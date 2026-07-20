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Спорт Умер известный фитнес-блогер Вадим Do4a: что подвело здоровье спортсмена

Умер известный фитнес-блогер Вадим Do4a: что подвело здоровье спортсмена

Иванову было 37 лет

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Умер известный фитнес-блогер Вадим Do4a: что подвело здоровье спортсмена | Источник: Do4a&nbsp;— Третье Дыхание / TelegramУмер известный фитнес-блогер Вадим Do4a: что подвело здоровье спортсмена | Источник: Do4a&nbsp;— Третье Дыхание / Telegram
Источник:

Do4a — Третье Дыхание / Telegram

Умер известный фитнес-блогер и бодибилдер Вадим Иванов, известный как Do4a. Его не стало в возрасте 37 лет. Об этом 20 июля рассказали коллеги мужчины в его Telegram-канале.

«Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих — и в бизнесе, и в жизни. За эти годы он собрал вокруг себя большую семью — здесь, на канале, и в деле, которое создал с нуля и вырастил до мирового уровня», — говорится в публикации.

В возрасте 28 лет Вадим перенес свой первый инфаркт. Летом 2025 года в блоге он рассказал, что с ним произошел уже третий случай инфаркта, который осложнился пневмонией. Жена Иванова подтвердила, что у него были проблемы с сердцем, которые и привели к смерти.

«Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился», — написала супруга блогера в канале своего бренда спортивной одежды.

Вадим родился в Бердске, а в 2014 году переехал в Санкт-Петербург. На протяжении нескольких лет он популяризировал бодибилдинг в России, делился в блоге своим опытом, советами и рассказывал о спортивной фармакологии. Также Иванов основал свой бренд спортивного питания и одежды.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Фитнес Блогер Бодибилдинг
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