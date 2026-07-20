«Пока действуют лимиты»: ярославские власти отчитались об улучшении ситуации с бензином

Сколько стоит бензин в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославский губернатор Михаил Евраев заявил, что ситуация на АЗС в регионе заметно улучшилась за неделю с 13 по 19 июля.

«Количество станций, где есть в наличии бензин и дизельное топливо, к выходным увеличилось на 25%, а к понедельнику поднялось на 35%», — сообщил глава региона в своем max-канале.

Михаил Евраев также добавил, что топливо есть на 119 заправках из 151. Очереди также становятся меньше. Тем не менее на многих АЗС продолжают действовать лимиты на объем бензина, допустимый для залива в один бак. Со слов властей, эта мера скорее профилактическая, чем вынужденная.

«Провели большую работу по стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек. Ведем ежедневный мониторинг. На его основе координируем взаимодействие с поставщиками и розничными сетями. Прошу жителей ориентироваться на официальные данные и не верить источникам, которые создают искусственный ажиотаж», — призвал губернатор области.

Ранее в Ярославльстате опубликовали данные о динамике цен на нефтепродукты. Судя по цифрам, с 6 по 12 июля подорожали все виды топлива.

АИ-92 — с 62,85 до 63;

АИ-95 — с 67,51 до 67,66;

АИ-98 и выше — с 93,20 до 93,39;

дизельное топливо — с 77,85 до 78,07.

Всю актуальную информацию об обстановке с топливом публикуем в нашем сюжете «Что с бензином».