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Спорт Фигуристка Аделия Петросян уходит от Этери Тутберидзе после провала на Олимпиаде

Фигуристка Аделия Петросян уходит от Этери Тутберидзе после провала на Олимпиаде

Спортсменка сам объявила о том, что покидает тренерский штаб

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На Олимпиаде Аделия заняла шестое место | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииНа Олимпиаде Аделия заняла шестое место | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

На Олимпиаде Аделия заняла шестое место

Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

Фигуристка Аделия Петросян покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка заявила в своем Telegram-канале 20 июля.

В группу Тутберидзе Петросян перешла в 2019 году, а до этого тренировалась у Ирины Страховой и Алексея Шемета в СШОР «Москвич». В новом штабе главным тренером фигуристки стала сама Этери. Также в состав вошли тренер по технике и прыжкам Сергей Дудаков и хореограф и тренер по катанию Даниил Глейхенгауз.

Источник: Adeliya / TelegramИсточник: Adeliya / Telegram
Источник:

Adeliya / Telegram

«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», — написала Аделия.

Фигуристка участвовала в Олимпийских играх в Милане в 2026 году под нейтральным флагом. В короткой программе спортсменка заняла пятое место и набрала 72,89 балла. Произвольную программу Аделия начала с элемента, которым славилась — четверного тулупа, но не смогла его выполнить и упала. В итоге судьи оценили прокат в 141,64 балла. В сумме за две программы Петросян получила 214,53 балла и в итоге заняла шестое место.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Аделия Петросян Олимпиада Этери Тутберидзе Фигурное катание Тренер
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