправки

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Ситуация на российском топливном рынке может улучшиться с начала осени. В это время потребление бензина и дизеля традиционно сокращается. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Думаю, что с сентября ситуация в любом случае будет уже лучше, потому что у нас с сентября начинается сокращение объемов потребления и бензина, и дизеля. Люди возвращаются в города, в гражданском сегменте, в общем-то, снижение существенное происходит», — отметил Юшков в разговоре с ИС «Вести».

Он добавил, что с ноября водители начинают еще меньше пользоваться автомобилями, поэтому потребление топлива зимой будет значительно меньше, чем летом. Аналитик напомнил, что первопричиной кризиса стало сокращение объема нефтепереработки и вместе с тем производства бензина и дизеля. Поэтому нормализовать обстановку на топливном рынке поможет сокращение потребления, считает Юшков.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Александр Новак провел совещание, на котором власти приняли несколько важных решений. Среди них — меньше продавать топлива на бирже и обеспечить его доставку в регионы. Подробнее — в нашем материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Топливный кризис АЗС
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
Здорово, что есть реалистичный прогноз без лишних обещаний, но с понятными механизмами стабилизации. Сокращение потребления плюс адресная доставка топлива в регионы должны дать нужный эффект
Гость
4 минуты
Приятно, что проблему не замалчивают, а раскладывают по полочкам и причины назвали, и сезонный фактор учли, и меры приняли. Логичный подход, хочется верить, что к осени станет спокойнее на АЗС
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