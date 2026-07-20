Кашель с кровью и температура под 40: Роспотребнадзор предупредил о распространении опасного заболевания через кондиционеры

Существуют риски заразиться легионеллезом — это опасное инфекционное заболевание, поражающее легкие. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре на фоне вспышки за рубежом.

«Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Легионеллез — это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Legionella pneumophila. В тяжелой форме она приводит к серьезной пневмонии, которая может осложниться острой дыхательной недостаточностью, сепсисом, поражением сердца, почек или полиорганной недостаточностью.

Основные симптомы при тяжелом течении включают в себя резкий подъем температуры (до 39–40 °C) с ознобом, сухой кашель, который со временем становится влажным (иногда с примесью крови), одышку, боль в груди при дыхании или кашле. Также часто наблюдаются выраженная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, а также неврологические нарушения — спутанность сознания, заторможенность.