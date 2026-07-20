Фигуристка Аделия Петросян уходит от Этери Тутберидзе после провала на Олимпиаде

На Олимпиаде Аделия заняла шестое место Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

Фигуристка Аделия Петросян покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка заявила в своем Telegram-канале 20 июля.

В группу Тутберидзе Петросян перешла в 2019 году, а до этого тренировалась у Ирины Страховой и Алексея Шемета в СШОР «Москвич». В новом штабе главным тренером фигуристки стала сама Этери. Также в состав вошли тренер по технике и прыжкам Сергей Дудаков и хореограф и тренер по катанию Даниил Глейхенгауз.

Источник: Adeliya / Telegram

«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», — написала Аделия.