НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

зап.

 752мм 40%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Остались без горячей воды
Что с бензином в регионе
Какие новостройки будут дорожать
Поезд сбил пенсионера
Здесь был Пушкин
Афиша на неделю
Ритуальный бизнес
Чествование «Локомотива»
Перекоп с Карабулинкой
Здоровье Кашель с кровью и температура под 40: Роспотребнадзор предупредил о распространении опасного заболевания через кондиционеры

Кашель с кровью и температура под 40: Роспотребнадзор предупредил о распространении опасного заболевания через кондиционеры

Уже обнаружили десятки зараженных

154
Болезнь не передается от человека к человеку | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаБолезнь не передается от человека к человеку | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Болезнь не передается от человека к человеку

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Существуют риски заразиться легионеллезом — это опасное инфекционное заболевание, поражающее легкие. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре на фоне вспышки за рубежом.

«Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Легионеллез — это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Legionella pneumophila. В тяжелой форме она приводит к серьезной пневмонии, которая может осложниться острой дыхательной недостаточностью, сепсисом, поражением сердца, почек или полиорганной недостаточностью.

Основные симптомы при тяжелом течении включают в себя резкий подъем температуры (до 39–40 °C) с ознобом, сухой кашель, который со временем становится влажным (иногда с примесью крови), одышку, боль в груди при дыхании или кашле. Также часто наблюдаются выраженная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, а также неврологические нарушения — спутанность сознания, заторможенность.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, вспышка произошла в Нью-Йорке — бактерии легионеллы обнаружили в 76 башнях-охладителях района Верхний Ист-Сайд. Там подтверждены 72 случая заболевания, два человека погибли, более 50 госпитализированы. К настоящему моменту источник заболевания ликвидировали.

В ведомстве подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку — заразиться можно только при вдыхании водно-дисперсной взвеси из систем горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков или кондиционеров с загрязненными фильтрами.

Для диагностики легионеллеза в России используют ПЦР-тесты, которые производят на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты ведомства ведут мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения: в России температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов Цельсия, чтобы предотвратить размножение патогенов. Кроме того, исследуют воду из бассейнов и источников питьевого водоснабжения.

Для профилактики заболевания специалисты советуют регулярно чистить и дезинфицировать водные системы, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Роспотребнадзор Легионеллез Заражение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем