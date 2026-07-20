Кашель с кровью и температура под 40: Роспотребнадзор предупредил о распространении опасного заболевания через кондиционеры

Существуют риски заразиться легионеллезом — это опасное инфекционное заболевание, поражающее легкие. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре на фоне вспышки за рубежом.
«Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — говорится в сообщении ведомства в MAX.
Легионеллез — это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Legionella pneumophila. В тяжелой форме она приводит к серьезной пневмонии, которая может осложниться острой дыхательной недостаточностью, сепсисом, поражением сердца, почек или полиорганной недостаточностью.
Основные симптомы при тяжелом течении включают в себя резкий подъем температуры (до 39–40 °C) с ознобом, сухой кашель, который со временем становится влажным (иногда с примесью крови), одышку, боль в груди при дыхании или кашле. Также часто наблюдаются выраженная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, а также неврологические нарушения — спутанность сознания, заторможенность.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, вспышка произошла в Нью-Йорке — бактерии легионеллы обнаружили в 76 башнях-охладителях района Верхний Ист-Сайд. Там подтверждены 72 случая заболевания, два человека погибли, более 50 госпитализированы. К настоящему моменту источник заболевания ликвидировали.
В ведомстве подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку — заразиться можно только при вдыхании водно-дисперсной взвеси из систем горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков или кондиционеров с загрязненными фильтрами.
Для диагностики легионеллеза в России используют ПЦР-тесты, которые производят на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты ведомства ведут мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения: в России температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов Цельсия, чтобы предотвратить размножение патогенов. Кроме того, исследуют воду из бассейнов и источников питьевого водоснабжения.
Для профилактики заболевания специалисты советуют регулярно чистить и дезинфицировать водные системы, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.